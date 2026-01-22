『SNOW MIKU 2026』より初音ミクつままれなどの限定グッズがCOSPAより登場！【株式会社コスパ】
『SNOW MIKU 2026』より初音ミクつままれなどの限定グッズがCOSPAより登場！
『SNOW MIKU 2026』限定グッズを、2026年2月7日（土）～8日（日）に北海道で開催される〈SNOW MIKU 2026〉イベントにて販売決定。
毎年恒例つままれシリーズが今回も登場。初音ミク つままれ SNOW MIKU 2026 Ver.としてステッカーとセットになりました。
ほかにもスプーン＆フォーク、そしてフタ付きマグカップもステッカーセットになった限定グッズとなります。
〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場のコスパブースをはじめとしたいくつかのエリア、店舗にて販売と。
詳しくは販売情報ページよりご確認いただけます。
◆COSPA（コスパ）／〈SNOW MIKU 2026〉販売情報
https://www.cospa.com/cospa/event/id/27134
◆商品情報
商品名：★限定★初音ミク つままれ SNOW MIKU 2026 Ver.＋ステッカーセット
仕様：つままれ本体（サイズ60mm程度、素材ソフトPVCラバー）、ステッカー（サイズ約縦5×横5cm）
価格：1,100円（税込）
イラスト：ちと
〈SNOW MIKU 2026〉販売商品
こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。
・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）
・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈雪ミクスカイタウン〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉
限定ステッカーつき！
「SNOW MIKU 2026 Ver.」初音ミクをつまんじゃおう！
・かわいくデフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、ラバー製つままれ。
・指で持つ事で、お気に入りのキャラクターがあなたにつままれているように見えるユニークなデザインです。
・付属のパーツを付け替えて、様々な用途で楽しめる！
【キーホルダー／ストラップ／イヤホンジャック／ファスナーマスコット】
※イヤホンジャックに取り付ける場合はアクセサリーとしてお楽しみ下さい。携帯電話などをぶら下げると落下する可能性がございます。
※「つままれ」はコスパの登録商標です。
▼つままれシリーズとは？
カバン等につけることで、キャラクターがつままれて
ぶらさがっているように見えるユニークなアイテムです！
あなたのお気に入りのキャラクターをつまんじゃおう♪
※「つままれ」はコスパの登録商標です。
◇コスパのつままれシリーズ！
┗ https://www.cospa.com/event/id/6242
商品名：★限定★SNOW MIKU 2026 スプーン＆フォーク＋ステッカーセット
仕様：スプーン＆フォーク（スプーン サイズ：約17.5cm／フォーク サイズ：約18.5cm、素材：ステンレス製）ステッカー（約縦2×横5cm）
価格：3,000円（税込）
〈SNOW MIKU 2026〉販売商品
「SNOW MIKU 2026」スプーン＆フォークのセット！
限定ステッカー付き！
・ステンレス製のスプーン＆フォークに「SNOW MIKU 2026」のビジュアルを レーザー加工でプリント
・いつものお食事はもちろん、ケーキやお菓子を食べるときにもおすすめです。
※洋食器の製造の工程上、表面に磨き傷が入っている場合がございます。予めご了承ください。
商品名：★限定★SNOW MIKU 2026 フタ付きフルカラーマグカップ＋ステッカーセット
仕様：マグカップ（高さ9.5×直径8cm、陶器製）フタ（木製）、ステッカー（約縦5.5×横5.5cm）
価格：2,600円（税込）
〈SNOW MIKU 2026〉販売商品
「SNOW MIKU 2026」の美麗なビジュアルが楽しめる！
木製のフタが便利なマグカップ
限定ステッカー付き！
・ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップです。
・お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。
・フタをしておく事で飲み物を冷めにくくし、ほこりの混入も防いでくれます。
・フチのある木製のフタは、ティーバッグを置いたりコースターとしても使用できます。
［注意事項］
▼マグカップ
※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。
※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。
※新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。
※電子レンジ使用可。
※直火・オーブン・食器洗浄機でのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。
▼木製フタ
※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。
※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。
※浸け置き、煮沸、酸素系塩素系薬剤による消毒はしないでください。
※天然素材の為、電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機は使用不可。
※天然木の為、色・木目には個体差があります。
※洗浄後は出来るだけ早く自然乾燥させてください。
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》
https://www.cospa.com/30th/
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ
「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/
「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/
公式キャラクターコスチューム
「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/
「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/