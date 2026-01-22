こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学の学生と追手門学院中・高等学校の生徒らが1月25日に開催される茨木市「第32回 国際交流の集い」にブース出展 ― 多文化の視点から災害時の課題を考える国際交流イベント
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の学生と追手門学院中・高等学校（大阪府茨木市、校長：木内淳詞）の生徒が協働し、1月25日（日）に茨木市の文化・子育て複合施設「おにクル」で開催される「第32回 国際交流の集い」にブースを出展する。当日は、茨木市で暮らす外国人住民をはじめとした来場者を対象に、防災をテーマとした参加型ワークショップを実施。自然災害時に直面しやすい言語や文化の違いによる課題について、クイズや体験を通して共に考える機会を創出する。参加無料、申込不要。
追手門学院大学では、コミュニケーションを中心に外国語を学ぶ自律学習スペース「English Café at Otemon（E-CO・イーコ）」を運営している。
今回のブースでの企画は、E-COに所属する学生・留学生5名と、追手門学院中・高等学校ユネスコ国際研究部に在籍する中高校生7名の計12名が協働で取り組む。大学生と中高生が連携して企画・運営することで、防災や異文化理解に関する知識の習得にとどまらず、伝え方や体験設計を協議しながら進める実践的な学びの場となることが期待される。
茨木市には現在、約5,000人の外国人が居住しており、その数は年々増加している。このたびの取り組みはこうした地域背景を踏まえたもので、大学生と中高校生が協力し、異文化への理解を日本人住民にも広げるとともに、災害が起きた際に直面しやすい「情報が伝わらない」「行動の判断が難しい」といった課題について、世代や立場を越えて考える機会を創出することを目的として企画された。
ブースでは防災に関するクイズに加え、非常食を切り口に各国の食生活や食文化の違いを学ぶワークショップを実施。「避難情報が十分に伝わらない」「食習慣や宗教上の理由から非常食を口にできない」など、災害発生時に言語や文化の違いによって生じる課題を身近なテーマから考え、多様な背景を持つ人々が地域で共に備えることの大切さを伝える。
イベントの概要は下記の通り。
■第32回 国際交流の集い
【日時】 2026年1月25日（日）11:00〜15:30（開場10:30）
【場所】茨木市文化・子育て複合施設 「おにクル」（茨木市駅前3丁目9-45）
※ブースは1Fきたしんホールにて出展
【参加】 無料（申込不要）
【主催】 茨木市国際親善都市協会・茨木市・「第32回国際交流の集い」実行委員会
【詳細】 http://news.ifai.jp/?eid=175 （茨木市国際親善都市協会HP）
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課 蛯原 織田
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
