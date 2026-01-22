ピスタチオ好き必見！ピスタチオスイーツ専門店「MAX PISTACHIO」待望の新商品発売＆都内2箇所で期間限定出店

株式会社より善く伸ばす

株式会社より善く伸ばすが運営する、ピスタチオスイーツ専門店「 MAX PISTACHIO（マックス ピスタチオ）」は、2026 年 1 月より新商品の発売および都内 2 箇所での期間限定出店を実施いたします。

イタリア・シチリア産ピスタチオにこだわり、その香ばしさとコクを最大限に引き出したスイーツは、ピスタチオファンを中心に高い支持を獲得。

2026年の幕開けを彩る新作とともに、冬ならではの贅沢な味わいをお届けします。

■ 新商品ラインナップ

ピスタチオバターサンド

ピスタチオを贅沢に配合したバタークリームに、濃厚なピスタチオソースを忍ばせたバターサンド。

チェリーソースを加えたフレーバーとの 3 個セットで、味の違いも楽しめます。

価格：2,250 円（税込）

発売日：2026 年 1 月 28 日発売

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

D チョコ ピスタチオ（ビター／ミルク）

人気のドバイチョコレート「D チョコ ピスタチオ」に、待望のミルクチョコレートフレーバーが新登場。優しい甘さのミルクチョコレートが、香ばしいピスタチオの風味を引き立ててくれます。

また花型に加え、タブレット型もラインナップし、用途に応じて選べます。

価格：D チョコ ピスタチオ（ビター/ミルク）各 1,580 円（税込）/ D チョコ ピスタチオバー（ビター/ミルク）各 1,990 円（税込）

発売日：2026 年 1月22日より順次発売

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店（1/28～）、MAX PISTACHIO オンライン

ボンボンショコラ

期間限定商品として「ショコラ ピスタチオ」「ショコラ ドバイ」の 2 種類をご用意。

ピスタチオペーストの濃厚なコクや、カダイフのザクザク食感を一粒に凝縮。4 個・6 個のセット展開で、バレンタインギフトに最適です。

価格：4 個入り 1,990 円（税込） / 6 個入り 2,890 円（税込）

発売日：2026 年 1 月 28 日

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

ピスタチオロッシェ

刻みピスタチオがごろごろ入った粒チョコレート。

チョコはビター。ナッツの香ばしさがしっかり感じられます。

価格：1,600 円（税込）

発売日：2026 年 1 月 28 日

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

ピスタチオ ショコラボール

シチリア産ピスタチオをビターチョコレートでコーティング。

香ばしさとほろ苦さが後を引く、大人のための一品。

価格：950 円（税込）

発売日：2026 年 1 月 28 日

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

■ 新商品パッケージデザイン

新商品パッケージは、イラストレーターの河合真維氏に依頼。

シチリア、エトナ山の麓に生育するピスタチオの木をメインのモチーフとし、シチリア由

来の動植物を配置した華やかなデザインです。

■ 二子玉川ライズ 期間限定出店

2026 年 1 月 22 日（木）より 2 ヶ月程の期間限定で、二子玉川ライズ B1F に期間限定店舗をオープン。

看板商品「ピスタチオスイーツテリーヌ」をはじめ、新作の「ピスタチオバターサンド」や「D チョコ ピスタチオ」（ドバイチョコレート）など、ピスタチオの魅力を多彩なスイーツでご提案します。

■ 東武百貨店池袋店 バレンタイン催事「ショコラマルシェ」出店

2026 年 1 月 28 日（水）～2 月 14 日（土）の期間、東武百貨店池袋店 8F バレンタイン催事「ショコラマルシェ」に出店。

人気の「D チョコ ピスタチオ」（ドバイチョコレート）に加え、バレンタインシーズン限定の「ボンボンショコラ」や新作を多数取り揃え、ギフト需要にも対応します。

■ 定番商品

ピスタチオスイーツテリーヌ

創業時からの看板商品。ホワイトチョコレートと生クリームでピスタチオの旨みを引き立て、3 種のトッピングで味の変化も楽しめます。

価格：5,380 円（税込）

ピスタチオプリン

着色料・香料不使用。シチリア産ピスタチオの風味をダイレクトに味わえる、超濃厚プリン。

価格：800 円（税込）

出店概要

二子玉川ライズ

開催場所：二子玉川ライズB1F 東急フードショー内

期間：2026 年 1 月 22 日（木）～4 月 1 日（水）

販売商品：ピスタチオスイーツテリーヌ、D チョコ ピスタチオ（ドバイチョコ）、ピスタチオプリン、ボンボンショコラ、ピスタチオバターサンド、他

東武百貨店池袋店

開催場所：8F バレンタイン催事会場「ショコラマルシェ」

期間：2026 年 1 月 28 日（水）～2 月 14 日（土）

販売商品：ピスタチオスイーツテリーヌ、D チョコ ピスタチオ（ドバイチョコ）、ピスタチオプリン、ボンボンショコラ、ピスタチオバターサンド、他

皆様のご来場を、心よりお待ちしています。

※各日数量限定、なくなり次第終了

※写真はイメージです

キャンペーン開催！

SNS バレンタイン W キャンペーン

X で MAX PISTACHIO アカウントをフォローし、バレンタインキャンペーンの対象投稿をリポストすると、抽選で 3 名様にお好きな MAX PISTACHIO 商品をプレゼントします。

また、MAX PISTACHIO 商品を購入し、X または Instagram で#maxpistachio を付けて商品写真を投稿した方の中からも抽選で 3 名様に、お好きな商品をプレゼントします。

キャンペーン期間：2026 年 1 月 28 日（金）～2 月 14 日（土）（予定）

■ MAX PISTACHIO について

「MAX PISTACHIO」は、ピスタチオ好きのプロデューサー・ヒキノトオルが 2020 年に立

ち上げたピスタチオスイーツ専門店。

イタリア・シチリア産ピスタチオにこだわり、その魅力を最大限に引き出したスイーツを提供しています。

公式ホームページ: https://maxpistachio.com

X: https://x.com/maxpistachio1

Instagram: https://www.instagram.com/maxpistachio_official

LINE アカウント：https://lin.ee/4QdRJGA

MAX PISTACHIO

【問い合わせ】

TEL：03-6820-0808

M A I L：info@maxpistachio.com

担当：引野/石川