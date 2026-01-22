ビットコイン及びゴールドの追加購入に関するお知らせ

KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田 哲弥、以下「KLab」）は、ビットコインと金を組み合わせた革新的財務戦略「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」に基づき、本日、総額約２億円のビットコイン及びゴールド（純金上場信託(現物国内保管型) 、以下「ゴールド」）を追加購入いたしましたのでお知らせいたします。

今回の購入内容、保有状況及び購入推移は、以下のとおりです。

KLabの投資判断について

今回の購入内容

BTCに限らず相場には様々な見方があり、一つの見方、一人のアナリストだけに依拠することは避けるべきとの考えから、KLabでは、AIを用いて、広く世界中の意見を網羅的に集約・精査・分析する仕組みを構築し、それに基づき投資判断をしてまいります。

AIを用いて作成したレポートにつきましては、「KLab with AI BTCレポート」「KLab with AI GOLDレポート」として一般公開しております。

当社の投資判断につきましては、そちらを参考にしてください。

KLab with AI BTCレポート(2025年12月発行):

https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_BTC_2025Dec.pdf

KLab with AI GOLDレポート(2025年12月発行):

https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_Gold_2025Dec.pdf

「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」について

スライド:

https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury_slide.pdf

ホワイトペーパー:

https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury.pdf