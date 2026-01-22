アパマンリーシング、「ITANDI 賃貸仲介」と物件データ連携を開始し、最大100万件を超える物件提案をワンストップで実現

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、 2026年1月より、アパマングループで賃貸仲介事業を担うApaman Leasing株式会社（以下「アパマンリーシング」）が保有する掲載物件データと、当社が提供する賃貸仲介の業務支援サービス「ITANDI 賃貸仲介」とのデータ連携を開始しました。

◆ 概要

当社は、 2026年1月より、当社が提供する「ITANDI 賃貸仲介」と、アパマンリーシングの掲載物件データベースとのデータ連携を開始（以下「本連携」）しました。

アパマンリーシングは、2025年4月より「ITANDI 賃貸仲介」を導入し、反響対応や追客の業務効率化を推進していました。

本連携により、リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」に掲載されている物件に加え、アパマンリーシングのデータベースに登録された物件を「ITANDI 賃貸仲介」に集約。アパマンリーシングが「ITANDI 賃貸仲介」を活用しエンドユーザーに物件提案する中で、「ITANDI BB」の募集物件と、アパマンリーシングが保有する掲載物件を一度に確認・提案できるため、複数のサイトを確認することなく、シームレスに物件提案を完結させることが可能になります。（営業スタッフが個別に物件提案をするケースと、LINEで自動物件提案をするケース両方に対応します）これにより、最大100万件を超える物件情報からワンストップで提案ができるようになります。

当社は今後も、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 賃貸仲介の業務支援サービス「ITANDI 賃貸仲介」概要

https://service.itandi.co.jp/services/chukai(https://service.itandi.co.jp/services/chukai)

不動産賃貸仲介会社向けの業務支援サービスです。入居希望者の希望条件に合った物件情報の自動メール送信機能、顧客管理（CRM）・営業管理機能、チャットやLINEでのコミュニケーション機能、入居希望者専用マイページ機能など、賃貸仲介の営業活動に必要な各種機能を備え、業務効率化と顧客満足度の向上に貢献します。3年連続で不動産仲介会社からの利用率No.1（※1)になり、全国の賃貸不動産仲介会社約2,000店舗で導入（※2）されています。

不動産物件ポータルサイトなど（※3）を通じた入居希望者からの物件への問合せに対し、自動で空室状況の確認、内見日時の調整、初期費用の計算（※4）などを行い即座に自動返信をする「物確即レス機能」により、人を介さず初回対応を完結させることが可能です（※5）。

◆ ITANDIサービス紹介

https://service.itandi.co.jp/(https://service.itandi.co.jp/)

不動産賃貸・売買の取引における一連の業務をDXするサービスを提供しています。不動産賃貸領域ではリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」のほか、「ITANDI BB」と連携する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」や、賃貸仲介の営業支援サービス「ITANDI 賃貸仲介（旧「ノマドクラウド」）」を展開。不動産売買領域では不動産売買仲介会社向け営業支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」を展開し、それぞれの領域でなめらかな業務体験と取引体験を実現しています。

（※1）出典：リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社「これからの賃貸住宅市場はどう変わる？2025年のトレンド分析」https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/lmc_releace_20250227.pdf(https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/lmc_releace_20250227.pdf)

（※2）2025年10月時点

（※3）一部対応していない物件ポータルサイトもあります。

（※4）初期費用は概算となります。

（※5）本機能は、「ITANDI BB」の物件データベースに登録されていない物件ではご利用いただけません。

◆ Apaman Leasing 概要

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史） は、 EL CAMINO REA L 株

式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、 賃貸仲介（リーシング事業）

を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

社名： Apaman Leasing株式会社

代表者：代表取締役 川森敬史

URL：https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

本社：東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館

設立：2014年10月

事業内容：賃貸仲介

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営