50代の1ヶ月あたりのアプリ利用個数は51.5個

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積するデータから、50代（50～59歳）のスマートフォン利用実態をまとめた「年代別アプリ利用動向レポート2025 50代編」を公開しました。

本レポートでは、50代の月間アプリ利用個数、カテゴリ別の利用傾向、1日の利用時間帯、50代の利用割合が高いアプリ、直近1年以内にリリースされたアプリの利用状況などを多角的に分析しています。

生活実用や情報収集を中心とした、50代のスマートフォン利用実態を可視化しました。

▼「年代別アプリ利用動向レポート2025 50代編」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/50s-appusagereport-2025

調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したデータをもとに実施。

対象ユーザー：

誕生年1966年～1975年のユーザーを「50代」と定義。



調査期間：

2025年11月

「年代別アプリ利用動向レポート2025 50代編」の一部をご紹介

１. 50代の1ユーザーあたり月間アプリ利用個数は51.5個

50代の1ユーザーあたり月間アプリ利用個数は51.5個となり、全年代平均（51.2個）をわずかに上回る結果となりました。

カテゴリ別に見ると、「ライフスタイル」「ファイナンス」「ショッピング」「ニュース＆マガジン」「フード＆ドリンク」のカテゴリにおいて、50代の利用個数が全年代平均を上回っています。



一方で、「ゲーム」「コミック」などのエンタメ系カテゴリでは、50代の利用個数は全年代平均を下回り、実用性や情報収集を重視したアプリ利用傾向がうかがえます。

２. 利用ピークは朝・昼・夜の3回、生活リズムに沿った利用傾向

1日の時間帯別スマートフォン利用率を見ると、50代は全年代と非常に近い推移を示しています。

7時、12時、19時前後の3つの時間帯で利用率が高まり、特に12時台と夕方以降は60％を超えています。



また、早朝5時～8時では全年代より高い利用率を示す一方、22時以降の深夜帯では全年代をやや下回っている点が特徴です。

３. 直近1年以内にリリースされたアプリの平均利用個数は1.1個

直近1年以内にリリースされたアプリについて、「1つも利用していない」割合は50代で47.7％と、全年代（46.1％）とほぼ同水準となりました。

平均利用個数も50代・全年代ともに1.1個で、新規アプリへの接触傾向は全年代と大きな差がないことが分かります。

―――――

App Apeについて

フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。

テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて



フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

―――――

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp