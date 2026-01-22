【MUSIC ON! TV（エムオン!）】Peel the Apple年末スペシャルライブ2025春海りお、広島世那の卒業記念公演となった模様をエムオン!で2/2(月)夜10時～全編独占放送！サイン入りTシャツプレゼントキャンペーン実施中！
26時のマスカレイド新メンバーオーディションから誕生したアイドルグループ、Peel the Apple。メンバーの春海りおと広島世那が、昨年12/30に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催の「Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～」をもって、グループを卒業した。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、この卒業記念公演の模様を全編独占放送！
■■番組情報■■
＜番組名＞
M-ON! LIVE Peel the Apple 「春海りお 広島世那 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～」
＜放送日時＞
2026/2/2(月)22:00～24:30
＜オンエアリスト＞
ぎゅっと、冬恋。
We are ... Hungry戦士
まだ君を好きでもいいですか？
大好きだよ、ブロッサム
夏、恋はじめます
終世、あなたを想います
なんてこった！
はぴらきえくすちぇんじ
灼熱Glitter
バトン
マキシワンピは夏の色
ブンブンブブブンサマーチューン
VIVA夏サンシャイン
冬色センチメンタル
君はヒーロー
はじまりのはじまり
さんきゅー！
Va!Vamos!
※放送内容はライブ内容と異なる場合がございます
＼プレゼントキャンペーン実施中！／
この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で計3名様に、「メンバー直筆サイン入りTシャツ」をプレゼント！
▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/30/306030/
以上
MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。