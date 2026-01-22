『毎日こつこつ俺タワー』イベント「医食同源！素晴らしき中華料理の世界」開催！コアボーリング（特種）【旗袍】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2026年1月22日メンテナンス終了後よりイベント「医食同源！素晴らしき中華料理の世界」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRコアボーリング（特種）【旗袍】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「医食同源！素晴らしき中華料理の世界」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage1】
イベント概要
日時：2026年1月22日メンテナンス終了後から
2026年2月5日13:59まで
医食同源について学ぶ、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR コアボーリング（特種）【旗袍】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRコアボーリング（特種）【旗袍】 ピックアップガチャ
日時：2026年1月22日メンテナンス終了後から
2026年2月5日13:59まで
期間限定「SSRコアボーリング（特種）【旗袍】」が金ガチャに登場！
コアボーリングはお菓子作りが大好きな女の子です！
●コアボーリング（特種）【旗袍】
CV：ほなみ
機能：洋だけでなく中の甘味にも手を出してみる。
性格：甘いものを作るのも食べるのも大好きな彼女。食べても健康に良いという点心に興味津々。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
(C) 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
また、期間限定の新建姫「SSRコアボーリング（特種）【旗袍】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「医食同源！素晴らしき中華料理の世界」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage1】
イベント概要
日時：2026年1月22日メンテナンス終了後から
2026年2月5日13:59まで
医食同源について学ぶ、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR コアボーリング（特種）【旗袍】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRコアボーリング（特種）【旗袍】 ピックアップガチャ
日時：2026年1月22日メンテナンス終了後から
2026年2月5日13:59まで
期間限定「SSRコアボーリング（特種）【旗袍】」が金ガチャに登場！
コアボーリングはお菓子作りが大好きな女の子です！
●コアボーリング（特種）【旗袍】
CV：ほなみ
機能：洋だけでなく中の甘味にも手を出してみる。
性格：甘いものを作るのも食べるのも大好きな彼女。食べても健康に良いという点心に興味津々。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
(C) 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339833/images/bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
プレスリリース詳細へ