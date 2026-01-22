【期間限定】人気昇降デスク＆オフィスチェアが15％OFF

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年1月22日（木）より、「デスク＆チェアセール」を開催いたします。期間中は、人気の昇降デスクE7／E8およびオフィスチェアC7シリーズを対象に、15％OFFの特別価格でご提供いたします。

セール概要

開催時間：2026年1月22日（木）10:00 - 2026年2月5日（木）23:59

特設ページ： https://www.flexispot.jp/dlsale

対象商品一覧

■オフィスチェア・C7 Morpher

通常販売価格：\ 96,800 (税込)

セール価格：\ 82,280(税込)

商品特徴：

・Flexlean(TM)前傾機能

・DynaFollow(TM)スライドバック機構

・AirLumbar(TM)エアバッグランバーサポート

・5Dマルチアクシスアームレスト

・3Dワイドアングルヘッドレスト

URL：

https://www.flexispot.jp/c7-morpher.html

■オフィスチェア・C7 Pro

通常販売価格：\ 59,800 (税込)から

セール価格：\ 50,830(税込)から

商品特徴：

・座面の前傾チルト機能

・独立型ランバーサポート

・座面前後調整可能

・3Dアームレスト

・2Dヘッドレスト

URL：https://www.flexispot.jp/c7.html

■オフィスチェア・C7 Lite

通常販売価格：\ 39,800 (税込)

セール価格：\ 33,830(税込)

商品特徴：

・明るいポップなカラーリング

・オットマンカバーは取り外して洗濯が可能

・座面前後調整可能

・4Dアームレスト

・2Dヘッドレスト

URL：

https://www.flexispot.jp/c7-lite.html

■電動昇降式デスク・E7

通常販売価格：\ 57,200 (税込)

セール価格：\ 48,620(税込)

商品特徴：

・安定感抜群

・デュアル静音モーター搭載

・耐荷重125kg

・昇降範囲58cm～123cm

・メモリ機能/ロック機能/障害物検知機能搭載

URL：

https://www.flexispot.jp/e7-set.html

■電動昇降式デスク・E8

通常販売価格：\ 66,000 (税込)

セール価格：\ 56,100(税込)

商品特徴：

・楕円形の脚部デザイン

・デュアル静音モーター搭載

・耐荷重125kg

・昇降範囲60cm～125cm

・メモリ機能/ロック機能/障害物検知機能/USBポート搭載

URL：

https://www.flexispot.jp/e8-bamboo.html

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp