『ウォーリーをさがせ！』のウォーリーのアクションフィギュアが1月23(金)11:00より予約開始！

アクションフィギュア ウォーリー（『ウォーリーをさがせ！』より)

「きみは もう、ウォーリーをみつけたか？」

1987年に初登場して以来、世代を超えて全世界で愛され続けているアイコニックなキャラクター「ウォーリー」を様々なウォーリーのポージングが楽しめる1/12スケールのアクションフィギュアでお届けします。

可動はもちろん、世界中を旅するウォーリーの豊富なアクセサリーに回転ができる本をイメージした台座まで、遊び尽くせる構成が特徴の商品です。

【商品仕様】

・サイズ(約)：W14.6cm x D11.5cm x H20.6cm (台座含む、本体全高約17.5cm)

・素材：ABS、PVC、磁石

・重量(約)：490g (商品のみ)／860g (パッケージ込み)



【商品構成】

・本体

・差し替え手首 x 8種

・ステッキ

・双眼鏡

・シュノーケリングセット

・バックパック

・ショルダーバッグ

・カメラバッグ

・ベルト

・ハンマー

・ケトル

・カップ

・ショベル

・台座

・台座装飾用アクリルプレート x 3種

回転できる台座は縦でも使える？1/12 アクションフィギュアならではの楽しさが詰まった豊富なアクセサリー全高は約17.5cmで遊びやすいサイズ！

●商品名：アクションフィギュア ウォーリー（『ウォーリーをさがせ！』より)

●受注開始：2026年1月23日(金) 11:00

●メーカー希望小売価格：13,750円（税込）

●2026年5月発売・発送予定

●販売店：BLITZWAY JAPAN公式オンラインストア（https://blitzway.co.jp/）、他お取り扱い各店にて販売予定

本体は磁石を内蔵していて台座につけられるフィギュア用アームと簡単に繋げて自由なポージングが可能！バックパックも磁石を内蔵しているので、どの状態でも安定したポージングが楽しめます。台座にある6箇所の穴にはフィギュア用のアームだけではなく、装飾用のアクリルプレートを好きな場所につけて楽しむことができます。

【注意事項】

※写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※画像の一部は、演出を含みます。

※本製品は手作業で仕上げているため、製品により若干の個体差がございます。

個体差を理由とする返品・交換はいたしかねます。

※生産スケジュールの関係で、発売日・発送日が遅れる可能性もございます。

ご了承の上、予約・購入頂きますようお願い申し上げます。