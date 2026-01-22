トヨタホームがグループ全体の人材管理基盤として、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、トヨタホームグループのうちトヨタホーム株式会社（本社：愛知県名古屋市東区、代表取締役社長：西村 祐）を含む7社がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したことをお知らせします。

トヨタホームグループは、創業当初より「モノづくりは人づくり」という理念のもと、人材育成を企業成長の基盤と位置づけてきました。お客様に「生涯にわたって満足いただけるサービス」をお届けするため、そして、従業員一人ひとりが自分らしく活躍できるよう人材の成長支援や職場環境の充実に注力しています。

この度、グループ全体で人材情報を一元管理し、最適な人材配置を実現することを目的に、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入いただくこととなりました。引き続き当社では、業種や規模を問わずタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献してまいります。

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/ ＞

■ カオナビEnterprise Edition（エンタープライズエディション）について

カオナビEnterprise Editionは、「カオナビ」の全ての機能から、人事課題解決に向けたコンサルティングサポート体制、大規模利用を想定したインフラ基盤までを盛り込み、大規模組織の人事課題を解決します。

＜カオナビEnterprise Edition ：https://www.kaonavi.jp/enterprise/ ＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/ (https://corp.kaonavi.jp/)＞



