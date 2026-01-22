アメリカ発・女性リーダー育成研修「JWLI Bootcamp 2026 Fukui」北陸で初開催決定！参加者募集に向け説明会 開催

The Fish Family Foundation

フィッシュファミリー財団（本部: 米国ボストン、ジャパンオフィス：日本女子会館オフィス・ウィラーン内、創設者：厚子・東光・フィッシュ、ラリー・フィッシュ）は、地方の女性リーダー育成を目的とした「JWLI Bootcamp 2026 Fukui」を2026年6月5日(金)～7日(日)に、福井県にて開催します。本プログラムは北陸地方における初の開催であり、富山県・石川県・福井県を中心とした地域課題に取り組む女性リーダーを対象に募集し、選考により10名を決定します。

なお、本プログラムへの参加を検討する方を対象に、募集説明会を開催します。説明会では、プログラム内容や参加条件、選考プロセス、参加者の体験談などを紹介するとともに、質疑応答の時間を設けます。地域での活動をさらに発展させたい女性リーダーや、社会課題の解決に取り組む意欲のある方の参加を広く募集します。

JWLI Bootcamp 2026 Fukui メインビジュアル

■JWLIについて

フィッシュファミリー財団（本部: 米国ボストン、創設者：厚子・東光・フィッシュ、ラリー・フィッシュ）は、2003年に女性リーダー育成プログラム「Japanese Women’s Leadership Initiative(JWLI)」を創設し、「JWLI Fellowship」「CCJA（チャンピオン・オブ・チェンジ日本大賞）」「JWLI Bootcamp」「JWLI Scholarship」の4つのプログラムを展開し、主にソーシャルセクターで活躍する女性リーダーの育成や表彰を行っています。

これまでの卒業生は累計220名を超え、各地で社会的インパクトを生み出しています。



■JWLI Bootcmapとは

ロゴ JWLI Bootcamp

JWLI Bootcampは、「地域に根ざしながらグローバルな視点を取り入れ、地域の課題解決を加速し、より良い未来を創造するリーダー」を育成するための3日間の集中研修です。ボストンで行われる4週間のJWLI Fellowshipプログラムを３日間に凝縮し、日本語で地域において提供します。

過去には、以下の7地域で、開催されました。

・2019年：愛知県名古屋市、宮城県石巻市 ・2022年：徳島県徳島市、大阪府大阪市

・2023年：北海道札幌市 ・2024年：茨城県土浦市 ・2025年：福岡県福岡市

【公式ホームページ】https://jwli.org/bootcamp



■説明会概要「JWLI Bootcamp 2026 Fukui 参加者募集説明会」

【日時】 2026年2月3日(火) 19時～20時／2026年2月5日(木) 12時～13時

【方法】 オンライン開催（Zoom）

【参加費】無料

【内容】 プログラム概要／参加条件・選考について／参加者・体験談の紹介／質疑応答

【参加方法】Peatixよりお申し込みください。https://jwlibootcamp.peatix.com



■「JWLI Bootcamp 2026 Fukui」実施概要

【日程】 2026年6月5日(金)～7日(日) 終日

【開催場所】灰屋（〒910-4104 福井県あわら市温泉２丁目２０５）

【対象者】 福井県・富山県・石川県・福井県で活動する女性リーダー

【参加費】 10,000円（交通費自己負担、宿泊・食事主催者負担）

【参加人数】10名

【応募締切】2026年3月25日(水) ／参加者発表は2026年4月下旬までに通知予定

※応募条件、参加費などの詳細および申込方法は、公式ホームページにてご案内

【公式ホームページ】https://jwli.org/bootcamp

【プログラム内容】 （予定）

・6月5日(金) ：・セッション：社会の新しい価値の創造、持続可能な団体経営 ほか

・6月6日(土) ：・セッション：社会的インパクトのための事業計画 、リーダーとしての自覚と自信 ほか

・6月7日(日) ：・参加者プレゼンテーション：参加者全員による2日間の成果の発表 ・卒業式 修了証の授与、選出メンバーにベンチャーカフェ東京(CIC/虎ノ門ヒルズ)※でのピッチ登壇権を贈呈

※ベンチャーカフェ東京：世界5カ国9都市で展開するイノベーションコミュニティのアジアの初拠点

【講師陣】

講師 並木 則子氏並木 則子氏

アメリカ非営利団体、YWCAオアフ CEO／ストレングスファインダー(R)認定コーチ

YWCAオアフの最高経営責任者（CEO）として、島内3拠点を統括。過去10年間、ハワイ最大規模の女性団体を率い、DEIBの理念に基づくプログラムを提供。組織運営、財務管理、資金調達、地域連携、広報など幅広く携わる。起業サポート、リーダー育成トレーニング、刑務所出所者のための社会復帰プログラムなど、女性の社会的・経済的自立支援を活動の軸とする。オンライン「才能診断」ツール、クリフトン・ストレングス(R)（ストレングスファインダー(R)）の米国ギャラップ社認定コーチ

2012年に最高広報責任者（CCO）として入職する以前は、CNNやABCニュースで10年以上ジャーナリストとして活躍し、企業の広報コンサルティングも経験。ホノルルのシャミナード大学でコミュニケーション学を専攻し、コロンビア大学社会福祉大学院で修士号を取得。

講師 伊藤 枝里子氏伊藤 枝里子氏

特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン フェロー／JWLI 2019フェロー

大学卒業後、東京のNPO法人に参画。外資系企業CSRや官公庁と協働した複数の事業の立ち上げに6年に渡り携わる。その後、社会的インパクトマネジメントを提供するソーシャルバリュージャパンに参画し、大手メーカーによるCSRプログラムの評価などを手掛ける。2022年に国連開発計画（UNDP）が推進するSDGインパクト基準研修において世界初の認定講師7名のうちの一人として認証を受ける。Sunway大学 サステナブル開発マネジメント修士課程修了（Distinction）

【主催団体】フィッシュファミリー財団

ロゴ JWLI Ecosystem

JWLIの運営団体。1999年に米国マサチューセッツ州ボストン市で厚子・東光・フィッシュ、ラリー・フィッシュ夫妻によって設立。ボストン地域の移民や低所得者層の若者支援、また日本における女性リーダー育成の活動を行う。

創設者 厚子・東光・フィッシュ

2003年にJapanese Women’s Leadership Initiative（JWLI）、2017年にチャンピオン・オブ・チェンジ日本大賞、2019年にJWLI Bootcamp、2021年にJWLI Scholarshipを設立。また、東北の被災地における緊急支援を目的として、2011年には約100万ドルを集めJapanese Disaster Relief Fund - Boston (JDRFB)を設立。2013年にホワイトハウスよりChampion of Change賞を受賞。2018年に旭日小綬章を受章。

JWLIウェブサイト: http://jwli.org

【共催団体】まなぶとものWA合同会社

【後援】福井県（申請中）

【協力】Venture Cafe Tokyo（申請中）



参考：過去のJWLI Bootcampの様子

JWLI Bootcamp 2019 NagoyaJWLI Bootcamp 2019 NagoyaJWLI Bootcamp 2019 Ishinomaki