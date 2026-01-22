【2026年2月開催】製薬・バイオ業界の生成AI導入における「実利」を検証。13チームのPoCで最大50～80%の時間削減を達成した「効果測定の型」を公開するセミナーを開催

ワークワンダース株式会社お申込みはこちら :https://workwonders.jp/seminar/402/

製薬・バイオ企業の生成AI導入：13チームPoCで見えた「適用できる業務／難しい業務」

～導入4か月で、時間削減50～80%まで到達した進め方と、次の横展開への展望～」

セミナー開催の背景 製薬・バイオ業界におけるAI活用は、もはや「試行」の段階を超え、具体的な「実利」を問うフェーズへと移行しています。しかし、多くの企業では「具体的な成果が見えない」「現場への浸透が進まない」といった課題に直面しています。

本セミナーでは、42名・13チームによる4か月間のPoCを経て、「50～80%の時間削減」という驚異的な成果を導き出した具体的な手法を公開します。単なる成功事例の紹介に留まらず、全社展開を成功に導くための「確実な一歩」を提示します。

■ 本セミナーの見どころ（4つの主要テーマ）

■ 登壇者

- 生成AIの「適用可否」を短期間で見極めるPoC設計・評価術 投資判断の根拠となる、AIの向き不向きを迅速に見分けるフレームワークを提示。- 現場が自走する「活用ノウハウ」の習得（プロンプト構造化等） バックキャスティング手法を用い、現場が主体的に成果を出すための教育・伴走設計。- 「今は難しい」領域（パワポ・OCR等）の整理と次の一手 現時点での技術的限界を正しく理解し、将来的な活用に向けたデータ整備の考え方。- 全社展開を支える運用・ガバナンス設計 標準化、ナレッジ共有、リスク管理など、組織全体で安全かつ効率的に運用する仕組み。

奥田 真輔氏（ネクセラファーマ株式会社 IT & Digital部 ビジネスアプリケーション・企業システム ディレクター）

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

■ 開催概要

■ お申し込み方法

- 岡田 雄太（ワークワンダース株式会社 CTO）野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。その後、8 Securities（現SoFi Hong Kong）へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。- タイトル：「製薬・バイオ企業の生成AI導入：13チームPoCで見えた「適用できる業務／難しい業務」～導入4か月で、時間削減50～80%まで到達した進め方と、次の横展開への展望～」- 日時： 2026年2月12日（木） 12:00～13:00- 形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 対象： 製薬・バイオ・化学業界のDX推進・R&D担当者、コーポレート部門のAI推進役、メディア関係者- 定員：150名- 参加費： 無料- 特典： アンケート回答者に当日資料をプレゼント

以下のワークワンダースセミナー案内ページより詳細をご確認の上、お申し込みください。

