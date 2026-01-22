少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役会長：山中 裕、以下「当社」）は、『株高不況―株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』（著：藤代宏一）（青春新書インテリジェンス）をテーマとした読書会を、練馬政治研究会および民事８部監視委員会との共催により開催いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

本読書会は、日経平均株価が高水準で推移する状況と、家計の生活実感との間に生じている乖離について、金融政策、企業行動、賃金および消費構造の観点から整理することを目的としています。あわせて、こうした乖離が生じる背景にある制度的要因や構造的な関係を確認します。

当社は、会社法および企業統治に関するアドバイザリー業務を行う立場から、これらの構造が企業行動や資本市場に与える影響を検討することは、実務上の重要な検討事項であると位置づけています。

書籍紹介URL https://amzn.asia/d/bw8lFdA

著者プロフィール

藤代宏一（ふじしろ・こういち）

2005年に第一生命保険に入社。2008年にみずほ証券へ出向。

2010年には第一生命経済研究所を経て、内閣府の経済財政分析担当へ出向し、約2年間にわたり「経済財政白書」の執筆および「月例経済報告」の作成に携わる。早稲田大学大学院経営管理研究科を修了し、MBA（ファイナンス専修）を取得。日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）。BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」や日テレNEWS24などで、日本株や金融政策に関する解説を行っている。



１．開催の背景

近年、日本では株価が高い水準で推移している一方、物価上昇や実質賃金の伸び悩みを背景に、家計の生活実感が改善しにくい状況が続いています。株価の上昇が、必ずしも賃金や消費の拡大と連動していない要因について、金融政策の影響や企業行動、資本市場の構造とあわせて整理する必要性が高まっています。

しかしながら、こうした状況は、「株価が高ければ景気は良い」「株価は実体経済とは切り離されている」といった単純な見方に集約されることも多く、背景にある制度的前提や構造的な関係が十分に整理・共有されないまま議論が進む場面も少なくありません。

当社は本読書会を通じて、本書を素材に株高不況と呼ばれる状況について、金融政策、企業行動、資本市場の構造を踏まえながら、実務の文脈に照らした理解を共有・整理する場を提供したいと考えています。



２．読書会の主な検討テーマ（予定）



本読書会では、以下の観点を中心に議論を行います。

・株価上昇の要因と実体経済との関係

・金融政策・円安と企業収益構造

・労働分配率、賃金、家計消費の関係

・内部留保、自社株買い、配当政策と株価

・資産保有構造とインフレ下の実質購買力

３．当社の立場（本読書会の位置付け）

本読書会は、特定の金融政策、投資行動、経済政策を支持または批判することを目的とするものではありません。

また、当社として特定の投資判断や政策評価を断定する場でもありません。

あくまで、

・制度理解

・論点整理

・データと実務との関係づけ



を通じて、参加者がそれぞれの立場で株高不況と呼ばれる現象を読み解くための基盤を提供することを目的として開催いたします。



４．代表取締役会長 山中 裕 コメント

株価の水準と生活の豊かさは、必ずしも同一の指標ではありません。本書は、金融政策や企業行動といった要因に着目し、株価上昇が進む一方で生活実感との乖離が生じている背景を、データに基づいて整理しています。本読書会は、特定の結論に収斂させることを目的とするものではありません。制度や構造に対する理解を深めることを通じて、参加者それぞれが判断を行うための視座を共有する場としたいと考えています。



５．開催概要

テーマ：『株高不況―株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』読書会

主催：少数株ドットコム株式会社

共催：練馬政治研究会、民事８部監視委員会

開催日：2026年2月上旬（予定）

開催形式：Zoomオンラインセッション

参加費：無料（事前登録制）

申込方法：

info@shosukabu.com 宛に件名「『株高不況』読書会参加希望」と明記のうえお申し込みください。

■講師プロフィール

山中 裕（やまなか・ゆたか）

東京大学経済学部 総代卒業。コロンビア大学大学院（金融工学専攻）修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス（LSE）留学。



1976年東京都文京区に、高級クリスタルガラスメーカーだった保谷硝子(現 HOYA株式会社、東証スタンダード上場、証券コード 7741) 創業者山中茂の孫の一人として生まれ、練馬区で育つ。幼少期より、学業に優れ、大泉文華幼稚園、お茶の水女子大学附属小学校、私立武蔵中学高校卒業、東京大学経済学部 総代卒業。

幼少期に祖母が生前贈与された数百万円を株式投資して、大学卒業時には数億円にするなど、投資の能力は、大学生時代にも有名であり、東京大学経済学部時代には、すでに、現日本銀行総裁の植田和男ゼミでも有名であり、「植田ゼミきっての株屋」、多様な学術的な関心から、「平成の平賀源内」との異名をも取った。

戦前の製紙業のM&Aを扱った卒業論文にて、特選論文を受賞し、大学院入試の面接では、「君があの有名な山中くんか」と、元国際大学学長の橘川武郎氏から言われる。学部時代の経済史の論文の指導教官は、岡崎哲二氏(明治学院大学教授)、谷本雅之氏(大妻女子大学教授)。

東京大学経済学部大学院に優秀な成績で合格するも、大学卒業後にすぐに渡米し、コロンビア大学大学院（金融工学専攻）修了、修士号取得。ハーバード大学、カリフォルニア大学デービス校、カリフォルニア大学バークレー校、南カリフォルニア大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス（LSE）などに留学し、生命科学研究者・医師と経済史研究者の二刀流を目指し、遺伝学、コンピュータ・サイエンス、精神医学、応用数学、歴史学、経済学や経済史などの幅広い学際的な研究等に従事。著名な経済史家である、Richard Easterlin、Peter Temin、Joel Mokyr、Claudia Goldin、James Robinsonら、のちの複数のノーベル経済学賞受賞者らに師事するなどし、幼少期の難読症とADHDによる学習障害を克服して、独自の速読法や学習法を確立するなどした。

現在、主にアラブ首長国連邦のドバイを本拠地に、外国籍のファンドおよび投資会社を通じて、国内外の上場企業1000社以上、非上場企業200社以上に投資しており、日本を代表するアクティビスト投資家の一人、及び、会社法実務の専門家、新規事業創出、企業の買収(M&A)、技術経営やファミリービジネスの実務における第一人者として、国内外に知られている。

日本におけるアクティビスト投資の先駆者として、2007年のHOYA株式会社によるペンタックス買収に、週刊誌上で、明確に反対の見解を表明。翌年に、同社は、大規模な特別損失を計上することにより、早期に見解の正当性が証明されることとなった。その後、新規事業創出に何ら実績のなかった、当時の丹治宏彰最高技術責任者を自主的に退任に追い込み、さらに、HOYA株式会社への株主提案活動を、2010年から活発化させ、特にHOYA株式会社への株主提案活動（2010年）では、創業家株主として企業統治改革を目的とする15議案を提出した。

中でも注目されたのは、

- 役員報酬の個別開示（取締役ごとの報酬情報公開）2010年総会で45%強の賛成、翌年2011年総会では、48%以上の賛成- 社外取締役のみで構成される会議体の設置（執行役を交えない経営監督）33%以上の賛成- 社外取締役の再任回数を「10回以内」に制限（独立性維持を目的）- 株主提案における議案説明文字数の上限を400字から4,000字へ拡大（株主提案権の実効性向上）43%以上の賛成- 匿名投票制度（秘密投票）の導入- 取締役候補者の公益法人兼務の開示義務化

といった、コーポレートガバナンスの質的向上を狙う提案群である。

これらのうち５議案が、米議決権行使助言会社グラス・ルイス（Glass Lewis）および日本プロクシー・ガバナンス研究所、さらにISS（Institutional Shareholder Services）の3社すべてから賛成推奨を受けた（出典：日本経済新聞 2010年6月18日付、記事URL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)）。ISSは世界最大の議決権行使助言会社であり、その推奨は国内外の機関投資家の判断に大きな影響を与え、日本の株主総会史における画期的な出来事となった。

同年、ストックオプション所有者に対してコールオプションを売却しプットオプションを所有するなどのヘッジ取引を禁止すること、取締役が自社株を売却する際は30日前に事前予告および開示を行うこと、といった、日本においては、先駆的な報酬の透明性強化策も提案。これらの議案もISSの賛成推奨を得て、外国人機関投資家を中心に株主総会前の事前集計で20％台半ばの賛成票を獲得した（日本経済新聞 2010年6月18日付、同上(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)）。

さらに、役員報酬個別開示などの提案は、グラス・ルイスや日本プロクシー・ガバナンス研究所も賛成推奨を出しており、日経新聞（2010年6月21日付、記事URL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL21086_R20C10A6000000/)）、Bloomberg（2010年6月17日付、記事URL(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2010-06-17/L454710D9L3501)）、東洋経済オンライン（2010年6月21日付、記事URL(https://toyokeizai.net/articles/-/4758?display=b)）などの主要メディアが相次いで報道。

結果として株主総会では45%以上の賛成票、翌年2011年には、48％超の賛成率を獲得した。

2011 年には、ハーバード大学法科大学院で、日本での株主提案や資本市場の動向や、論点に関する講演を行い、注目を集めた。

また、その後も同社に対する株主提案を活発化させ、2012年には、会社側が違法に株主提案を不記載にする暴挙に出るも、翌年2013年には、株主提案の提案及び提案理由の全文を掲載する仮処分命令を東京地裁民事８部(谷口安史裁判官)から得たほか、2014年には、同様に12議案の掲載を会社側に命じる画期的な決定(氏本厚史裁判官)をえるなど、日本の株主提案の実務に大きな影響を与えた。また、その間には、鈴木洋氏らHOYA経営陣の株主提案不記載に対して、決議取消事由との認定の判決(小野寺真也裁判官)や、損害賠償を命じる判決(東京地裁民事45部、山田明裁判官)をえるなど、数年間の間に、画期的な判決を数多く得た。

会社側も、説明文字数増加の提案は、会社規則を変更して、提案の趣旨を受け入れるなどしており、経営陣との建設的対話を通じて「経営透明性」「社外取締役機能」「議決権行使制度」の実質的改善を促した。この一連の動きは、日本企業におけるガバナンス改革史において象徴的な転換点と評価されている。

いまや、山中裕の活動は、「日本の資本市場におけるマネーボール革命」の実践者として、現在では、その歴史的先駆性を高く評価されている。

その他、2017年や2018年のみずほフィナンシャルグループ、三菱UFJ、りそなホールディングスなどの株主総会では、配当決定機関の変更や役員報酬の個別開示、CEOと取締役会議長の分離などの議案を株主提案し、それぞれ、外国人機関投資家のみならず、国内の投資家からも賛成票を得て、40%台の高い賛成票を誇るなどした。

また、いわゆるアムスク株主総会決議取消請求事件（東京地裁平成２６年４月１７日判決 大竹明彦裁判長、東京高裁 平成26年（ネ）第3215号、平成27年3月19日判決）では、東京地裁および東京高裁双方において、「株式全部取得を行った株主総会の決議取り消し」を命じる判決を勝ち取り、少数株主保護の司法的実効性を実証した（出典：Clair法律事務所ブログ 2015年4月15日付、記事URL(https://clairlaw.jp/blog/2015/04/post-4-1.html?utm_source=chatgpt.com)）。

さらに、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー（現・株式会社くふう住まいコンサルティング）が 旧経営陣を提訴していた損害賠償請求事件（東京地裁民事第8部）において、会社法第849条第1項に基づく株主補助参加人として参画。2025年3月27日付で勝訴判決（裁判長：笹本哲郎、合議裁判官：伊藤圭子・内林尚久）を得ており、旧経営陣による架空売上計上などの不正会計が認定された。

この判決は、株主による司法的権利行使の有効性を示すものとしてさくらフィナンシャルニュース（2025年3月28日付、記事URL(https://tinyurl.com/5t2ju8hb)）にも掲載されている。

また、大崎エンジニアリングへの投資案件では、同社が、時価総額を超える規模の現金を、親会社の大崎電気に低利率で貸し付けている問題に着目して、株主提案や訴訟提起を行い、結果として、親会社による完全子会社化という決断を、後押しして、企業統治を正常化するなどした。

こうした一連の成果を通じて、山中は「ガバナンスの実効性を現場で証明する投資家」として、日本企業の統治改革と資本市場の健全化に大きく貢献している。

また、平成初のノーヒットノーランを達成し、全盛期の西武ライオンズから「日本一のピッチャー」と言われ、特に古巣・西武戦では強さを見せつけ、完封勝利後のお立ち台では「チャンピオンに立ち向かって勝つことがプロの目標のひとつ」と語った、故柴田保光投手の言葉を座右の銘とし、30年来の日本ハムファイターズのファン。秋田犬の愛好家であり、世界各地の温泉地を巡る「温泉めぐり」を趣味としている。自然・文化・地域コミュニティを尊重しながら、温泉を通じた心身の再生と国際交流の意義を探求している天才的投資家である。

また、映画『マネーボール』の主人公である、オークランドアスレティックのGMビリー・ビーンが起こした野球界での革命を、日本の株式市場で起こした男として、「令和のビリー・ビーン」との呼び声も高い。

コーポレート・ガバナンス・コードもスチュアートシップ・コード、伊藤レポートもなかった2010年代前半当時には、一部で酷評された山中裕の株主提案も、今や国際的な投資家もが、方法を真似る結果と現実なったことや、その後多くの改善点をHOYA株式会社が取り入れ、同社の株価が10倍以上となったことから、山中裕の先駆性は、いまや明らかである。

