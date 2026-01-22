国宝絵巻「鳥獣戯画」をビビッドカラーでデザインした「ビビッと！鳥獣戯画」ステーショナリーシリーズ　1月27日（火）新発売

　日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、国宝「鳥獣戯画」をモチーフにしたステーショナリーシリーズ「ビビッと！鳥獣戯画」の新商品10種を、2026年1月27日（火）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。




　「鳥獣戯画」は、日本最古の漫画ともいわれる絵巻物で、1952年に国宝指定され、古くから日本国内で知られています。今回、「鳥獣戯画」の特長である墨一色の線描写に、蛍光のビビッドカラーを組み合わせることで、味わいのある線で描かれた動物たちのユニークな動きや表情を、より一層引き立たせたポップなデザインに仕上げています。



■商品概要


発売日：2026年1月27日（火）


販売サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/choujyuugiga2601.html



■商品種類


商品名：ビビッと！鳥獣戯画　ダイカット付箋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


種類：4種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる、さる）


価格：495円（本体450円＋税）　　　　　　


サイズ：W70×H70mm以内





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　ダイカットステッカー　　　　　　　　　　　　　　


種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）


価格：385円（本体350円＋税）


サイズ：W70×H70mm以内





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　A6メモ


種類：2種（うさぎ、かえる）


価格：594円（本体540円＋税）


サイズ：W105×H148×D10mm


仕様：60枚、5mm方眼





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　B6リングノート


種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）


価格：693円（本体630円＋税）


サイズ：W148×H182×D10mm


仕様：60枚（120ページ）、5mm方眼





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　クリアスタンプ


種類：2種（うさぎ、かえる）


価格：638円（本体580円＋税）





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　アクリルクリップ


種類：2種（うさぎ、かえる）


価格：605円（本体550円＋税）


サイズ：W60×H60×D15mm以内




商品名：ビビッと！鳥獣戯画　ブックマーカー


種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）


価格：440円（本体400円＋税）


サイズ：W60×H90mm





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　ブックカバー


種類：2種（うさぎ、かえる）


価格：1,518円（本体1,380円＋税）


サイズ：W320×H210mm（展開時）※文庫本サイズ





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　ペンケース


種類：2種（うさぎ、かえる）


価格：1,430円（本体1,300円＋税）


サイズ：W60×H180×D20mm


仕様：メッシュ素材





商品名：ビビッと！鳥獣戯画　サコッシュ


種類：2種（うさぎ、かえる）


価格：1,848円（本体1,680円＋税）


サイズ：W115×H190×D20mm


仕様：メッシュ素材





