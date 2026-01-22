2026年2月・3月・4月引越し混雑度カレンダーを公開！ピークは3月28日、料金はさらに高騰傾向

株式会社ミツモア

業者を比較して選べるオンライン見積もりプラットフォーム「ミツモア」を運営する株式会社ミツモア（本社：東京都中央区、代表取締役：石川彩子）は、昨年に引き続き、引越し見積もりデータをもとに2026年2月～4月の引越し混雑度や料金予測を反映した「2026年引越し繁忙期カレンダー」を作成しました。

本カレンダーは、混雑が予想される日を背景色で直感的に示し、料金の高さもアイコンで可視化しています。とくに3月28日（土）は最も混雑が予想される「激混み日」となり、料金は通常時の平均1.4倍、条件により最大2倍に増加する可能性があります。

※本カレンダーは、2025年2月～4月の引越し見積もりデータ54,807件を独自に分析し、2026年の曜日配列等を加味して予測したものです。

▶ カレンダー詳細はこちら：2026年引越し繁忙期カレンダー(https://meetsmore.com/services/moving/media/250893)

2026年は3月28日（土）が需要のピークと予測

引越し需要は例年、4月1日の新年度開始に向けて3月最終週に集中します。2025年は、3月29日（土）が最も需要が高い日でした。2026年も同様に、3月28日（土）がピークとなる可能性が高いです。

データで見る引越し繁忙期の混雑傾向

引越し希望件数の月別の推移

新年度に向けた移動にともない、引越し需要は例年3月周辺が繁忙期です。ミツモアの引越し見積もりデータでも、「第一希望日」として3月を選ぶ人が最も多くなっています。

2025年3月は繁忙期以外の5月～1月平均と比較して、4.6倍もの希望が集中しました。

この時期に引っ越す人の依頼は1月から増え始め、2月末から3月頭にかけてピークを迎える傾向です。

3月の引越し希望件数の日別推移

2025年3月1日～31日の引越し希望件数を日ごとに見ると、最終土曜日である3月29日に最も多くの希望が集中していました。

3月29日（土）を希望する人は、3月1日（土）と比べ2.3倍、3月前半の平日と比べると5.7～7.6倍にも上っています。

土曜日は翌日に荷解きがしやすいため、どの月でも引越し希望が多い傾向があります。加えて月末も混雑しやすいため、新生活が始まる直前の土曜日は、1年で最も引越し希望者が多い日になります。

2026年は料金もさらに高騰

引越し月の平均料金の推移

引越しの平均成約費用を月別に見ると、3月の平均費用は通常期（5月～1月）の1.4倍でした。市場の標準的な変動を把握するため、荷物量や移動距離により値段が大きく変わる影響を排除し、単身引越しで15km以内の依頼に絞り算出しています。

荷物量が増えたり長距離になると、通常期の2倍ほどの費用になることもあります。

2・3・4月の平均料金の推移

週別で見ると、3月最終土曜日を含む週が一番高くなっています。2024年データでは1月最終週と3月最終土曜日を含んだ週の差は約1.4倍だったところ、2025年は約1.9倍です。

日割りや依頼内容によって料金は変動するものの、上げ幅も広がっていることがわかります。

▶ 料金事例を見る：2026年引越し繁忙期カレンダー(https://meetsmore.com/services/moving/media/250893#i)

2023年～2025年の引越し料金推移

ここでは市場全体の推移をみるため、距離や人数を問わない全成約データの平均値を算出しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26519/table/100_1_fc90e61ddae8709140d00355461da750.jpg?v=202601221021 ]

※距離・人数問わず全平均で算出

年間の平均成約価格は、2023年から2024年、2024年から2025年と、それぞれ約1,100円ずつ上昇しています。通常期・繁忙期別でみると、2025年の繁忙期が料金のトップとなっています。

物価高が叫ばれる現在、引越し業界は物流の2024年問題（※）に加え、2026年以降にその影響がさらに本格化する「2026年問題（※）」も控えており、2026年はさらに料金が上がる見込みです。

繁忙期に引越し費用が高くなるのは避けられないため、早めに比較的安価な業者を探しておくことや、荷物を減らしておく工夫が重要です。

※2024年問題・2026年問題： 2024年4月から施行されたトラックドライバーの時間外労働規制（年960時間以内）による物流への影響。特に2026年は、規制への猶予期間終了や「改善基準告示」の完全遵守が求められることで、さらなる輸送能力の低下や配送コストの増大が予測されており、引越し業界でも深刻なリソース不足が懸念されています。

繁忙期でもスムーズに引越しするために

繁忙期の引越しを成功させるには、早めの予約が鍵です。2025年は依頼数が最も多い時期は3月頭でしたが、3月末を希望する方の申し込みタイミングは年々早まっています。2025年の成約率によると、2か月前の今の時期が最も希望を通しやすいタイミングです。

ミツモアでは以下の3ステップで希望日程に対応する業者を比較できるため、「予約が取れない」や「高すぎる料金」といった繁忙期の問題を解決します。チャットでやりとりし、ネット完結で予約まで完了できるので、忙しい時期でも安心です。

ミツモアで依頼した方の声

「繁忙期、長距離にも関わらず快く引き受けてくださいました。金額も良心的でとても感じの良い方でした。仕事もテキパキとしていて車に綺麗に積んでくださり、不安なく引越ができました。」（単身1000km移動、約20万円）

「息子が大学進学を機に一人暮らしをする為、頼みました。3月の繁忙期のこの時期は大手のところは単身パックでも見積もりすると十万単位でしたがびっくりするくらいお安く、予定していなかった細かいものも持って行ってくれました。礼儀正しい方で手際も良く、とても気持ちよく取引が出来ました。」（単身60km移動、約2万円）

「引越しに伴い大きな家具（タンス、テーブル、マットレス、自転車等）を運んで頂きました。繁忙期にも関わらず、日時の調整をして下さったり、金額も他業者と比べて安く設定して下さるなど、丁寧な対応に心惹かれ決定致しました。 運搬作業は2名で、部屋を傷つけないための配慮もしてくれ嬉しかったです。 金額以上の満足感です。」（単身70km移動、約5万円）

【調査概要】

調査対象期間：2025年2月1日～4月30日

調査対象：「ミツモア」で行なわれた引越しの見積もり依頼

調査件数：54,807件

詳細データ：2026年引越し繁忙期カレンダー(https://meetsmore.com/services/moving/media/250893)

※昨年の引越し繫忙期カレンダー情報はこちら

【オンライン見積もり比較＆発注サービス「ミツモア」について】

最短1分で、最大5社のプロからオンラインで見積もりが届き、比較して依頼、決済までが完結する日本最大級のオンライン見積もり比較＆発注サービスです。ハウスクリーニングや引っ越し、水道工事から写真撮影、動画制作まで、約600種類の多岐にわたるサービスが登録され、依頼者は、複数の質問に回答するだけで複数の見積もりを比較・検討することができます。また、依頼者と事業者がチャットを通じてサービス上でやりとりをすることも可能です。見積もり比較から依頼、決済まで、日常生活による頼み事をオールインワンで解決するサービスです。

【株式会社ミツモアについて】

生活インフラ産業の生産性向上を通じて、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」の達成を目指すスタートアップ企業。全国10万超の事業者ネットワークを基盤に、生活インフラ産業を支え事業者エコシステムの構造的な変革と持続的な発展を実現します。2017年2月創業以来、オンラインで見積もり比較から受発注までワンストップで完結するサービス「ミツモア」や、現場業界特化のオールインワンSaasサービス「プロワン」、法人の調達・発注業務を支援する「ハッチュー」の開発・提供をしています。2023年には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2023」にて経済産業大臣賞（ダイバーシティ賞）を受賞。週刊東洋経済が主催する「すごいベンチャー100」2023年版に選出。さらに、代表の石川彩子は、Forbes JAPAN主催「日本の起業家ランキング」Top20に2024年度・2026年度と複数回にわたり選出されました。

