¡Ú2026Ç¯5·î¾å±é¡ÛºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ùºë¶Ì¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤âÅþÃå¡Ú1·î29Æü(ÌÚ)¤«¤éÃêÁªÀè¹Ô³«»Ï¡Û
ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º 2nd Vol.3¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤¬2026Ç¯5·î¤Ë¾å±é·èÄê¡£±é½Ð¤ÏÄ¹ÄÍ·½»Ë¡¢¼ç±é¥ê¥¢²¦¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ºë¶Ì¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¦Æ£¸¶ÎµÌé¤é3Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºë¶Ì¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ1·î29Æü(ÌÚ)12:00¤«¤éÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡£
¾åÃÊº¸¤è¤ê¡ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¡¢ÃæÃÊº¸¤è¤ê¡Ë¾¾²¬°ÍÅÔÈþ¡¢Ìðºê ¹¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡¢²¼ÃÊº¸¤è¤ê¡Ë»³Æâ·½ºÈ¡¢»³À¾ Æ×
ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º¡¡ºÇ¿·ºî¡ªÄ¹ÄÍ·½»Ë ±é½Ð¡ßµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº ¼ç±é¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù
2024Ç¯5·î¤ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º 2nd¡×¡£¤½¤ÎÂè»°ÃÆ¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë»ÍÂçÈá·à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¥íー¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥·¥êー¥º·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡£±é½Ð¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÄ¹ÄÍ·½»Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ä¹ÄÍ¤¬¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£·àºî²È¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¥ê¥¢²¦¡ÙÁü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
µÈÅÄ¤¬¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡£Á°¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¡Ø¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¥í¥Ë¥«¥¹¡Ù¤Ç¤Î½é¼ç±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢07Ç¯¡Ø¥ª¥»¥íー¡Ù¡¢11Ç¯¡Ø¥¢¥ó¥È¥Ëー¤È¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¡Ù¡¢13Ç¯¡Ø¥Ø¥ó¥êー»ÍÀ¤¡Ù¤Ç¼ç±é¡£17Ç¯¡Ø¥¢¥Æ¥Í¤Î¥¿¥¤¥â¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢éðÀî¹¬Íº¤«¤é·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢±é½Ð¤È¼ç±é¤ò·óÇ¤¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤È¶¦¤ËËÜºî¤ËÄ©¤à¶¦±é¼Ô¤Ë¤â¡¢Àº±Ô¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
25Ç¯¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿Æ£¸¶ÎµÌé¤¬¡¢µÁÄï¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤êÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¥¨¥É¥¬ーÌò¤ò¡¢Á°¥·¥êー¥º¡Ø½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬¡¢½éÄ©Àï¤ÎÌòÊÁ¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¥´¥Í¥ê¥ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¼¡½÷¥êー¥¬¥óÌò¤Ë¾¾²¬°ÍÅÔÈþ¡¢»äÀ¸»ù¥¨¥É¥Þ¥ó¥ÉÌò¤ËÌðºê ¹¡¢ËöÌ¼¥³ー¥Ç¥£¥ê¥¢Ìò¤ËµÈÅÄÈþ·î´î¡¢Ãé¿Ã¥±¥ó¥ÈÇìÌò¤Ë»³Æâ·½ºÈ¡¢Æ±¤¸¤¯Ãé¿Ã¥°¥í¥¹¥¿ーÇìÌò¤Ë»³À¾ Æ×¤Ê¤É¡¢±é·à³¦¤Î¶¯¼ÔÃ£¤¬¤½¤í¤¦¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤ÈÄ¹ÄÍ·½»Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡¢¥·¥êー¥º¤Ë¹ï¤à¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
ºë¶Ì¸ø±é¤Ï26Ç¯5·î5Æü(²Ð½Ë)～5·î24Æü(Æü)¡¦ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¡¢¤½¤Î¸åµÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢²¬»³¸ø±é¤¢¤ê¡£ºë¶Ì¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ1·î29Æü(ÌÚ)12:00¤«¤éÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡£
¡ãºë¶Ì¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î5Æü(²Ð½Ë)～5·î24Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë
¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü
¢£¥ê¥¢²¦Ìò¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Rz-NFkBf9XA ]
¢£¥´¥Í¥ê¥ëÌò¡§ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=VIaDKQ1kqZI ]
¢£¥¨¥É¥¬ーÌò¡§Æ£¸¶ÎµÌé
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=9f_as8qIyFA ]
¥³¥á¥ó¥È¡ÊºÆ·Ç¡Ë
¢£±é½Ð¡§Ä¹ÄÍ·½»Ë
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Î±é½Ð°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¡¹¤ÈÆ±ºî¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¥Öー¥à¤Ê¤Î¤«¤·¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼¡¡¹Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¤È¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤ä¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤ééðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤Îµ±¤«¤·¤¤Îò»Ë¤òÊú¤¤¤¿ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½Å°µ¤òÊ§¤¤½ü¤±¤è¤¦¤È¥¸¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ä¤á¤Æ¡¢400Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤ÎÈá·à¤Ë¥ê¥¢²¦¤ò±é¤¸¤ëµ©Âå¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µðÂç¤ÊÊª¸ì¤ËÄ©¤àØË¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤É¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥êー¥¬¥óÌò¡§¾¾²¬°ÍÅÔÈþ ¡¡
ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º¤Ï½é»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾ºî¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤¬Ä¹ÄÍ·½»Ë¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëï£¡¹¤¿¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥É¥Þ¥ó¥ÉÌò¡§Ìðºê ¹
Âô»³¤ÎÀèÇÚÊý¤¬Ä©¤ß·Ò¤¤¤Ç¤¤¿ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë»ö¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï25ºÐ¤Ç¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¨¤Ð¤¢¤Î»þ¤ÎËâ½÷¤ÎÍ½¸À¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËØá¤«¤ì¡¢¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«²ò¼ö¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º¤Ï¤½¤ÎÅú¤¨¤òµá¤áÌÜ»Ø¤·Æ´¤ì¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Ä¹ÄÍ¤µ¤ó¡¢¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³ー¥Ç¥£¥ê¥¢Ìò¡§µÈÅÄÈþ·î´î
º£²ó¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸ÅÅµºîÉÊ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·à¾ì¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ë³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢³§ÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¥ó¥ÈÇìÌò¡§»³Æâ·½ºÈ¡¡
¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢ÌµÎé¤Ê»ä¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤ï¡×¤È¡¢¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÆó½½Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤½¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Î¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¼«Ê¬¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ÄÍ¤È¶¦¤Ë¡£
º£¤«¤é·Î¸Å¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥í¥¹¥¿ーÇìÌò¡§»³À¾ Æ×
³ØÀ¸»þÂå¡Ø¤«¤éÁû¤®¡Ù¤Î¥ô¥¡ー¥¸¥¹¤ò±é¤¸¤Æ°ÊÍè¡¢40Í¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¥°¥í¥¹¥¿ーÇì¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ËÁê±þ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤ò·Î¸Å¤«¤é´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹ÄÍ·½»Ë¤µ¤ó¤Î¤â¤È¡¢¼êÎý¤Î¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤ë³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬º£¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ
À©ºî¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡¿¥Û¥ê¥×¥í
¢¨¤Û¤«µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢²¬»³¤Ë¤Æ¥Ä¥¢ー¸ø±é¤¢¤ê
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä
¡ÚSAF¥á¥ó¥Ðー¥º¡Û
SÀÊ¡§11,000±ß
AÀÊ¡§9,300±ß
BÀÊ¡§7,500±ß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.saf.or.jp/arthall/members/
¡Ú°ìÈÌ¡Û
SÀÊ¡§12,000±ß
AÀÊ¡§10,000±ß
BÀÊ¡§8,000±ß
U-25¡§3,000±ß¢¨¸ø±é»þ25ºÐ°Ê²¼¡¿BÀÊÂÐ¾Ý¡¿·à¾ì¤Î¤ß¼è°·¤¤¡¿Æþ¾ì»þÍ×¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ
¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡ÚÃêÁªÀè¹Ô¡Û
1·î29Æü(ÌÚ)12:00～2·î2Æü(·î)23:59
¢¨Ãí°Õ»ö¹à¢¨
ËÜ¸ø±é¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¼çºÅ¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤Ï¡ÖSAF¥á¥ó¥Ðー¥º¡Êhttps://www.saf.or.jp/arthall/members/¡Ë¡×¤è¤ê¸å¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀèÃåÀè¹Ô¡Û
¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¡§2·î11Æü(¿å½Ë)9:00～2·î12Æü(ÌÚ)23:59
¥ì¥®¥å¥éー²ñ°÷¡§2·î11Æü(¿å½Ë)10:00～2·î12Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2·î14Æü(ÅÚ)10:00～
¡ãÅÅÏÃÍ½Ìó¡ä
2·î16Æü(·î)11:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¥Û¥ê¥×¥í¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー
03-3490-4949¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00/ ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¢¨ÅÅÏÃÍ½Ìó¤Ï¡¢»ÄÀÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¤ª¼è°·¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/kinglear2026_ticket/
¡ã¤Û¤«¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤¡ä
¡ûSAF¥á¥ó¥Ðー¥º¡§https://www.saf.or.jp/arthall/members/
¡û¥¤ー¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp
¡û¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://t.pia.jp/t/
¡ã¸ø±éÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡Ú¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¢ー¥Ä¥·¥¢¥¿ー¡¦¥é¥¤¥ô!!¡Û
³«¾ì20Ê¬Á°¤«¤é·à¾ìÆâ¸÷¤ÎÄí¡Ê1³¬¡Ë¤Ë¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ô±éÁÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¥Ûー¥ë¤Î¥í¥Óー³«¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯´Ö¤ËÀ§Èó¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü¡§
5·î9Æü(ÅÚ)12:30¡¿18:00
5·î10Æü(Æü)13:30
5·î16Æü(ÅÚ)12:30¡¿18:00
5·î23Æü(ÅÚ)12:30¡¿18:00
5·î24Æü(Æü)12:30
¡Ú´Õ¾Þ¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û
´Õ¾Þ¥µ¥Ýー¥È¼Â»Ü²ó¡¿»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²»À¼¥¬¥¤¥É¤ä¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÆüËÜ¸ì»úËëµ¡´ï¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
³«ºÅÆü¡§
5·î22Æü(¶â)13:30
5·î23Æü(ÅÚ)12:30
¥¹¥Èー¥êー
¸ÅÂå¥Ö¥ê¥Æ¥ó¡£Ï·¶¤ËÃ£¤·¤¿²¦¥ê¥¢¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¹ñ¤òÊ¬³ä¤·¤Æ3¿Í¤ÎÌ¼¤ËÍ¿¤¨¡¢¼«¤é¤ÏÂà°Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£Ä¹½÷¥´¥Í¥ê¥ë¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ë¤È¼¡½÷¥êー¥¬¥ó¡Ê¾¾²¬°ÍÅÔÈþ¡Ë¤Ï¹ª¤ß¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉã¤ò»¾¤¨ÎÎÃÏ¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢µõ¾þ¤òµñ¤ó¤ÀËöÌ¼¥³ー¥Ç¥£¥ê¥¢¡ÊµÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¤Ï´ªÅö¤µ¤ì¤ë¡£
¥³ー¥Ç¥£¥ê¥¢¤òÍÊ¸î¤·¤¿Ãé¿Ã¥±¥ó¥ÈÇì¡Ê»³Æâ·½ºÈ¡Ë¤âÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÑÁõ¤·¤Æ¥ê¥¢¤ËºÆ¤Ó»Å¤¨¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¡£¤ä¤¬¤Æ¥ê¥¢¤Î°ì¹Ô¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¥´¥Í¥ê¥ë¤È¥êー¥¬¥ó¤«¤éÁÂ¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¤Ï¡¢Æ»²½¤È¤È¤â¤Ë¹ÓÌî¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ê¥¢¤Î²È¿Ã¥°¥í¥¹¥¿ーÇì¡Ê»³À¾ Æ×¡Ë¤Ï¡¢»äÀ¸»ù¥¨¥É¥Þ¥ó¥É¡ÊÌðºê ¹¡Ë¤ÎºöÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹ÃË¥¨¥É¥¬ー¡ÊÆ£¸¶ÎµÌé¡Ë¤òÄÉÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶¸µ¤¤òÁõ¤¤¤µ¤Þ¤è¤¦¥¨¥É¥¬ー¤Ï¹ÓÌî¤Ç¥ê¥¢¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡£
¥°¥í¥¹¥¿ー¤Ï¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¥ê¥¢¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦
ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º 2nd¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼êÁ°¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢±ü¡§³Áß·Í¦¿Í
Vol.1 ¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¿2024Ç¯5·î7Æü(²Ð)～26Æü(Æü)¾å±é
±é½Ð¡¦¾å±éÂæËÜ¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
¼ç±é¡§³Áß·Í¦¿Í
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼Çµï¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¡¢¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÎÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹°Û¿§¤Î±é½Ð¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÇ®ÎÌ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ï¥à¥ì¥Ã¥ÈÌò¤ËÄ©¤ó¤À³Áß·Í¦¿Í¤Ï¡¢Âè32²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÃæ´ÖÁª¹Í²ñ¤ÇÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÌµÆó¤ÎÅ¬Ìò¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¯¥Ù¥¹Ìò¡§Æ£¸¶ÎµÌé
Vol.2¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¡¿2025Ç¯5·î8Æü(ÌÚ)～5·î25Æü(Æü)¾å±é
±é½Ð¡¦¾å±éÂæËÜ¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
¼ç±é¡§Æ£¸¶ÎµÌé
40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£¸¶ÎµÌé¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥íー¥ë¤ËÄ©¤ó¤À¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î»ÍÂçÈá·à¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¡£½é¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚ²°ÂÀË±¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÌîË¾¤òÊú¤°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤ÃÏ¹ö¤ÎÆ»¤ò¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÃË¤È¡¢¸ß¤¤¤ËÀäË¾Åª¤Ê¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¡¢ÃúÇ«¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÌ¥¤»Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º2nd¤È¤Ï
1998Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È°ÊÍè¡¢·Ý½Ñ´ÆÆÄéðÀî¹¬Íº¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÁ´37ºîÉÊ¤ò¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢2021Ç¯5·î¤ÎÂè37ÃÆ¡Ø½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¡£20Ç¯¤Ë¾å±éÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè36ÃÆ¡Ø¥¸¥ç¥ó²¦¡Ù¤â²þ¤á¤Æ¾å±é¤¬·è¤Þ¤ê23Ç¯2·î¤Ë¿¿¤Î¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥·¥êー¥º´°·ë´Ö¶á¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿éðÀî¹¬Íº¤«¤é·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤Ë°ä¤µ¤ì¤¿5ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å±é¤µ¤ì¤Ê¤¤±éÌÜ¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¤½¤Îµº¶Ê¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ßÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤Ç¸«»ö¤Ë´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤¿µÈÅÄ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢±é·à¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¥·¥êー¥º¡£·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤Ë°ú¤Â³¤µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÁ´37µº¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÅÁ¤¨¤¿¤¤ºîÉÊ¤òµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬Áª¤Ó¡¢Ç¯¤Ë°ìËÜ¤òÌÜ°Â¤Ë¾å±é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¾å±éÂæËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢±é·à¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¦Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢±é·à¤ÎºîÉÊÍý²ò¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤ÖÌò¤òÉ¬¤ºÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ìò¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¦´Õ¾Þ¥µ¥Ýー¥È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Çµï¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
ºî¡§W.¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢
ËÝÌõ¡§¾®ÅÄÅçÍº»Ö
±é½Ð¡§Ä¹ÄÍ·½»Ë
ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
²»³Ú¡§°¤Éô³¤ÂÀÏº
Èþ½Ñ¡§ÀÐ¸¶ ·É
¾ÈÌÀ¡§²£¸¶Í³Í´
²»¶Á¡§°æ¾åÀµ¹°
Ê±Áõ¡§ÄÓ¿¢°Ëº´É×
±é½Ð½õ¼ê¡§藭Ìî¿¿Íý°¡
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§Ê¡ß·Í¡»Ö
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß
¾¾²¬°ÍÅÔÈþ¡¡
Ìðºê ¹¡¡
µÈÅÄÈþ·î´î
Ãæ»³Í´°ìÏ¯
°ð²ÙÂî±û
ÅÄÃæÍ¤Ìï
Ä®ÅÄ¿å¾ë
ÄÍËÜ¹¬ÃË
Â¢¸¶ ·ò
ËÜÀÞºÇ¶¯¤µ¤È¤·
¼¯Ìî¾ÍÊ¿
ÇÏ¾ì莩Ê¿
ÇòÁÒ´ðÍÛ
»³²¬Î´Ç·²ð
µÆÃÓ¶ä²Ï
»³Æâ·½ºÈ¡¡
»³À¾ Æ×
Æ£¸¶ÎµÌé¡¡
