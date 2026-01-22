WEBCAS、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のメールマーケティングツール部門やWebアンケート作成ツール部門などで最高位の「Leader」を受賞

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、当社の提供するメール配信システム「WEBCAS e-mail（ウェブキャス イーメール）」とアンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator（ウェブキャス フォーミュレーター）」が合わせて4つの部門で受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview Grid Award」／「Leader」とは

ITreview Gridとは、ITreviewに集まったレビュアーによる満足度評価と市場の認知度を、独自のアルゴリズムで掛け合わせた四象限のマップです。ITreviewが定めたカテゴリーごとにスコアを算出し作成されます。このマップをもとに各製品を評価したものが「ITreview Grid Award」です。満足度、認知度がともに高い製品は「Leader」として四半期ごとに表彰され、バッジが発行されます。

今回の「ITreview Grid Award 2026 Winter」は、ITreviewに集まったレビューのうち、2025年12月までの集計結果を対象としています。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」の詳細、選考基準はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■受賞内容

当社が提供する「WEBCAS」シリーズは、本イベントにおいて以下の通り表彰されました。

▼メール配信システム「WEBCAS e-mail」

【Leader】

・メールマーケティングツール部門 ※12期連続

・メール配信部門 ※10期連続

「WEBCAS e-mail」へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューから一部抜粋

-10万通を超える大規模なものから小規模なものまで安心作成（倉庫/営業・販売・サービス職）

セキュリティに厳しい大手・官公庁なども導入しているということで社内の稟議もスムーズに進みました。

なんといっても従来Outlookのメールアプリでひとつひとつ送信していた時期に比べると、圧倒的に作業時間工数が削減されたことが大きいです。おかげで他の業務に集中する時間が取れました。

副次効果として、WEBCAS e-mailのレピュテーションスコア（メールの信頼点数）が高いおかげだと思いますが、メールの到着率が非常に高いです。以前はicloud.comなどの一部ドメインが突然「受信拒否」になってしまうケースが頻発していたのですがWEBCAS e-mailに切り替えてからは非常に安定しました。

実際に使ってみると、いろいろなステップでセルフチェックができる仕組みが設けられており、インフラ面のセキュリティだけでなく、UI上でもセキュリティチェックが随所でできるよう工夫されているのだなあと感心しました。

-配信スピードが速い（ソフトウェア・SI/経営・経営企画職）

総合的に非常に使いやすいメール配信システムだと感じました。特に、HTMLメールの作成機能とシナリオ配信の柔軟さが優れており、マーケティング施策をスピーディーに回したい企業には相性が良いと思います。メールの到達率が高く、スパム判定を避けるためのチェック機能も搭載されているため、安心して大量配信できました。サポートもレスポンスが早く、設定周りの疑問点をすぐに解消できたのも良かった点です。

-List-Unsubscribe対応など安心して利用できます（通信販売/宣伝・マーケティング)

プラットフォーマーとして利用させていただいております。プラットフォーマー側のメルマガ（大量配信）、プラットフォーム利用の事業者配信のメルマガにて利用させていただいております。

List-Unsubscribeに対応しており、CRMとしての活用もできます。また、配信の遅延等もなく安心して利用できています。数十万人レベルのユーザーに対して、問題なく配信できていることが当然と思いながらもありがたいです。

「WEBCAS e-mail」の全レビューは以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/webcas-e-mail/reviews

WEBCAS e-mailの受賞カテゴリー

メールマーケティングツール：https://www.itreview.jp/categories/email-marketing

メール配信：https://www.itreview.jp/categories/email-delivery

▼アンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator」

【Leader】

・フォーム作成ツール部門 ※12期連続

・Webアンケート作成ツール部門 ※12期連続

「WEBCAS formulator」へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューから一部抜粋

-安心のセキュリティで欲しい機能がだいたいあります（その他/会計・経理）

年末調整の補助として、「この条件の人はYESを選択してBへ、それ以外はNOを選択しCへ進んでください」「昨年との違いがあれば書いてください」など案内・聞き取りとしてアンケートフォームを使用させていただきました。

サービスの選考条件として「2か月程度の短期間の利用が可能」「チェックボックスやラジオボタン、入力フォーム、条件分岐が使用できる」「簡単な集計ができ、回答内容を出力できる」「個人情報を含む場合があるため情報セキュリティが信頼できる」などがあり、その条件に合致しました。フォーム定義をダウンロードしておくことで次回もそのアンケートフォームを流用できるため、フォームを一から組む手間が省けるというのも魅力的でした。

-自社の有償サービスの展開に一役（進学塾・学習塾/開発）

１．Google Formなど無料のシステムではまねできない水準

非常にきめ細かなアンケートフォームの作成が可能。

アンケート自体は他の無料サービス（Google Formなど）でも作成できますが、アンケート回答対象者に見せるUI等、有料サービスならではのメリットは極めて大きいと感じます。

２．自社の有料サービスのプラットフォームとして商用利用が可能

アンケートそのもの（質問項目やその結果分析）を軸としてサービス展開している自社として、安価に商用利用が可能なこのシステム以外で、選択肢がほぼ存在しませんでした。

-多機能で痒いところに手が届きます（その他/宣伝・マーケティング）

操作マニュアルに一度目を通せばサクサク作成できます。マニュアル自体も実際の画面に説明が入っているので非常に見やすいかつ丁寧な内容になっていて助かります。機能としては痒いところに手が届く感じがあり、例えば画面遷移図をフローチャート形式で確認できたり、プレビューでスマホ画面をシミュレートできるだけでなく横幅まで指定ができたりするなど、地味にあると嬉しい機能が搭載されています。またURLパラメータが利用できるので出来ることが広がります。

今の業務では利用範囲は限られていますが、今後何か必要になった際にも多機能なので検討しやすいツールであることは間違いないです。

「WEBCAS formulator」の全レビューは以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/webcas-formulator/reviews

WEBCAS formulatorの受賞カテゴリー

フォーム作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/form-builder

Webアンケート作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/questionnaire

■メール配信システム「WEBCAS e-mail」について

https://www.webcas.jp/email/

「WEBCAS e-mail」は、毎時1,000万通以上※の大量高速配信を実現するメール配信システムです。顧客の嗜好や属性、購買履歴などに基づいた最適なOne to Oneメールを配信できることに加え、複数データベースや外部システムとの連携、カスタマイズに対応しており、戦略的マーケティング活動を実践する多くの企業に高く評価いただいております。

※WEBCAS e-mailのクラウド全体の実績値（導入企業1社における配信実績は240万通以上/時）

■アンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator」について

https://www.webcas.jp/formulator/

「WEBCAS formulator」は、技術的な知識が無くても、Webアンケートやイベント申込受付フォーム、キャンペーン応募フォーム、問い合わせフォームなどを簡単に作成できるシステムです。収集した情報は高度なセキュリティ下で安全なデータベースに蓄積され、リアルタイムに集計・分析が可能。PC向けはもちろん、スマートフォン、タブレット向けのWebフォームにも対応しています。ログイン限定アンケートや回答に応じて設問が分岐するアンケート、マトリクスアンケート等、さまざまなアンケートやフォームの作成が可能です。

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

設立：1995年4月

資本金：1億円

URL：https://www.wow-world.co.jp