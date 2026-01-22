『SNOW MIKU 2026』より初音ミクつままれなどの限定グッズがCOSPAより登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『SNOW MIKU 2026』より初音ミクつままれなどの限定グッズがCOSPAより登場！




『SNOW MIKU 2026』限定グッズを、2026年2月7日（土）～8日（日）に北海道で開催される〈SNOW MIKU 2026〉イベントにて販売決定。


毎年恒例つままれシリーズが今回も登場。初音ミク つままれ SNOW MIKU 2026 Ver.としてステッカーとセットになりました。


ほかにもスプーン＆フォーク、そしてフタ付きマグカップもステッカーセットになった限定グッズとなります。


〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場のコスパブースをはじめとしたいくつかのエリア、店舗にて販売と。



詳しくは販売情報ページよりご確認いただけます。



◆COSPA（コスパ）／〈SNOW MIKU 2026〉販売情報


https://www.cospa.com/cospa/event/id/27134



◆商品情報













商品名：★限定★初音ミク つままれ SNOW MIKU 2026 Ver.＋ステッカーセット


仕様：つままれ本体（サイズ60mm程度、素材ソフトPVCラバー）、ステッカー（サイズ約縦5×横5cm）


価格：1,100円（税込）


イラスト：ちと


〈SNOW MIKU 2026〉販売商品


こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。


・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）


・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈雪ミクスカイタウン〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉



限定ステッカーつき！


「SNOW MIKU 2026 Ver.」初音ミクをつまんじゃおう！



・かわいくデフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、ラバー製つままれ。


・指で持つ事で、お気に入りのキャラクターがあなたにつままれているように見えるユニークなデザインです。


・付属のパーツを付け替えて、様々な用途で楽しめる！


【キーホルダー／ストラップ／イヤホンジャック／ファスナーマスコット】



※イヤホンジャックに取り付ける場合はアクセサリーとしてお楽しみ下さい。携帯電話などをぶら下げると落下する可能性がございます。


※「つままれ」はコスパの登録商標です。


▼つままれシリーズとは？


カバン等につけることで、キャラクターがつままれて


ぶらさがっているように見えるユニークなアイテムです！


あなたのお気に入りのキャラクターをつまんじゃおう♪


※「つままれ」はコスパの登録商標です。



◇コスパのつままれシリーズ！


┗ https://www.cospa.com/event/id/6242






商品名：★限定★SNOW MIKU 2026 スプーン＆フォーク＋ステッカーセット


仕様：スプーン＆フォーク（スプーン サイズ：約17.5cm／フォーク サイズ：約18.5cm、素材：ステンレス製）ステッカー（約縦2×横5cm）


価格：3,000円（税込）


〈SNOW MIKU 2026〉販売商品


こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。


・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）


・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉



「SNOW MIKU 2026」スプーン＆フォークのセット！


限定ステッカー付き！



・ステンレス製のスプーン＆フォークに「SNOW MIKU 2026」のビジュアルを　レーザー加工でプリント


・いつものお食事はもちろん、ケーキやお菓子を食べるときにもおすすめです。


※洋食器の製造の工程上、表面に磨き傷が入っている場合がございます。予めご了承ください。












商品名：★限定★SNOW MIKU 2026 フタ付きフルカラーマグカップ＋ステッカーセット


仕様：マグカップ（高さ9.5×直径8cm、陶器製）フタ（木製）、ステッカー（約縦5.5×横5.5cm）


価格：2,600円（税込）


〈SNOW MIKU 2026〉販売商品


こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。


・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）


・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉



「SNOW MIKU 2026」の美麗なビジュアルが楽しめる！


木製のフタが便利なマグカップ


限定ステッカー付き！



・ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップです。


・お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。


・フタをしておく事で飲み物を冷めにくくし、ほこりの混入も防いでくれます。


・フチのある木製のフタは、ティーバッグを置いたりコースターとしても使用できます。



［注意事項］


▼マグカップ


※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。


※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。


※新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。


※電子レンジ使用可。


※直火・オーブン・食器洗浄機でのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。


▼木製フタ


※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。


※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。


※浸け置き、煮沸、酸素系塩素系薬剤による消毒はしないでください。


※天然素材の為、電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機は使用不可。


※天然木の為、色・木目には個体差があります。


※洗浄後は出来るだけ早く自然乾燥させてください。



発売元：株式会社コスパ



ブランド：COSPA（コスパ）


┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。


■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cospa_inc


Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/


YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc


■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト　https://www.cospa.com/


お問合せ先　https://www.cospa.com/inquiry　（お問合せフォーム）


◆COSPAは2025年5月で30周年！



株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。


ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。



《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》


https://www.cospa.com/30th/



《展開ブランド》


公式キャラクターアパレル・グッズ


「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/


「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/


公式キャラクターコスチューム


「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/


「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/