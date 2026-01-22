【観覧無料】第4回せとうちビジネスコンテスト 2月8日（日）広島県福山市で開催｜多文化共生、里山観光、不登校支援--学生中心の10チームが「せとうち地域の未来」を本気で提案
第4回せとうちビジネスコンテスト実行委員会（主催：一般社団法人スタイリィ）は、2026年2月8日（日）にエストパルク（広島県民文化センターふくやま）にて「第4回せとうちビジネスコンテスト」を開催いたします。全国から届いた36チームのエントリーから選ばれたファイナリスト10組が、瀬戸内地域の課題解決に挑むビジネスプランを発表します。今回のファイナリストは学生チームが中心。多文化共生、里山観光、不登校の子どもたちへの居場所づくりなど、若い視点から生まれた多彩なアイデアが揃いました。観覧は無料。当日は来場者投票による「オーディエンス賞」も実施し、投票いただいた方の中から抽選で10名様にオリジナルTシャツをプレゼントいたします。
■ 開催背景・趣旨
せとうちビジネスコンテストは、瀬戸内地域の課題解決や活性化につながるビジネスプランを募集し、その実現を応援するコンテストです。参加対象は40歳以下の社会人・学生。「コンテストがゴールではない」という理念のもと、エントリー後も事業実現に向けた伴走支援を行っています。
第4回となる今回は、過去最多となる36チームからエントリーがあり、書類審査・メンタリング期間を経て選ばれた10チームがファイナリストとして登壇します。
■ ファイナリスト10チーム（発表順）
【ファイナリストメンバー一覧】
1. TUNA GIRL：角田朋華（東京都市大学）、長谷川遥（広島工業大学）、内海愛子（大阪大学）
"できた"でつながる多文化交流
2. デジタルノマド広島：廣瀬翔子
旅を成長に変える瀬戸内ノマドエコシステム
3. Connect：竹内結萌（広島大学）
挑戦を後押しする「エールチケット」
4. MORIHABU：耼田嵩平
瀬戸内 SATOYAMA 体験
5. リアルふくやま：金盛舜也（九州大学）、錦織慈照（岡山理科大学）、新良貴稜（近畿大学）、高橋莉亜（近畿大学附属広島高等学校福山校）
ふくやま企業図鑑
6. チーム餅兵衛：青木一真（叡啓大学）
個人や企業の習慣化をサポートするツール
7. 任意団体 into：前田脩人（叡啓大学）、谷川知優（叡啓大学）
不登校向け島留学プラン in 江田島
8. Team Orange：浅野由梨香、門田妃生、日原理琴、濱田紬、中原優斗（広島文教大学）
地域資源の有効活用とせとうち愛 Limo Ring
9. コト暮らし：長田涼
鞆の浦 暮らし観光
10. エンネ：青貝悠汰（広島大学）
社内言語を経営資源にする「Clowly」
▶ ファイナリスト詳細紹介：https://note.com/miraigoto_00/n/n87232d1c48eb(https://note.com/miraigoto_00/n/n87232d1c48eb)
■ 全国30名から選ばれた学生MCが会場をつくる
今回のせとうちビジネスコンテストでは、学生MCオーディションを実施。東北から九州まで全国30名の高校生・大学生から応募があり、厳正な審査を経て総合MC2名・アシスタントMC2名が決定しました。
4名は現在、シナリオの調整や出演者へのアンケートなど、自分たちの手で当日の進行を作り上げています。アシスタントMCは、当日の司会サポートに加え、学生実行委員とともに出演者の舞台裏を取材し、動画として記録します。
学生MCがつくりあげる臨場感と一体感。これまでのせとうちビジコンとは違う、新しい会場の雰囲気をぜひお楽しみください。
【学生MC】
総合MC：對川 愛香 関西大学 社会学部 4年（広島県出身）
久本 芽生 就実大学 人文科学部 4年（岡山県出身）
アシスタントMC：竹本 さくら 北九州市立大学 外国語学部 1年（山口県出身）
山科 ゆう 大阪大学 工学部 3年（東京都出身）
■ オーディエンス賞について
本コンテストでは、審査員による各賞に加え、来場者の投票によって決定する「オーディエンス賞」を設けています。
「このプランを実現してほしい」「この挑戦者を応援したい」
--そんな想いを、ぜひ一票に込めてお届けください。
【来場者プレゼント企画】
当日オーディエンス賞に投票いただいた方の中から、抽選で10名様に「せとうちビジネスコンテスト オリジナルTシャツ」をプレゼント。当選者は会場内で発表し、その場でお渡しいたします。
■ 審査員（50音順・敬称略）
安部 敏樹（一般社団法人リディラバ／株式会社Ridilover 代表）
馬本 高志（株式会社ドリーム・アーツ 執行役員）
小林 史明（衆議院議員／一般社団法人スタイリィ顧問）
佐藤 真希子（株式会社iSGSインベストメントワークス 代表取締役 代表パートナー）
吉村 公孝（ベイシス株式会社 代表取締役社長）
渡邉 真悟（福山市経済部長兼企業誘致推進担当部長）
■ 開催概要
第4回 せとうちビジネスコンテスト
日時：2026年2月8日（日）13:30～17:00
会場：エストパルク（広島県民文化センターふくやま）広島県福山市東桜町1-21
観覧：無料（事前申込制）
表彰：最優秀賞／優秀賞／審査員特別賞／オーディエンス賞
企画運営：第4回せとうちビジネスコンテスト実行委員会
主催：一般社団法人スタイリィ
共催：福山市
後援：経済産業省・広島県
特別協力：ソフトバンク株式会社
■ 観覧申込
下記フォームよりお申し込みください（参加無料） https://forms.gle/7pAzrDAx6TRKKsCs6
■ 公式サイト
https://setobiji.com/
■ 本件に関するお問い合わせ先
第4回せとうちビジネスコンテスト実行委員会 （事務局：一般社団法人スタイリィ）
E-mail：info@fukuyama-shachu.com