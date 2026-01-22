【苫小牧・室蘭】歓送迎会シーズン到来｜宴会場×飲み放題付きプラン（見積り相談OK）

野口観光マネジメント株式会社

野口観光グループの新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」・室蘭プリンスホテルでは、少人数の集まりから大人数の宴会まで対応の歓送迎会プランをご用意いたしました！

春は出会いと別れの季節。美味しい料理と素敵な会場で感謝の気持ちを伝えるおもてなし。

歓送迎会以外にも、同窓会や祝賀会にもご利用くださいませ。

また、ご希望に合わせたご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

2階バンケットホールなごみ【新苫小牧プリンスホテル和～なごみ～】

期間：2026年4月26日（日）まで

宴会プラン

・スタンダードコース＜5品＞ 7,200円（税込）

・DXコース ＜6品＞ 8,200円（税込）

※いずれもデザート・飲み放題付き

★飲み放題メニュー

瓶ビール、ウイスキー、焼酎（甲類）、ノンアルコールビール、炭酸、ソフトドリンク

※プラス500円で、日本酒（常温）、ワイン（赤・白）・梅酒を追加いたします。

▼プラン3大特典

●会場使用料120分無料

※120分以降は延長料金が発生いたします。

●デジタルサイネージ（一か所）・マイク（一本）貸出無料

●当日お泊りになる場合に、宿泊料を優待価格にてご案内いたします。

なごみの宴会用の会場は円卓（最大1卓8名様）での正餐形式でご用意する宴会場や11階展望レストラン会場「7stars」などご要望に合わせて様々！

11階の展望レストラン会場「7stars」では、苫小牧市内のパノラマをご覧いただきながらの会食がお楽しみいただけます☆彡

※11Fレストラン会場は定員30名様まで。

宴会お料理の一例11階スカイレストラン7STARS

【室蘭プリンスホテル】

期間：2026年3月1日（日）~2026年5月31日（日）

宴会プラン

室蘭プリンスホテルでは、春の歓送迎会シーズンに向けて、各種宴会にご利用いただけるプランをご用意しております。

新たな門出を祝う場、これまでの感謝を伝える場として、心に残るひとときをお手伝いいたします。

企業様でのご利用以外にも、ご家族・ご友人同士のお集まりにもオススメです。

宴会お料理一例

ご宴会プラン

立食 ブッフェ（12品）90分/飲み放題90分付き 7,700円税込 ※30名以上

着席 スタンダードコース（卓盛6品）120分/飲み放題90分付き 7,500円税込 ※15名以上

着席 スタンダードコース（卓盛7品）120分/飲み放題90分付き 8,500円税込 ※15名以上

着席 デラックスコース （卓盛8品）120分/飲み放題90分付き 9,500円税込 ※15名以上

★プラン共通飲み放題メニュー

生ビール、瓶ビール、ウイスキー（ハイボール・水割り・お湯割り・ロック）、麦焼酎・芋焼酎（水割り・お湯割り）焼酎（ウーロン茶割・レモンサワー・水割り・お湯割り）、日本酒（冷酒・燗酒）、ワイン（赤・白・ワインクーラー）、ウーロン茶、オレンジジュース、炭酸水

※宴会の最終スタート時間は19時開始となります。

▼プラン5大特典

１）会場使用料無料（立食90分、着席120分）

２）紙製横断幕サービス

３）マイク貸出2本サービス

４）当日のご宿泊料金を優待料金にてご案内

５）幹事様1時間前からのご準備

歓送迎会や大切な集まりは、ぜひ野口観光グループの新苫小牧プリンスホテル/室蘭プリンスホテルをご利用くださいませ♪

素敵なひとときの演出を全力でお手伝いいたします！

ご予約や詳細については、お気軽にお問い合わせください。

(お帰りや2次会会場へのタクシー手配もご相談下さい！)

皆様のご利用を心よりお待ちしております。

【ご予約・お問い合わせ電話番号】

野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル

TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）

【本件に関するお問い合わせ】

◆新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

〒053-0045 北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式HP https://www.tomakomai-nagomi.com/

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式X（旧Twitter） https://twitter.com/tomakomaiprince

◆室蘭プリンスホテル

〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9

◆第二プリンス室蘭ビュー

〒051-0022 北海道室蘭市海岸町１丁目20-18

室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/

第二プリンスホテル室蘭ビュー公式HP https://www.muroran-view.com/

室蘭二館Facebook https://www.facebook.com/princeandview/

室蘭二館X（旧Twitter） https://twitter.com/muropuri_view

◆野口観光グループビジネスホテル3館合同Instagram開設いたしました！

https://www.instagram.com/noguchi_muroran_tomakomai

皆さまのフォローをお待ちしております！