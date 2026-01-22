【新機能】WriteVideo、ナレーション（セリフ）に合わせて表示素材を自動で切り替える「セリフ連動コンテンツ」機能を提供開始
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AI動画生成サービス「WriteVideo」において、動画のナレーション（セリフ）に合わせて、表示する画像・動画素材を自動で切り替えられる「セリフ連動コンテンツ」機能の提供を開始しました。
本機能により、セリフ（読み上げ原稿）の流れに合わせて「いま見せたい素材」を行単位で指定でき、制作時にありがちな“ここで画像を変えるはずだった”という差し替え漏れや、タイムライン上での細かな分割・挿入作業を減らしながら、説明順どおりに画面を展開できます。
サービスサイト：WriteVideo（https://www.writevideo.ai/）
■背景：セリフに合わせた素材切り替えは「分割・挿入・位置調整」が増えやすい
業務手順・社内研修・顧客向け案内のような説明動画では、話している内容（セリフ）に合わせて、画面に出す図・写真・スクリーンショットを細かく切り替える場面が頻繁にあります。
一方、一般的な動画編集では「タイムライン（時間を横軸にして素材を並べる編集領域）」上で、再生位置（プレイヘッド）に合わせてクリップを分割し、間に素材を挿入したり、順番を入れ替えたりして構成します。
この作業がセリフ単位で増えるほど、「どのセリフで、どの素材に切り替えるか」を編集者が都度確認しながら、分割位置・挿入位置を合わせ続ける必要が出てきます（タイムライン作業自体が動画編集の中心である、という説明も一般向けに整理されています）。
さらに、研修やオンボーディング領域では、内容を小さな単位に分割して短いコンテンツを積み重ねる“マイクロラーニング”が広く語られており、短い動画が増えるほど、1本ごとの「セリフと素材の対応づけ」を素早く済ませたいニーズが出やすくなります。
こうした背景を踏まえWriteVideoは、セリフ（読み上げの行）を起点に、表示素材を指定できる「セリフ連動コンテンツ」を追加しました。
■機能概要：セリフ連動コンテンツとは
「セリフ連動コンテンツ」は、動画内のセリフ（ナレーション原稿の行）ごとに、表示するコンテンツ（ここでは“画像・動画素材”）を紐づける機能です。
セリフ（行）のリストが並び、行を選ぶだけで、その行に対応する表示素材を指定できます。
何も設定しない行は「直前の素材をそのまま表示」する挙動のため、すべての行に設定しなくても動画が破綻しにくい設計です。
素材は(コンテンツ)は、アップロード・ライブラリ・ストック・URL取り込み等から選択でき、必要に応じてトリミング（表示範囲の調整）も行えます。
■できること 1）セリフに合わせて、画像・動画を自動で切り替える
セリフの進行に合わせて表示素材が切り替わるため、「説明している内容」と「画面に出ている素材」を対応させた状態を作りやすくなります。
2）行ごとに素材を指定でき、差し替え漏れを減らす
従来の“素材を置きたい箇所を探して差し替える”動きではなく、セリフのリストを上から順に見ながら、必要な行だけ設定していけます。
3）「連動コンテンツ一括変更」で、まとめて入れ替える
制作途中で「やっぱり図解のテイストを統一したい」「別の写真に差し替えたい」となった場合でも、セリフ連動コンテンツの導線からまとめて変更できます（編集画面上に一括変更の導線が用意されています）。
■設定画面（ビデオダイアログ）のイメージ
設定画面では、セリフが“行”として並びます。各行には、
その行の文章（読み上げ内容）
