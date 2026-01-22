ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÎJointo ¦Á¡Ï
¤¢¤Ê¤Ö¤¥°¥ëー¥×¤Î·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ê¿áÃé»Ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8928¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡Ø¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡ÎJointo ¦Á¡Ï¡Ù ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿Âè44¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¨¥ê¥¢Ê¬»¶·¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂè½½Ï»ÃÆ¡× ¤ÎÊç½¸¤¬¡¢Ëþ³Û¤ËÃ£¤·½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²ÈÍÍ¤è¤ê¤´´Ø¿´¡¦¤´½Ð»ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Êç½¸³«»Ï½éÆü¤ËËþ³Û¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ê¥¢Ê¬»¶·¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ò¿Þ¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Jointo ¦Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÆ±¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ÉÊç½¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê»ñ²ÈÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÊç½¸¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖJointo ¦Á¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÐÏ¿´°Î»¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»öÁ°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢ËÜÅÐÏ¿´°Î»¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤â¤ì¤Ê¤¯Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://join-to.jp/investor/step1_entry.html?command=new)
Jointo ¦Á¤Î¶¯¤ß
£±.Îß·×Åê»ñ³Û¤¬70²¯±ß¤òÆÍÇË¡ª
Jointo ¦Á¤Ç¤Ï¡¢Îß·×Åê»ñ³Û¤¬70²¯±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ²ÈÍÍ¤«¤é¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
.
£².¸µËÜ³ä¤ì¡¦ÇÛÅöÃÙ±ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤·¡ª
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó£µÇ¯´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30·ï°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µËÜ³ä¤ì¤äÇÛÅöÃÙ±ä¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
.
£³.ÁÏÎ©60¼þÇ¯¡¡ÉÔÆ°»º¤Î¼ÂÀÓËÉÙ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ï¡¢1964Ç¯5·î25Æü¤ËÁÏÎ©¤·¡¢60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Îò»Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¼ç¡¦»ö¶È¼çÊÌÈ¯Çä¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂè£µ°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ»ö¶È¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢³¤³°»ö¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡ÎJointo ¦Á¡Ï¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/63936/table/52_1_27b8ce8c8e37c67dfa18fc88d454aad9.jpg?v=202601220721 ]
¢¨¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿Åù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¸å¡¢ËÜÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º²ñ°÷ËÜÅÐÏ¿¤Þ¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏURL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±Ä¶È¼Ô²ñ¼Ò³µÍ×¡ä¡Ê2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§·ê¿á Ãé»Ì
½êºßÃÏ¡¡¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÃÃÌê²°Ä®7-12
»ñËÜ¶â¡¡¡§755É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¡¡¡§484Ì¾(Ã±ÂÎ)¡¢3,268Ì¾(Ï¢·ë)
URL¡¡¡¡¡§https://www.anabuki.ne.jp/
[»ö¶ÈÆâÍÆ]
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢·úÀß¶È¡¢¥Ñー¥¥ó¥°»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È
[ÌÈµö]
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈÌÈµö¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÌÈµö¡Ê10¡ËÂè3300¹æ
ÆÃÄê·úÀß¶Èµö²Ä¡¡¹áÀî¸©ÃÎ»öµö²Ä¡ÊÆÃ-1¡ËÂè5547¹æ
°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½êÅÐÏ¿¡¡¹áÀî¸©ÃÎ»öÅÐÏ¿Âè1847¹æ
°ìÈÌÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¶ÈÅÐÏ¿¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÅÐÏ¿¡¡°ìÈÌ-Âè378¹æ
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶ÈÅÐÏ¿¡¡»Í¹ñºâÌ³¶ÉÄ¹ÅÐÏ¿¡Ê¶â¾¦¡ËÂè12¹æ
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶Èµö²Ä¡¡¶âÍ»Ä£⾧´±¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÂè124