国宝絵巻「鳥獣戯画」をビビッドカラーでデザインした「ビビッと！鳥獣戯画」ステーショナリーシリーズ　1月27日（火）新発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、国宝「鳥獣戯画」をモチーフにしたステーショナリーシリーズ「ビビッと！鳥獣戯画」の新商品10種を、2026年1月27日（火）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。

「鳥獣戯画」は、日本最古の漫画ともいわれる絵巻物で、1952年に国宝指定され、古くから日本国内で知られています。今回、「鳥獣戯画」の特長である墨一色の線描写に、蛍光のビビッドカラーを組み合わせることで、味わいのある線で描かれた動物たちのユニークな動きや表情を、より一層引き立たせたポップなデザインに仕上げています。

■商品概要

発売日：2026年1月27日（火）

販売サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/choujyuugiga2601.html

■商品種類

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 ダイカット付箋

種類：4種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる、さる）

価格：495円（本体450円＋税）

サイズ：W70×H70mm以内

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 ダイカットステッカー

種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）

価格：385円（本体350円＋税）

サイズ：W70×H70mm以内

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 A6メモ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：594円（本体540円＋税）

サイズ：W105×H148×D10mm

仕様：60枚、5mm方眼

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 B6リングノート

種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）

価格：693円（本体630円＋税）

サイズ：W148×H182×D10mm

仕様：60枚（120ページ）、5mm方眼

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 クリアスタンプ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：638円（本体580円＋税）

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 アクリルクリップ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：605円（本体550円＋税）

サイズ：W60×H60×D15mm以内

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 ブックマーカー

種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）

価格：440円（本体400円＋税）

サイズ：W60×H90mm

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 ブックカバー

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：1,518円（本体1,380円＋税）

サイズ：W320×H210mm（展開時）※文庫本サイズ

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 ペンケース

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：1,430円（本体1,300円＋税）

サイズ：W60×H180×D20mm

仕様：メッシュ素材

商品名：ビビッと！鳥獣戯画 サコッシュ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：1,848円（本体1,680円＋税）

サイズ：W115×H190×D20mm

仕様：メッシュ素材

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp