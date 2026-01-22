三河エリア最多となる125カ所の消火栓標識に広告看板を設置！愛知消防設備サービスが地域防災にさらなる貢献へ

消火栓標識株式会社

消火栓標識株式会社（東京都中央区、代表取締役：毛利 綱作）は12月23日より、消防設備点検や電気工事をおこなう愛知消防設備サービス株式会社（愛知県岡崎市、代表取締役：村田 裕臣）の広告看板を、三河エリアの消火栓標識に設置を開始しました。2月初旬までに、三河エリア最多となる125カ所に設置される予定です。

三河エリアに設置された愛知消防設備サービス株式会社の広告看板

■知っていますか？実は民間が維持・管理している消火栓標識

消火栓標識下部の枠内に看板が入ります

「消火栓標識」とは、火災の際に速やかに水を供給できるよう、地下にある「消火栓」の位置を示す標識です。消火栓標識は全国に約12万本あり、主に民間企業によって維持管理され、その費用は「赤い円形の表示板」の下にある横長の広告枠による看板広告収入で賄われています。

消火栓標識の設置と適切な管理が進めば地域防災に役立ちますが、広告枠の存在自体の認知度が低く、利用が進んでいません（東京都内では約80%が未利用）。現在は各企業の努力でなんとか維持管理ができていますが、将来的に管理が難しくなる可能性があります。

■消火栓標識が存亡の危機、岡崎市は約90％の広告枠が未利用

愛知消防設備サービスの看板 表面愛知消防設備サービスの看板 裏面

岡崎市では、消火栓標識4,593本のうち約90％にあたる4,139本で広告枠が未利用のままとなっており、広告収入の確保が難しい状態が長く続いていました。これにより、標識の維持管理に必要な財源が十分に得られず、地域の防災活動や安全啓発に支障をきたす恐れがある状況でした。

この現状を知った村田代表から「地域に育ててもらった消防設備会社として、『困ったらここに電話』を街に根付かせたい」とのお申し出があり、三河エリア（岡崎市、豊田市、高浜市、碧南市、安城市、刈谷市）に125枚の広告看板を掲出していただくことになりました。

消火栓標識は、一般の方が消火栓の真上に駐車したり、障害物を置いたりすることを防止して、災害発生時に消防隊員が迅速に活動するための重要な役割を担っています。地域の防災意識が高まる中、こうした標識を安定的に維持していくためにも、広告枠の積極的な活用は欠かせない取り組みとなっています。

■愛知消防設備サービス株式会社 村田代表からのコメント

愛知消防設備サービス株式会社 村田代表

私たちは地域に育ててもらった消防設備会社として、「困ったらここに電話」を街に根付かせたいと考え、消火栓広告を導入しました。

消防法に基づく点検は義務でも、通知書が届いた瞬間から「何を、誰に、いくらで頼めばいいのか」が分かりにくいのが現実です。私たちは消防署との間に入り、納得いただける見積・提案で、消防法のクリアを最小限のコストで実現します。

Missionは”地域を代表する頼れる企業”。

フットワークの軽さと即対応を武器に、安心を届け続けます。

■会社概要

企業名：愛知消防設備サービス株式会社

代表者：代表取締役 村田 裕臣

所在地：愛知県岡崎市稲熊町1丁目68-1

事業内容：消防設備点検、工事、設計、整備備品の販売、電気工事、スポーツ教育事業

URL：https://omifacility.com/

企業名：消火栓標識株式会社

代表者：代表取締役 毛利 綱作

所在地：東京都中央区入船2-2-2PMO八丁堀V4F

事業内容：消火栓標識の設置・維持管理・広告業

URL：https://syokasen.co.jp/