DRESS ADVANCE ORDER FAIR｜名門服地をTOMORROWLAND（トゥモローランド）で仕立てる、先行パーソナルオーダー
DRESS ADVANCE ORDER FAIR
節目の装いを整える、先行オーダー会
TOMORROWLAND（トゥモローランド）は、「DRESS ADVANCE ORDER FAIR」を開催いたします。
新生活・新年度を迎える方はもちろん、装いを新たにしたい方に向けて、限定店舗のみで特別なファブリックをご用意しました。
スーツ・ジャケット・パンツからお好みのモデルと生地をお選びいただける、パーソナルな先行受注会です。
※店舗により展開ファブリックは異なります
※数量限定のため、お品切れの場合がございます
※詳細は店頭スタッフまでお問い合わせください
https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=1038521&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_tmlm_ADVANCEORDER_20260120
FABRIC｜長く寄り添う、名門服地の魅力
歴史ある名門サプライヤーを代表するファブリックを集めたバンチブックをご用意。
長年愛され続けてきたクラシックな色柄は、新しい環境や立場を迎える節目にふさわしい、タイムレスな魅力を備えています。
BRAND & PRICE｜ブランド別オーダー価格
Ermenegildo Zegna
Ermenegildo Zegna
JACKET：\117,700～／SUITS：\154,000～
DORMEUIL
DORMEUIL
JACKET：\137,500～／SUITS：\201,300～
Loro Piana
Loro Piana
JACKET：\112,200～／SUITS：\157,300～
［納期］ 約2ヶ月～
開催店舗・日程
1月29日（木）～2月8日（日）
トゥモローランド 日本橋高島屋 S.C.店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003045&srsltid=AfmBOopA_A204lMSdmxtiCMfWjk-W4E0q31WkMM3mTPSJCc5M3lH5heA)
トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003006&srsltid=AfmBOoq_pWLYC-Nlib5v0MvBtm34nhzf1fWDyBQdXC6twfZ2lECODSvI)
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます