夢を語るだけで終わらせない。経営 × 法務の「参謀型スタートアップ支援」Link-D Partners 始動 ～孤独な経営者の意思決定に当事者目線で伴走支援～

起業家・スタートアップ経営者の孤独な戦いに伴走する「パートナー」

Link-D Partners株式会社

企業の成長過程では「攻めの事業成長」と「守りの体制整備」を同時に進める高度な判断が求められます。



特にスタートアップにおいては、資金調達や資本政策、急拡大する組織の基盤整備、契約・規制対応、そしてIPOやM&Aを見据えた出口戦略など、経営者が孤独な決断を迫られる課題が絡み合います。これらは、優れた技術や強いビジョンだけでは乗り越えられません。

こうした状況下で、経営者が自ら納得のいく意思決定を積み重ね、その挑戦を次のステージへ届けるために、当社は起業家やスタートアップ経営者の最も身近な「参謀」として、また同じ目線で伴走支援する「パートナー」であり続けます。

今後の展望

東証グロース市場の上場維持基準見直しの検討や、それに伴い想定される出口戦略としてのM&A増加など、スタートアップを取り巻く環境は複雑化しています。

当社は、代表・松村によるスタートアップCOOの実務経験と、長年携わってきた企業法務、特にエクイティファイナンスやM&Aの実務経験を活かして、より実践的で現場に即した経営支援を提供します。あわせて、Link-D法律事務所と連携することで、経営、財務、法務、契約を横断して全面的にスタートアップの成長を支援します。

これに加えて、主にプレシード～アーリーステージのスタートアップを中心に、J-KISSやみなし優先株式（ANGELs）、優先株式等の投資スキームを活用した資金支援にも取り組み、起業家・経営者の挑戦をより強力にバックアップして参ります。

代表紹介

代表取締役CEO／弁護士 松村 英寿

大手法律事務所にて企業法務、特にエクイティファイナンスやM&Aに従事。その後、スタートアップ企業の代表取締役COOとして事業拡大を牽引。

経営と法務の双方を知る強みを活かし、より多くの起業家・経営者を支援するためにLink-D Partners株式会社を設立。

（Link-D法律事務所代表／第二東京弁護士会所属）

「Link-D」は、

Link to Dream ―「夢につながる応援をしたい」

という想いから。

会社概要

会社名：Link-D Partners株式会社

代表者：松村 英寿

所在地：東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

設立：2025年12月

事業内容：スタートアップの経営支援

会社HP：https://link-d.jp

X：https://x.com/LinkD807