エスユーエス、XRグラス「MiRZA(R)」向けコンテンツ開発でものづくり業界の課題解決を推進

株式会社エスユーエス

株式会社エスユーエス（本社：京都市下京区、代表取締役社長：齋藤 公男、以下「エスユーエス」）は、株式会社NTTコノキュー（東京都千代田区、代表取締役社長︓丸山 誠治、以下「NTTコノキュー」）が提供するNTTコノキューデバイス製XRグラス「MiRZA(R)（ミルザ）」を活用した産業用コンテンツを開発し、昨年11月に開催された「【名古屋】製造業人手不足対策EXPO」にて披露いたしました。本展示において製造業の皆様から高い評価をいただいたことを受け、エスユーエスはものづくり業界の課題解決をさらに推進してまいります。

▼製品画像▼作業イメージ

■取組の背景と経緯

エスユーエスは、NTTコノキューが展開する「MiRZA(R)ソリューションパートナー」のプログラムに参加し、開発面での連携サポートを受けながらAR技術の産業活用推進に取り組んでまいりました。エスユーエスが持つXRコンテンツ制作技術と、「MiRZA(R)」の特長を掛け合わせることで国内ものづくり業界の人手不足、技術伝承といった課題解決を目指しています。

昨年開催された「【名古屋】製造業人手不足対策EXPO」の当社ブースで実際に体験された製造業の皆様から、以下のような反響をいただきました。

「レンズが透明なので周囲の現実世界も確認しやすく、安心感がある」 「ワイヤレスな上、ハンドトラッキングができるので、作業で使用するイメージが持てた」 「（100g台と）軽量でフィット感が良く、長時間の着用でも疲れにくいと感じた」

製造現場での遠隔作業支援や技術伝承・人手不足といった領域で「MiRZA(R)」を活用したコンテンツを拡充し、日本のものづくり業界が直面する課題解決に貢献してまいります。

▼展示会場での様子▼デモ環境での操作視点

■XRグラス「MiRZA(R)（ミルザ）」について

「MiRZA(R)」は日本発の高性能XRグラスです。最大の特長は、バッテリー込み約125gという軽量なメガネ型デザインと、スマートフォンとBluetoothやWi-Fiでの無線接続による操作を採用している点です。これにより、長時間の着用でも疲れにくく、ケーブルレスでストレスフリーなAR体験を実現します。光学シースルー方式と6DoF（空間認識）に対応しており、現実の風景にデジタル情報を重ね合わせる、没入感の高いAR体験が可能です。

■エスユーエスについて

株式会社エスユーエスは、IT・機械・電気・電子・化学といった分野を中心とした、技術系のアウトソーシングが事業の主軸です。当社のエンジニアは全員が正社員となっており、当社内での受託開発のほか、顧客企業の現場に常駐する請負型、顧客企業への派遣という3つの形態でサービス提供を行っています。さらに、近年ビジネス活用の動きが進む AR/VR 技術の開発にもいち早く着手し事業化に成功。事業の新たな柱と位置づけています。産業界でも現在、実用化に向けた研究開発が多方面で加速しており、AR/VR領域で先行する当社に多くの企業から相談が寄せられています。

株式会社エスユーエス

本店所在地 ：京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 公男

設立年月日 ：1999年9月１日

資本金 ：4億3,600万円（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

■IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野におけるエンジニア派遣・開発請負

■AR/VR教育および AR/VR ソリューション開発・販売

■AI教育および AI ソリューション

■ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援

■その他IT を活用したサービス事業

URL ：https://www.sus-g.co.jp/

※本プレスリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。