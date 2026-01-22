Â»ÊÝÂåÍýÅ¹¤ËµÞ³ÈÂçÃæ¡ª´Ö¤â¤Ê¤¯1,000¥æー¥¶ーÆÍÇË¡ªÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¸þ¤±¼ý±×ºÇÂç²½¥Äー¥ë¡ÖSowZow¡×¼çºÅ ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
³ô¼°²ñ¼ÒSowZow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§Àõ»³ Íµµª¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËYoutube¸ÂÄêÇÛ¿®¤Ë¤ÆÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼ýÊÝ³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¤Ï¤Ê¤¼¡ÖSowZow¡Ê¥½¥¦¥¾¥¦¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¼ýÊÝ³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¶È³¦¤Îºß¤êÊý¤ÈÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏSowZow¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È/»°ÎØ µ× »á¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー/²ÃÆ£ ËÓ »á¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¼ý±×À¤ÎÄã²¼¤äÂÎÀ©À°È÷¤äÈæ³Ó¿ä¾©¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼ê¿ôÎÁ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¼ýÊÝ³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¤Ï¤Ê¤¼¡ÖSowZow¡Ê¥½¥¦¥¾¥¦¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅÊý¼°¡§Youtube¸ÂÄêÇÛ¿®¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSowZow¡Êhttps://www.sowzow0.com/¡Ë
¶¨»¿¡§¿·ÆüËÜÊÝ¸±¿·Ê¹¼Ò
¾ÜºÙ¡§https://www.sowzow0.com/9a8d5258af04ad8d789388630bb26265fd667363.pdf
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
1.¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ¥Úー¥¸¡Êhttps://forms.gle/74iNS8yhiNcYHDJaA¡Ë
2.»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅÐÃÅ¼Ô
»°ÎØ¡¡µ×¡¡»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
Î©¶µÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÉ´²ßÅ¹¤Ç£¸Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡Ê¿Í»ö¡¦·Ð±Ä´ÉÍý¡Ë¤·¤¿¤Î¤ÁÆÈÎ©¡£1996Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ï¤òÀßÎ©¡£ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¤·¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤âÇÑ¶È¡¢¤½¤Î¸å¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ»°°æ½»Í§³¤¾åÆþ¼Ò¡£2002Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÀßÎ©¡£Åìµþ¶á¹Ù¤òÃæ¿´¤ËÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¼Ò°÷¿ô¤Ï46Ì¾¡£»°°æ½»Í§³¤¾åÁ´¹ñÂåÍýÅ¹²ñ¡ÊMSA¡ËÁ°²ñÄ¹¡£
²ÃÆ£¡¡ËÓ¡¡»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½»Âð·úºà¥áー¥«ー¤Ë5Ç¯¶ÐÌ³¤·¼ç¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¥¼¥Í¥³¥ó¤Ø¤Î±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£
1998Ç¯AIGÂ»ÊÝ¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÂåÍýÅ¹¸¦½¤À¸¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¼Ò°÷¿ô¤Ï16Ì¾¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤È²Æì¸©¤Î2µòÅÀ¤ÇÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶È¤òÅ¸³«Ãæ¡£
Àõ»³¡¡Íµµª
³ô¼°²ñ¼ÒSowZow¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£RM¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¾å¾ì´ë¶È¡¢¾å¾ì»Ò²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹/M&A/³¤³°¼è°ú¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢³°»ñ·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡Ê¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ë¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢ÂåÍýÅ¹±Ä¶ÈÃ´Åö/¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¿¦/ËÜ¼Ò´ë²è¿¦¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSowZow¤òÀßÎ©¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¤Ë¼ý±×ºÇÂç²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖSowZow¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¦Êç½¸¿Í¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖSowZow¡×¤È¤Ï
SowZow¡Ê¥½¥¦¥¾¥¦¡Ë¤Ïºòº£¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð±Ä´Ä¶¤òÂÇ³«¤¹¤ë¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯1,000¥æー¥¶ー¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂ»ÊÝÂåÍýÅ¹¸þ¤±¼ý±×ºÇÂç²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁÀâÌÀ²ñÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://timerex.net/s/SowZow/ba0b1f4d
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://sowzow0.com/info-document/
¡Úµ¡Ç½£±.¡Û
¿·µ¬Ë¡¿Í³«Âó¤äÀ¸Â»ÊÝ¤Î¥¯¥í¥¹¥»¥ë¡¦¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³Æ¼ï¾¦ÃÌ¥Äー¥ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë12¼ï¤Î±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¤ò¤´Äó¶¡¡£
¡Úµ¡Ç½£².¡Û
¡ÖÊÝ¸±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤òÀìÌç²È¤Ë¥È¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÝ¸±¡Ü¦Á¤Î¼ý±×¸»¤òÊ£¿ô¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡£
¡Úµ¡Ç½£³.¡Û
¡ÖÃ¯¤«¤é¡¦¤É¤³¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¾¦ÉÊ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤äÊÝ¸±Êç½¸¿Í¤È¤Î°µÅÝÅªº¹ÊÌ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡£
¼çºÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒSowZow¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÈ¼Áö¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¦Êç½¸¿Í¸þ¤±¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖSowZow¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSowZow
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-12-4N&E BLD.7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡