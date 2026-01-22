¡ÚËÜÆü20»þ¡Ûº£¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMobilis Frontier¡Ê¥â¥Ó¥ê¥¹ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡Ù»ÏÆ°¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô28Ëü¿ÍÄ¶¡ÖÁ«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿¡×¤ÎÀ¤³¦¤òVRÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¼Â¸½¡ª
¡¡XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥³ー¥É¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî²Â¹î¡Ë¤Ï¡¢YouTubeÅù¤Ç¡ÖÁ«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂè¶å¡Ê½êºßÃÏ¡§Á«°Ü·÷ È¬ÅçÏ¢Ë® ÉðÂ¢¼«¼£ÎÎ Åõ²Ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Ê¥«¥à¥é¡Ë¤È¡¢¥Õ¥êー¥íー¥à·¿XR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ØMobilis Frontier¡Ê¥â¥Ó¥ê¥¹ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡Ù¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òËÜÆü1·î22Æü 20»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨XR¤È¤Ï
VR/AR/MR¤ÎÁí¾Î
¢¨¡ÖÁ«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿¡×¤È¤Ï
Á«°Ü·÷¤Ç³èÆ°¤¹¤ëYoutuber·óÂè¶åÂåÉ½¤Î ¥Ê¥«¥à¥é»á¡Ê¥É¥à¥·¥¢¥Ã¥ÈÆüËÜ½Ð¿È¡Ë¤¬2023Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£Á«°Ü·÷¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎËÁ¸±¤ÎÍÍ»Ò¤òVlog·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï28.1Ëü¿Í¡Ê2026Ç¯1·î22Æü»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ëè·î£±Ëü～¿ôËü¿Í¤Î¥Úー¥¹¤ÇÁý²ÃÃæ¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÁ«°Ü·÷¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºîÉÊ¡£¡Ê¶õ´Ö¡Ê3¼¡¸µ¡ËÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢ËÁ¸±¤·¤¿¤¤¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡Ë
¢¨¥Õ¥êー¥íー¥à·¿XR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁõÃå¤·¤ÆXR¶õ´ÖÆâ¤ò¼«Í³¤ËÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤ÎË×Æþ·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£¸½¼Â¶õ´Ö¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë»ö¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ç¤Ë¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Þ¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Ê¥«¥à¥é»á¤¬YouTube¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Á«°Ü·÷¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ê¥«¥à¥é»á¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¡Ö¤¬¤¬¤Þ¤ë¡×(https://youtube.com/shorts/KieTSszywW4?si=EEyvX2o6GHECBi8s)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÅ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶õµûÄÉ¥·¥çー(https://youtube.com/shorts/9w-zA5AVUek?si=ejB4aTjWKCDNjgX1)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿å¸×¤Î°ìÂ²¡Ö¥¨¥ó¥È¡×¤ÎÎ¤¤ØË¬Ìä(https://youtu.be/rrOFK4jbycg?si=cQ7-FDTptqfbc__r)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÚ¼Àé¶â¡ª¥«¥ë¥Ð¥¯¥È¥Ûー¥ë¤Ø¤ÎÂçËÁ¸±(https://youtu.be/SYgLKkCA9WA?si=svigRvLTKoSWmeBS)
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=37OsQbMFIhw ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ê¥«¥à¥é»á¤¬µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅçÏ¢Ë® ÉðÂ¢¼«¼£ÎÎ Åõ²Ó¡Ê½é¤ÎÄ¹ÊÔÆ°²èÅê¹Æ¡Ë
Á«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@seni.kenbun
Á«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://senikenbun.wixsite.com/home
¡ÚXR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡§Mobilis Frontier¤Î³µÍ×¡Û
¡¡Mobilis Frontier¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥«¥à¥é»á¤¬ÉáÃÊÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë°Û³¦¡ÖÁ«°Ü·÷¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÖÁ«°Ü¸ý¡×¤ò¡¢Â¾¤ÎÄ´ºº¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¼ÂºÝ¤ËÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÃµº÷¡¦ËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ãµº÷ÍÑXR¥´ー¥°¥ë¡Ê»ÜÀßÂ¦¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡Ë¤òÁõÃå¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç°ìÊâ¤º¤Ä°Û³¦¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´ºº¤ÎÀè¤Ç³§ÍÍ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¡¢·úÂ¤Êª¡¢Á«°ÜÊª¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤È¤ÎÁø¶ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤È¶¦¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ï¼±¤Î¶³¦Àþ¤¬½ñ¤´¹¤ï¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÌ¾¡§Mobilis Frontier ～Á«°Ü·÷ ÆÃÊÌÁ«°Ü¶³¦ Ä´ººÊÔ～¡Ê²¾¾Î¡Ë
¢£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ´ü¡§2026Ç¯²Æº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£Ä´ºº¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¹ñÅ¸³«Í½Äê¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¡Ë
¢£Ä´ºº»þ´Ö¡§1²óÌó20Ê¬¡Ê¼õÉÕ¡¢½àÈ÷¡¢¥´ー¥°¥ëÃ¦ÃåÅù¤ÎÁ°¸å»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Ç30Ê¬¼å¡Ë
¢£Ä´ºº¿Í¿ô¡§1²ó¤¢¤¿¤ê4～8¿ÍÄøÅÙ
¡ÚËÜÆü1·î22Æü 20»þ³«»Ï¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¤Ç¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Mobilis Frontier¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÈñÍÑ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÀµ¼°¸ø³«Á°¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´û¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¤Î¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¸ø³«¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì(https://camp-fire.jp/projects/search?sort=popular&project_status=pre)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026/1/22/17:30»þÅÀ¡Ë
Mobilis Frontier¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Úー¥¸¡¡https://camp-fire.jp/projects/906395/view
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=A4Rxdrd7Dg0 ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mobilis Frontier¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·ó¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¹ðÃÎ±ÇÁü(https://www.youtube.com/watch?v=A4Rxdrd7Dg0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://x.com/MobilisFrontier)
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ¡Û
¢£»Ù±çÊç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü～3·î27Æü
¢£»Ù±ç¥µ¥¤¥È¡§CAMPFIRE¡¡https://camp-fire.jp/projects/906395/view
¢£ÌÜÉ¸¶â³Û¡§1,000Ëü±ß¡ÊAll-inÊý¼°¢¨¤Ç¼Â»Ü¡Ë
¡¡¢¨ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢·×²è¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£»Ù±ç¶â¤Î¼ç¤Ê»È¤¤Æ»¡§Mobilis Frontier¡ÊXR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤ÎÀ©ºî¡¢¥ê¥¿ー¥óÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ÈÇÛÁ÷
¢£¥ê¥¿ー¥óÉÊ¤Î°ìÉô¤´¾Ò²ð
¡Ú¤µ¤¤¤´¤Ë¡§Mobilis Frontier¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¡ー ¥Ê¥«¥à¥é»á¡Û
¡¡¥É¥à¥·¥¢¥Ã¥È¤Î³§ÍÍ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
°Û³¦¤ÇÊë¤é¤·Î¹¤¹¤ëVlog¥·¥êー¥º¡ÖÁ«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢YouTuber·óÂè¶åÂåÉ½¤Î¥Ê¥«¥à¥é¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¡Ê²æ¡¹¤Ï¥É¥à¥·¥¢¥Ã¥È¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤¢¤ë°Û³¦¡ÖÁ«°Ü·÷¡×¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä»Å»ö¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎËÁ¸±¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÈë¶¤Î¿Í¡¹¤äÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿À¸¤Êª¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤Åù¤ÎÍÍ»Ò¤òVlog¤Ë¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ«°Ü·÷¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤Ï¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡¢
¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È³§ÍÍ¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¡É¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ë¿Æü¡¢Á«°Ü·÷¤Ø¤ÈÂ³¤¯°Û³¦¤ÎÆ»¡ÖÁ«°Ü¸ý¡×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÁ«°ÜÄÌ¹Ô´ÉÍý¶É¤«¤é¡¢¤È¤¢¤ë¶ÛµÞÊó¹ð¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿――
¤½¤ì¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁ«°Ü¸ý¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=lD2OkK-5Hpg ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á«°Ü¸ýÆâ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ø¤·¤¤Á«°ÜÊª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á«°ÜÈ´¤±¤Î½Ö´Ö¡ÊÅìµþ±Ø¹½Æâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á«°Ü¸ý¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¡Á«°Ü·÷¢ªÁ«°Ü¸ý¢ª¥É¥à¥·¥¢¥Ã¥ÈÆüËÜ¡ÊÅìµþ±Ø¡Ë¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ÎVlog¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.youtube.com/watch?v=lD2OkK-5Hpg)
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸«¤ËÈ¼¤¤¡¢´ÉÍý¶É¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Á«°Ü¸ý¤ÎÁ´ÌÌÄ´ºººîÀï¤È¤·¤Æ¡ÖMobilis Frontier¡Ê¥â¥Ó¥ê¥¹ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë·×²è¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¶É¤Ï¸½ºß´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¶¨ÎÏ¤òÊç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¡Ö¤³¤Î·×²è¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤ËÉáÃÊ¡¢»ä¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜ·×²è¤ÏÈó¾ï¤ËÂçµ¬ÌÏ¤«¤Äº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»Ù±ç¡¦¤´»²²è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥É¥à¥·¥¢¥Ã¥È¤ÇÊë¤é¤¹³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢XR¶õ´Ö¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¤´»Ù±ç¤È¡¢Ìµ»ö¤Ë¶õ´Ö¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ìÁ«°Ü¸ýÄ´ºº¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏËÜ·×²è¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¸½ÃÏÄ´ºº¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö´ñÌ¯¤ÇÁÔÂç¤Ê°Û³¦¤Ç¤Î¿´Ìö¤ëËÁ¸±¡×¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¼¤Ò¡¢³§ÍÍ¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖMobilis Frontier·×²è¡×¤¬¡¢Á«°Ü·÷¤È³§¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹¥É¥à¥·¥¢¥Ã¥È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯·ë¤ÓÄ¾¤¹¡È²Í¤±¶¶¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥³ー¥É¡¡»ö¶È³«È¯Éô¡¡¾¾Åç¹°ÉÒ
E-mail ¡§hirotoshi.matsushima@alphacode.co.jp
TEL¡§03-6774-0693
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥³ー¥É ¡ÊAlpha Code Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-18-19 UD¿ÀÃ«Ä®¥Ó¥ë 12F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§¾®Ìî²Â¹î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦XR¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²èµÚ¤Ó³«È¯
¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¡¦VR/MR LIVEÇÛ¿®»ö¶È
¡¦¥¤¥Þー¥·¥Ö ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBlinky¡×¤Î±¿±Ä
¡¦VR»£±Æ¡¢VR¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÄó¶¡
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2015Ç¯10·î1Æü
URL¡§https://www.alphacode.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÂè¶å
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Ê¥«¥à¥é
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡ÖÁ«°Ü·÷¸«Ê¹Ï¿¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁü¡¢½ñÀÒ¡¢Å¸¼¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºîÅù
¡¦XR¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢³«È¯
¡¦ÀßÎ©Ç¯·î¡§2025Ç¯11·î21Æü
URL¡§https://www.daiku9.com/