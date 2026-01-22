茨城ロボッツの人気マスコット「ロボスケ」が献血大使に就任！！

茨城県赤十字血液センター

茨城県赤十字血液センターは、献血をより身近に感じていただくことを目的として、2026年２月１日(日)から実施するコラボキャンペーンの一環として、プロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の公式マスコットキャラクター「ロボスケ」を期間限定で「献血大使」に任命いたします。なお、キャンペーン開始に先立ち、日立市池の川さくらアリーナにおいて、献血大使の任命式を実施します。

ロボスケは、2024-2025シーズンB.LEAGUEマスコット総選挙で６位にランクインするなど、ブースター（ファン）から人気も高いロボスケとのコラボを通じて、多くの県民の皆様に献血の必要性を知っていただくきっかけになることを期待しております。

報道機関の皆様におかれましては、本企画の趣旨をご理解いただき、記事掲載や番組等を通じた情報発信にご協力賜りますようお願い申し上げます。

【任命式について】

茨城ロボッツの試合にて、「けんけつちゃん」からロボスケへ委嘱状を授与します。

・任命日時：2026年１月24日（土） 14：50頃～

・会 場：日立市池の川さくらアリーナ（茨城県日立市東成沢町２丁目15-１）

・任命期間：2026年２月１日（日）～2026年２月28日（土）

【コラボキャンペーン概要】

⒈実施期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)

⒉実施会場（茨城県内の献血ルーム）

<献血ルームMEET>

水戸市宮町1-7-31 水戸駅ビルエクセルみなみ６Ｆ

ＴＥＬ：0120-310-399（フリーダイヤル）/029-224-9226

<つくば献血ルーム>

つくば市吾妻1-7-1 トナリエつくばスクエア トナリエＣＥＲＯ ４階

ＴＥＬ：0120-298-102（フリーダイヤル）/029-852-7888

⒊献血ルームの献血受付時間

平日：10：00～12：30（成分献血は12：00まで）14：00～17：30（成分献血は17：00まで）

土日祝：10：00～17：30（お昼時間も受付/成分献血は17：00まで）

⒋対象者

コラボキャンペーン期間中に受付時にご申告いただき、400ｍL献血にご協力いただいた方。

⒌記念品内容

茨城ロボッツ×けんけつちゃんオリジナルコラボグッズ

（３点の中から１点お選びいただき、お一人様１つとなります。）

※各献血ルーム先着５００個(記念品はなくなり次第終了となります。)

クリアファイル１.クリアファイル２.キーホルダー

⒍その他注意事項

・記念品の転売（フリマアプリ・ネットオークション等含む）はご遠慮ください。

・記念品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。お取り置きは出来ません。

【茨城ロボッツについて】

茨城ロボッツは、B.LEAGUE B1 に所属するプロバスケットボールクラブで、水戸市・つくば市を中心に茨城県全域をホームタウンとしています。2013年に「つくばロボッツ」として創設され、2015年に水戸市へ移転し現在の名称となりました。2026年秋に開幕する「B.LEAGUE PREMIER」ライセンスを取得しており、今後のさらなる活躍が期待されています。

【本件に関する問い合わせ先】

茨城県赤十字血液センター事業推進部献血推進課

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3114-8

TEL:029-246-5574（献血推進課直通）平日：8：30～17：00

Mail：ibc-suishin@ktks.bbc.jrc.or.jp