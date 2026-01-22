岩田屋三越の訪日インバウンド誘客を支援！韓国人インフルエンサーとInstagramを活用した施策を実施

株式会社unbot

中国、台湾、韓国などの東アジア圏を中心にデジタルマーケティング事業を展開する株式会社 unbot（代表取締役：中町秀慶、以下unbot）は、インバウンド集客に向けた情報発信支援を行っています。この度、株式会社岩田屋三越（以下、岩田屋三越）と連携し、韓国人インフルエンサーとInstagramを活用した施策を実施いたしました。

訪日韓国人旅行客においてInstagramは旅前から旅後まで一貫して利用されており、旅行・観光・レジャー分野の主要な情報収集ツールとなっています。

韓国人インフルエンサーと協力し、Instagram内で「岩田屋三越」の買い物体験やグルメ、サービスなどの魅力を多角的に発信しました。

＜実施概要＞

1. 韓国人インフルエンサーを岩田屋三越に誘致し、各自店内散策や買い物を実施。

2. 指定したテーマに沿ったコンテンツをInstagram上で投稿。

3. 蓄積された投稿データをunbotが分析し、岩田屋三越の最適な観光コンテンツおよび訴求テーマを提案。

＜実際の投稿＞

本施策の結果、韓国市場における岩田屋三越のターゲット層へのリーチを拡大することができ、初期認知度を向上させることができました。今後の来店者数増加にも期待ができます。

私たちは、今後ともより多くの企業様や自治体様のインバウンド市場拡大に向けたサービス提供を強化してまいります。これまで注力していた中国市場以外に、韓国や台湾向けの取り組みも強化しておりますので、訪日外国人向けの施策を検討中の企業様及び自治体様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

【インバウンドに関するご相談はこちら】

株式会社unbot

Inbound Business Unit

梅里 umezato@unbot.co.jp

■株式会社unbotについて

株式会社unbotは、中国市場向けのEC店舗運営支援やインバウンド向けの各種プロモーション企画・実行を中心に、東アジア圏に特化したデジタルマーケティング事業を展開しています。そのほか、日本の漫画やアニメなどのエンターテインメントの魅力を海外市場に発信するIPエンターテインメントコンテンツ事業などを手掛けています。

2011年の創業以降、「世界で一番多くの想い出を創造する会社」をミッションに掲げ、「想い出の創造が、人々や世界各国の距離感を近づけることができる」という信念のもと、ITの力を活用して「想い出」を創造し、企業価値の拡大と、さらなる発展を目指します。

社名： 株式会社unbot（アンボット）

代表： 代表取締役社長 中町 秀慶

所在地： 東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル10階2号室

TEL： 03-6421-7802

設立： 2014年11月 (創業：2011年9月)

URL：https://unbot.co.jp/(https://unbot.co.jp)

事業内容：

◇訪日インバウンド事業

・SNS/インフルエンサー情報発信

・ジオマーケティング

・中国富裕層向け調査・プロモーションサービス

◇EC関連デジタルマーケティング事業

・中国国内 & 越境EC運用

・EC店舗コンサルティング

・中国市場代理販売（B2B・B2C）

・クリエイティブ制作（動画・静止画）

・SNS運用

・中国ECサイト・メディア広告運用

・KOL/KOCプロモーション

・ライブコマース企画・運営

◇IPエンターテインメント事業

・漫画・アニメ版権の中国市場拡大支援

・IPエンタメ関連日中共同事業構築

・IPコラボ企画・販売

・自社IP・協同IP創出