「姿勢」がビジネスパフォーマンスを左右する時代へ。マシンピラティススタジオRintosull初の男女兼用店舗が大阪・梅田に誕生！3月1日（日）「Rintosull梅田店」オープン

株式会社LAVA International

全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営する株式会社LAVA International（本社：東京都港区／代表取締役：鷲見 貴彦／以下、LAVA）は、美姿勢づくりに特化し、“凛とした美しさ”を生み出すマシンピラティススタジオRintosull（リントスル）初となる男女兼用スタジオ「Rintosull梅田店」を、2026年3月1日（日）、大阪・梅田にグランドオープンいたします。

近年、「姿勢」は見た目の印象だけでなく、集中力・呼吸・疲労感など、日常生活やビジネスシーンにおけるコンディション全般に影響する要素として注目されています。マシンピラティスは、専用マシン「リフォーマー」による動作サポートにより、気になる部位へ集中的にアプローチでき、効率的にカラダを鍛えられる点が特長です。美姿勢づくりやボディラインの改善を目的とする女性はもちろん、デスクワーク中心の男性や幅広いビジネスパーソンにも、無理なく取り入れられる運動習慣の場として、「Rintosull梅田店」はオープンしました。

■ブランドコンセプト

なりたい自分は“姿勢”でつくる。ブレない私のマシンピラティス専門スタジオ。

凛とした毎日は姿勢から。姿勢が整うことでスタイルや佇まいが美しくなるだけでなく、心も前向きになります。Rintosullで姿勢を良くし、外側も内面も「凛とした」素敵な女性になってほしいという想いが込められています。

■ブランド初！男女兼用スタジオが大阪・梅田に誕生

ビジネスパーソンの印象を左右するのは「姿勢」。正しい姿勢は、見た目の美しさだけでなく、仕事のパフォーマンスにも大きく影響します。「Rintosull梅田店」は、自信ある立ち姿や仕事の質の向上を目指す女性はもちろん、男性も一緒に楽しめるブランド初の男女兼用スタジオです。プライベートでもビジネスでも、自分らしく輝くための第一歩をRintosullがサポートします。

※Rintosull梅田店は、ブランド初の男女兼用スタジオです。現時点で、他店舗での男女兼用展開の予定はありません。

■大画面×インストラクターによる“迷わない”レッスン体験

スクリーンに流れる映像を見本に動作を行い、その間インストラクターはお客様が正しくカラダを使えるように直接指導（アジャスト）をするため、手厚いサポートが可能。また、解剖学等の知識を通して、一人ひとりの骨格やカラダの癖を見極めて指導するため、初心者でも動きのポイントを理解しやすく、お悩みの部分に効率的にアプローチができます。

■”通うたびに気分が整う”ラグジュアリーな空間設計

画像はイメージです

Rintosullの店舗では、ベージュを基調とした上品でラグジュアリーな内装デザインを採用しています。丸みのある照明を取り入れることで、魅力的で心地よい空間を演出。心とカラダが解放されるようなリラックス感の中で、自分自身の価値を高める特別な時間を過ごせる場所となっています。

■AI姿勢診断による個別最適化サービスを提供

画像はイメージです

AI姿勢診断アプリを用いてカラダのバランスや骨格などを測定。カラダの歪みパターンに合わせた最適なトレーニング方法を個別にアドバイスします。お悩みや問題の原因を意識することで、マシンピラティスによる運動効果を高めます。

■「Rintosull梅田店」店舗情報

・所在地：大阪府大阪市北区角田町2-15 シログチビル6F

・URL：https://rintosull.jp/shop/osaka/umeda/

・定休日：日曜日

※営業時間はレッスンスケジュールに応じて異なります。詳細は店舗Webページをご確認ください。

・アクセス：【電車】阪急「大阪梅田駅」H16出口 徒歩3分

■予約受付中！オープン前無料体験会・先行入会キャンペーン概要

2026年3月1日（日）のグランドオープンに先がけ、2月8日（日）～2月27日（金）の期間中、無料体験会および先行入会キャンペーンを実施いたします。

※適用条件があります。詳細は店舗Webページにてご確認ください。

＜先行入会キャンペーン概要＞

☑体験会無料

☑体験会当日のご入会で入会金・登録金が無料

☑通い放題プランの月会費が3ヶ月間特別価格1,980円（税込）

さらに、4ヶ月目以降も月会費がずっと割引になるプランも実施中

☑水素水飲み放題・LAVA安心サポートの特典が3ヶ月間0円で適用

＜オープン前無料体験会&先行入会キャンペーン実施期間＞

2026年2月8日（日）～2月27日（金）まで

<無料体験会予約ページ>

https://rintosull.hacomono.jp/reserve/schedule/262/269

＜お問い合わせ先＞

https://faq.yoga-lava.com/?site_domain=rintosull

「凛とした毎日は姿勢から。」をコンセプトに2022年に誕生した、本物志向でアクティブに生きる女性のためのマシンピラティス専門スタジオ。ピラティス専用マシン「リフォーマー」を使用することで、効率的に理想のボディメイクを叶える、美姿勢づくりに特化したレッスンを提供しています。現在、全国に220店舗※以上を展開し、さらにスタジオ数を拡大中です。

Rintosull公式サイト：https://rintosull.jp/

※2026年1月時点（LAVA店内スタジオ含む）

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計280万人以上※の方に体験いただいています。さらに、人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International公式サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点（累計）