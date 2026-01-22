1月22日（木）発売「週刊少年チャンピオン」8号の表紙＆巻頭グラビアは、日向坂46の正源司陽子ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）1月22日（木）発売の8号にて、表紙&巻頭グラビアに日向坂46の正源司陽子さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。

1月28日（水）発売の最新シングル『クリフハンガー』でもフロントメンバーを務めるグループ屈指の人気メンバー、正源司陽子ちゃんが週チャン２度目の登場!!ドット柄の赤いワンピースに身を包んで微笑む姿から、パジャマ姿でリラックスした笑顔を見せる姿まで。どこまでもまっすぐな瞳、圧倒的な透明感--。グループの未来を背負う最強アイドルの笑顔を、目に焼き付けましょう!!両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

【正源司陽子さんコメント】

「たくさん素敵なシチュエーションで撮影いただきありがとうございました！公園で走り回ったりと、私らしさや子供っぽい一面などもたくさん撮っていただけてとっても楽しかったです!!（笑）2026年も、全力で素敵な景色を見に行きたいと思っています。これからも宜しくお願いいたします(ハート)」

商品概要

●掲載誌：『週刊少年チャンピオン』8号

●発売日：1月22日（木曜日）

特別定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

