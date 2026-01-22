°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô ¸¶¶Õ¿»ÔÄ¹¤¬DX¶µ°é»ÜÀß¡ØHero Egg¡Ù¤ò»ë»¡
³ô¼°²ñ¼ÒMeta Heroes¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÀÐÏÂ½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDX¶µ°é»ÜÀß¡ÖHero Egg¡×¡ÊÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡Ë¤Ë¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Î¸¶¶Õ¿»ÔÄ¹¤Î»ë»¡¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ëDX¤Î²ÝÂê¡¢ÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿AI¤ª¤è¤Ó¥á¥¿¥Ðー¥¹³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ë»¡¤ª¤è¤Ó°Õ¸«¸ò´¹¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡ÖSociety 5.0 ¡ß SDGs ¡ß HERO¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AI¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢DX¿ä¿Ê¤ä¶µ°é»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤»³»Ô¤Î¸¶»ÔÄ¹¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤ëDX¶µ°é»ÜÀß¡ÖHero Egg¡×¤ò¤´»ë»¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÈµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ
ÅöÆü¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¸¤»³»ÔÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê´¶¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¼«¼£ÂÎDX¤È¿Íºà°éÀ®¤ÎÊÉ¤ò¤É¤¦ÆÍÇË¤¹¤ë¤«
¼«¼£ÂÎ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î¿»Æ©¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÉ÷ÅÚ²þ³×¤È¡¢°ÕÍß¤¢¤ë¿¦°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿Íºà°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎÆÃÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ËºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ä´Ä¶À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎã¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¶µ°é¡¦ÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¤Ø¤Î¡Ö¿´¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡×³èÍÑ
ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¿·¤¿¤Ê¡Öµï¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Áá´ü¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ø·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AI³èÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ÃÏ°è»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤È¼ã¼Ô»Ù±ç
ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÀ©Ìó¤ä²ÝÂê¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î»º¶È´ðÈ×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ¯¶È²È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¬°é¤Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÀ¸ÂÖ·Ï¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¡£¼ã¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ë»¡¤òÄÌ¤¸¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î¿Íºà°éÀ®¤ä¿´¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢º£²óµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿AI³èÍÑ¤ä¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó°Æ¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢¸¤»³»ÔÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHero Egg¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hero Egg¡Ê¥Òー¥íー¥¨¥Ã¥°¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡ÊXR¡Ë¤äAI¤ò³Ø¤Ù¤ëDX¶µ°é»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¡×1F¡Öe¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡È¶¦¤Ë³Ø¤Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥²ー¥à¤äAI¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¼ÂÁ©·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌµ½þ¤Ç¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬·ÐºÑÅª¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Îµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢"ÁÏ¤ëÎÏ"¤ò°é¤àHero Egg¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¥Òー¥íー¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://heroegg.com/
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-10-70 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹1F¡¡e¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹Æâ
Hero Egg¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@heroegg.com
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMeta Heroes¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒMeta Heroes¤Ï¡ÖSociety 5.0 ¡ß SDGs ¡ß HERO¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¼ç¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¡ÊXR¡Ë¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤äDX¶µ°é»ÜÀß¡ØHero Egg¡Ù¤Î±¿±Ä¡¢¤½¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç15,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëAI¤Î´ë¶È¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¶µ°é¡¦ËÉºÒ¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯5·îÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦XR¡¦AI¥¢¥ïー¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖËÉºÒËüÇî¡×¤ò¼çºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù14,622¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢Á´¹ñ153¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¸å±ç¤ò¼õ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÎ©¡§2021Ç¯12·î03Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÀÐÏÂ½Ó
ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²»³Ä®1-5»°¶¦ÇßÅÄ¥Ó¥ë8F
DX¶µ°é¥¹¥Úー¥¹¡ÖHero Egg¡×¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-10-70 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹1F¡¡e¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹Æâ
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂÀÍ»»ûÄ®8-17 ¥×¥é¥¶ÇßÅÄ¥Ó¥ëB1F
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://meta-heroes.co.jp
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/metaheroes_100
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/K9vdyLx