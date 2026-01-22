DRESS ADVANCE ORDER FAIR｜名門服地をTOMORROWLAND（トゥモローランド）で仕立てる、先行パーソナルオーダー

株式会社 トゥモローランドDRESS ADVANCE ORDER FAIR

節目の装いを整える、先行オーダー会

TOMORROWLAND（トゥモローランド）は、「DRESS ADVANCE ORDER FAIR」を開催いたします。

新生活・新年度を迎える方はもちろん、装いを新たにしたい方に向けて、限定店舗のみで特別なファブリックをご用意しました。

スーツ・ジャケット・パンツからお好みのモデルと生地をお選びいただける、パーソナルな先行受注会です。

※店舗により展開ファブリックは異なります

※数量限定のため、お品切れの場合がございます

※詳細は店頭スタッフまでお問い合わせください

詳細を見る :https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=1038521&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_tmlm_ADVANCEORDER_20260120

FABRIC｜長く寄り添う、名門服地の魅力

歴史ある名門サプライヤーを代表するファブリックを集めたバンチブックをご用意。

長年愛され続けてきたクラシックな色柄は、新しい環境や立場を迎える節目にふさわしい、タイムレスな魅力を備えています。

BRAND & PRICE｜ブランド別オーダー価格

Ermenegildo Zegna

JACKET：\117,700～／SUITS：\154,000～

DORMEUIL

JACKET：\137,500～／SUITS：\201,300～

Loro Piana

JACKET：\112,200～／SUITS：\157,300～

［納期］ 約2ヶ月～

開催店舗・日程

1月29日（木）～2月8日（日）

トゥモローランド 日本橋高島屋 S.C.店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003045&srsltid=AfmBOopA_A204lMSdmxtiCMfWjk-W4E0q31WkMM3mTPSJCc5M3lH5heA)

トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003006&srsltid=AfmBOoq_pWLYC-Nlib5v0MvBtm34nhzf1fWDyBQdXC6twfZ2lECODSvI)

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます