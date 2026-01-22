【FERRAGAMO】「LEGENDS, REIMAGINED」を発表

フェラガモ・ジャパン株式会社

ミラノ、2026年1月18日 ー フェラガモは、ミラノ・ファッションウィークにおいて「Legends, Reimagined」の第一章を発表。本プロジェクトは、イタリアが誇るクラフツマンシップと人の手による卓越した仕事や創造の精神に敬意を表し、「夢の靴職人」と称されるサルヴァトーレ・フェラガモの先駆的な精神と情熱をもってものづくりに向き合った姿勢を称えるもの。

「Legends, Reimagined」は、ブランドを象徴するアイコニックなデザインと、卓越した技と限界を押し広げるビジョンによって卓越性を体現する人物たちを讃える、継続的なシリーズ。その第一章では、フェラガモのレガシーの真髄に迫り、靴づくりにおける最高峰の表現であり、160以上の工程をすべて手作業で要する名作「トラメッザ」シューズに焦点を当てる。これは、Made in Italyが誇る卓越性と格別な価値を物語る存在である。

本プロジェクトの幕開けにあたり、フェラガモはイタリア・スキー界のレジェンド、アルベルト・トンバとパートナーシップを組んだ。トンバは、そのカリスマ性とともに、スキー界における真のアウトサイダーとして知られる存在。伝統的な山岳地帯ではなくボローニャ近郊の丘陵地で育った彼は、生来の直感と完璧を追い求める揺るぎない姿勢によって既成概念を打ち破ってきた。

トラメッツァがフェラガモの比類なき靴づくりの真髄を体現しているように、爆発的なパワー、卓越した技術、そして躍動感あふれる優雅さを融合させたトンバ独自のスキーイングは、世界の舞台においてイタリアが誇る卓越性の象徴 として彼を際立たせてきた。

イベントでは、トラメッザのコアコレクションの展示に加え、トンバ本人の木製ラストも公開。さらに、アリゲーター、オーストリッチ、手仕上げのカーフレザーなど、厳選された希少な素材から選べるMTO（メイド・トゥ・オーダー）プログラムも紹介された。この特別なサービスにより、顧客はインソールにイニシャルを刻むなど、自身の好みに沿って一足をカスタマイズすることができ、その人ならではの個性とアイデンティティを反映した一足を仕立てることが可能となる。それは、唯一無二のクリエイションを生み出すというフェラガモの哲学を体現するもの。

今回のイベントにあわせて、フェラガモはミラノの会員制サロン「The Wilde」をエクスクルーシブな「トラメッザ・アトリエ」として特別に設えた。会場では、クラフツマンシップや文化、ブランドならではの美意識を感じられる没入感のある空間を演出。照明や香り、素材、音など細部にまで配慮した多感覚的な演出を通して、ゲストがトラメッザの洗練された世界観を自然に体感できる構成となっている。

熟練した職人の手により160以上の工程と6時間を超える手作業を経て仕立てられる、フェラガモのメンズフットウェアのヘリテージを象徴するこのスタイルは、インソールとアウトソールの間に挿入される、厚みがありながらも柔軟性を備えたレザーの層、トラメッザ＝中間と呼ばれるパーツにその名を由来している。創業者サルヴァトーレ・フェラガモが1920年代に開発し特許を取得した製法である、グッドイヤー・ウェルト製法のミッドソールに、コルクではなくレザーを用いることで、数回履くとレザーが足形を記憶し、自分だけの一足へと育つ特別な履き心地を実現する。さらに、同じく、サルヴァトーレ・フェラガモが特許を取得したスチールシャンクを採用することで、足元をしっかりと支える設計に。伝統に根ざしながらも革新によって磨き上げられたこの一足は、長く愛用できることを前提に仕立てられた逸品であり、時代を超えて受け継がれる洗練を体現している。

トラメッザのビジュアルは、アルベルト・トンバをシネマティックに捉えたポートレートを軸に展開され、彼の歩みの中で重要な瞬間をたどりながら、その飾らない内面に迫る。自身のストーリーを語るトンバの姿を追って、カメラはトラメッザの靴紐を結ぶ仕草や、バランスを確かめる動き、かつてアルプスの斜面を滑走していた頃を思わせる所作を丁寧に映し出す。そのひとつひとつの動きは、正確さ、リズムそしてコントロールが調和した一連のモーションとして描かれ、シューズは、競技人生を形づくってきた規律と本能という二面性を象徴するメタファーとなっている。

「『Legends, Reimagined』を通して私たちが伝えたいのは、人の手が生み出す芸術性と、高みを目指し続ける人々の精神との深い結びつきです。」-ジェームス・フェラガモ / フェラガモ チーフ・プロダクト・オフィサー。

「トラメッザは、フェラガモのヘリテージを象徴するアイコンであり、構造面での正確さと、細部まで行き届いた仕上がりを体現しています。これは、フェラガモのシューズを特徴づける本質そのものです。アルベルト・トンバのような卓越した人物のストーリーを通してアイコンを捉え直すことで、私たちは、常に進化しながらも、完成を追い求める姿勢に深く根ざしたヘリテージを称えています。それはクラフツマンシップそのものを讃えると同時に、フェラガモの一足を手にすることで生まれる誇りへの賛歌でもあります。私たちは、その誇りこそが、新たに受け継がれていく“永遠のレジェンド”の始まりだと考えています。」

