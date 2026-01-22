¡ØRolling Stone Korea¡Ù¡¢MISAMO¥«¥Ðー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè4¹æ Í½ÌóÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤Ï20Æü¡¢TWICE¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡ØRolling Stone Korea¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè4¹æ¤Î¥«¥Ðー¤ò¸ø³«¤·¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥«¥Ðー¥¤¥áー¥¸¤ÎÃæ¤ÇMISAMO¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥ªー¥é¤òÊü¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¥Õ¥¡ー¤ä¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀMISAMO¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÅÔ²ñÅª¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿´ãº¹¤·¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¥ß¥Ê¡¢¥µ¥Ê¡¢¥â¥â¤Ï¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë¡ÖConfetti¡×¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Î¢ÏÃ¤«¤é¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ØRolling Stone Korea¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè4¹æ¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢ÉÚ²¬°¦¡¢¤Ê¤È¤ê¡¢¥¸¥§¥·ー¡¢ÆüËÜ¤Î¿·±Ô¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È5ÁÈ¡Ê¥Ê¥Ê¥³¡¢¥ì¥¤¥Ê¡¢¥¦¥·¥ª¡¦¥ì¥¤¥é¡¢WES ATLAS¡¢¥¤¥É¥à¡Ë¡¢POMARE¡ßKOTORI¡¢Close Your Eyes¡¢Private¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥ë¥Ü¥é¥ó¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥º¥íー¡¢ZELLER¡ª¡¢pH-1¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬Â¿ºÌ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢MISAMO¤È¤È¤â¤Ë¡ØRolling Stone Korea¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè4¹æ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤ÈYGP¤¬¶¦Æ±´ë²è¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎ®ÄÌ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤êCCC¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëPROOF¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤È¶¨¶È¤¹¤ëÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«Á°¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶äºÂ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡ØRolling Stone Korea¡Ù¸ø¼°Instagram¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
MISAMO¤¬¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ë¡ØRolling Stone Korea¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè4¹æ¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¡¢¡ØRolling Stone Korea¡Ù¸ø¼°Instagram¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Rolling Stone Korea¡ä