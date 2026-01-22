その愛おしさは、今この瞬間しか撮れない。2026年入学撮影、受付開始。
北海道を中心にフォトスタジオを運営する有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）は、2026年度ご入学に向けた記念撮影の予約受付を開始いたしました。
従来の記念写真の常識を覆し、お子様の個性とストーリーを映し出す、新しい撮影スタイルをご提案します。
その写真は、未来への手紙になる。
小学校入学。それは、親にとっても子どもにとっても、人生の大きなマイルストーンです。
まだ体の半分ほどもある大きなランドセル。袖が少し長い真新しいスーツ。
その姿は「成長した喜び」と「手が離れていく寂しさ」が交差する、かけがえのない瞬間です。
私たちは、この入学記念を単なる行事の記録としてではなく、お子様の成長における「新しい章の始まり」として捉えています。
3つの「あたらしい常識」
感度の高い20代～30代のファミリー層から支持され、口コミ総合評価4.8という高水準を維持する背景には、徹底した顧客体験の追求があります。
1. 「背景」ではなく「空間」を撮る。没入感あふれるスタジオ
従来の書き割り（背景画）の前に立つだけのスタイルを一新。
光やインテリアが計算された立体的でおしゃれなスタジオ空間そのものが、お子様を主人公にします。 札幌エリアでは、利便性の高い「サッポロファクトリー店」や、限定デザイン商品を扱う「Palette+plus 札幌西店」など、店舗ごとに異なる世界観を展開。
まるで絵本の世界に入り込んだような没入感のある写真は、SNSでシェアしたくなるクオリティです。
2. スマホで完結。賢くお得な「スマート予約」
忙しいママのために、予約から打ち合わせまでをDX化。
ご自宅からLINEのビデオ通話等で参加できる「オンライン相談」を導入しています。
このオンライン相談をご利用いただくだけで、全プランの料金が最大10%OFFになる特典をご用意。
店舗での待ち時間を減らし、経済的なメリットも最大化する、タイパとコスパに優れたシステムです。
3. ニーズに合わせて選べる、自由なプランニング
「データだけで十分」というミニマル派には、余計なものを省いたシンプルな「データまるごとプラン」を。 「しっかりアルバムに残したい」というこだわり派には、豪華特典がついた「福袋プラン」を。 特に高単価プランでは、パネルスタンド「PASTA」や卓上カレンダーなどの豪華なプレゼントが付与され、思い出をより豊かに残せます。
お客様それぞれの価値観に寄り添う柔軟なプラン設定が魅力です。
2月限定のキャンペーンをご紹介！(一部)
◎オンライン相談でお得がいっぱい(ハート)
オンライン相談＆電話カウンセリング割引で今月限定全プラン最大10％OFF！
福袋プランご契約で10%OFF＋パスタ＋卓上カレンダーの豪華トリプルプレゼント
※1dayプランは10%OFF or PASTA or 卓上カレンダーから2つ選択オッケー！
※ライトプランは3%OFF or PASTA選択オッケー！
※データまるごとプランは3%OFFのみ
◎最高級アルバム付きの1dayプランが新登場！
卒園袴と入学衣装の2着で満喫！
2月限定でプラン料金10％OFFに。
などなど...
2月限定でお得に撮影できるキャンペーンを実施中！
詳しくは下記リンクよりご覧ください。
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
011-207-4466
Palette+plus 札幌東店
北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3
011-788-8068
Palette+plus 札幌西岡店
北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219
011-807-4343
写真工房ぱれっと 旭川店
北海道旭川市永山3条5丁目1-4
0166-73-8485
写真工房ぱれっと帯広店
北海道帯広市西17条南3丁目43-15
0155-67-8008
写真工房ぱれっと函館北斗店
北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内
0138-49-5116
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp