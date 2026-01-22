『SNOW MIKU 2026』より初音ミクつままれなどの限定グッズがCOSPAより登場！【株式会社コスパ】

『SNOW MIKU 2026』より初音ミクつままれなどの限定グッズがCOSPAより登場！

コスパグループ株式会社

『SNOW MIKU 2026』限定グッズを、2026年2月7日（土）～8日（日）に北海道で開催される〈SNOW MIKU 2026〉イベントにて販売決定。

毎年恒例つままれシリーズが今回も登場。初音ミク つままれ SNOW MIKU 2026 Ver.としてステッカーとセットになりました。

ほかにもスプーン＆フォーク、そしてフタ付きマグカップもステッカーセットになった限定グッズとなります。

〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場のコスパブースをはじめとしたいくつかのエリア、店舗にて販売と。

詳しくは販売情報ページよりご確認いただけます。

◆COSPA（コスパ）／〈SNOW MIKU 2026〉販売情報

https://www.cospa.com/cospa/event/id/27134

◆商品情報

商品名：★限定★初音ミク つままれ SNOW MIKU 2026 Ver.＋ステッカーセット

仕様：つままれ本体（サイズ60mm程度、素材ソフトPVCラバー）、ステッカー（サイズ約縦5×横5cm）

価格：1,100円（税込）

イラスト：ちと

〈SNOW MIKU 2026〉販売商品

こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。

・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）

・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈雪ミクスカイタウン〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉

限定ステッカーつき！

「SNOW MIKU 2026 Ver.」初音ミクをつまんじゃおう！

・かわいくデフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、ラバー製つままれ。

・指で持つ事で、お気に入りのキャラクターがあなたにつままれているように見えるユニークなデザインです。

・付属のパーツを付け替えて、様々な用途で楽しめる！

【キーホルダー／ストラップ／イヤホンジャック／ファスナーマスコット】

※イヤホンジャックに取り付ける場合はアクセサリーとしてお楽しみ下さい。携帯電話などをぶら下げると落下する可能性がございます。

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

▼つままれシリーズとは？

カバン等につけることで、キャラクターがつままれて

ぶらさがっているように見えるユニークなアイテムです！

あなたのお気に入りのキャラクターをつまんじゃおう♪

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

◇コスパのつままれシリーズ！

┗ https://www.cospa.com/event/id/6242

商品名：★限定★SNOW MIKU 2026 スプーン＆フォーク＋ステッカーセット

仕様：スプーン＆フォーク（スプーン サイズ：約17.5cm／フォーク サイズ：約18.5cm、素材：ステンレス製）ステッカー（約縦2×横5cm）

価格：3,000円（税込）

〈SNOW MIKU 2026〉販売商品

こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。

・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）

・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉

「SNOW MIKU 2026」スプーン＆フォークのセット！

限定ステッカー付き！

・ステンレス製のスプーン＆フォークに「SNOW MIKU 2026」のビジュアルを レーザー加工でプリント

・いつものお食事はもちろん、ケーキやお菓子を食べるときにもおすすめです。

※洋食器の製造の工程上、表面に磨き傷が入っている場合がございます。予めご了承ください。

商品名：★限定★SNOW MIKU 2026 フタ付きフルカラーマグカップ＋ステッカーセット

仕様：マグカップ（高さ9.5×直径8cm、陶器製）フタ（木製）、ステッカー（約縦5.5×横5.5cm）

価格：2,600円（税込）

〈SNOW MIKU 2026〉販売商品

こちらの商品は下記で販売致します。売り切れの際はご容赦ください。

・2026年2月7日（土）・8日（日） 〈SNOW MIKU 2026〉ウイングベイ小樽会場（コスパブース）

・2026年2月7日（土）～ 〈アニメイト札幌店〉〈アニメニクス〉〈ボークス札幌ショールーム〉〈文教堂北海道地区一部店舗〉

「SNOW MIKU 2026」の美麗なビジュアルが楽しめる！

木製のフタが便利なマグカップ

限定ステッカー付き！

・ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップです。

・お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。

・フタをしておく事で飲み物を冷めにくくし、ほこりの混入も防いでくれます。

・フチのある木製のフタは、ティーバッグを置いたりコースターとしても使用できます。

［注意事項］

▼マグカップ

※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。

※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。

※新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。

※電子レンジ使用可。

※直火・オーブン・食器洗浄機でのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。

▼木製フタ

※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。

※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。

※浸け置き、煮沸、酸素系塩素系薬剤による消毒はしないでください。

※天然素材の為、電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機は使用不可。

※天然木の為、色・木目には個体差があります。

※洗浄後は出来るだけ早く自然乾燥させてください。

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cospa_inc

Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/