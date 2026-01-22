26時のマスカレイド新メンバーオーディションから誕生したアイドルグループ、Peel the Apple。メンバーの春海りおと広島世那が、昨年12/30に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催の「Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～」をもって、グループを卒業した。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、この卒業記念公演の模様を全編独占放送！





■■番組情報■■

＜番組名＞

M-ON! LIVE Peel the Apple 「春海りお 広島世那 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～」

＜放送日時＞

2026/2/2(月)22:00～24:30

＜オンエアリスト＞

ぎゅっと、冬恋。

We are ... Hungry戦士

まだ君を好きでもいいですか？

大好きだよ、ブロッサム

夏、恋はじめます

終世、あなたを想います

なんてこった！

はぴらきえくすちぇんじ

灼熱Glitter

バトン

マキシワンピは夏の色

ブンブンブブブンサマーチューン

VIVA夏サンシャイン

冬色センチメンタル

君はヒーロー

はじまりのはじまり

さんきゅー！

Va!Vamos!

