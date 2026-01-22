【期間限定】人気昇降デスク＆オフィスチェアが15％OFF
Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年1月22日（木）より、「デスク＆チェアセール」を開催いたします。期間中は、人気の昇降デスクE7／E8およびオフィスチェアC7シリーズを対象に、15％OFFの特別価格でご提供いたします。
セール概要
開催時間：2026年1月22日（木）10:00 - 2026年2月5日（木）23:59
特設ページ： https://www.flexispot.jp/dlsale
対象商品一覧■オフィスチェア・C7 Morpher
通常販売価格：\ 96,800 (税込)
セール価格：\ 82,280(税込)
商品特徴：
・Flexlean(TM)前傾機能
・DynaFollow(TM)スライドバック機構
・AirLumbar(TM)エアバッグランバーサポート
・5Dマルチアクシスアームレスト
・3Dワイドアングルヘッドレスト
URL：
https://www.flexispot.jp/c7-morpher.html
■オフィスチェア・C7 Pro
通常販売価格：\ 59,800 (税込)から
セール価格：\ 50,830(税込)から
商品特徴：
・座面の前傾チルト機能
・独立型ランバーサポート
・座面前後調整可能
・3Dアームレスト
・2Dヘッドレスト
URL：https://www.flexispot.jp/c7.html
■オフィスチェア・C7 Lite
通常販売価格：\ 39,800 (税込)
セール価格：\ 33,830(税込)
商品特徴：
・明るいポップなカラーリング
・オットマンカバーは取り外して洗濯が可能
・座面前後調整可能
・4Dアームレスト
・2Dヘッドレスト
URL：
https://www.flexispot.jp/c7-lite.html
■電動昇降式デスク・E7
通常販売価格：\ 57,200 (税込)
セール価格：\ 48,620(税込)
商品特徴：
・安定感抜群
・デュアル静音モーター搭載
・耐荷重125kg
・昇降範囲58cm～123cm
・メモリ機能/ロック機能/障害物検知機能搭載
URL：
https://www.flexispot.jp/e7-set.html
■電動昇降式デスク・E8
通常販売価格：\ 66,000 (税込)
セール価格：\ 56,100(税込)
商品特徴：
・楕円形の脚部デザイン
・デュアル静音モーター搭載
・耐荷重125kg
・昇降範囲60cm～125cm
・メモリ機能/ロック機能/障害物検知機能/USBポート搭載
URL：
https://www.flexispot.jp/e8-bamboo.html
FlexiSpotについて
FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。
また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。
関連サイト
HP：https://flexispot.jp
Instagram：https://www.instagram.com/flexispot_jp/
X：https://x.com/FlexiSpot_JP
YouTube：https://www.youtube.com/c/FLEXISPOTJP
製品に関するお問い合わせ先
FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp