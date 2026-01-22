Project Nyx 第29回公演『宝島』が2026年2月6日 (金) ～ 2026年2月15日 (日)に池袋 シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

妖しく、華麗に、そして過激に―。10年以上の時を経て、拡大再演する“美女劇”エンターテインメント最新章！寺山修司が子ども向けに書いた『宝島』を、宇野亞喜良が大人も楽しめるメルヘンとして再構築。アヴァンギャルドで幻想的なビジュアル。黒色すみれのネオクラシックが奏でる耽美な旋律。圧倒的な存在感を放つ美女たちが集結し、金守珍の鋭利な演出で炸裂する――歌・踊り・人形・映像・マジック、すべてを巻き込んだスーパー・エンターテインメント冒険歌劇！！

『宝島』あらすじ

港町の酒場「地獄亭」で、仲間と共に働く少年ジム。ジムは船乗りに憧れ、海に出たいと願いながらも、狭い店の中で日々を過ごしている。ある日、地獄亭に来た幽霊船の船長が「一本足に気をつけろ」という謎の言葉を残し、消えてしまった。船長のトランクの中には、謎の暗号文と地図が。博士ドンの言うことには、それらは、宝のありかを示しているらしい。ジム少年たちは、船の料理番である片足のシルバーを味方につけ、宝の眠る島を目指して船出する。しかし海の上では、同じ宝を狙う海賊たちが彼らを待ち伏せしていた。やがて一行は、暗号を解く鍵を知るという島の住人・ピーター・ポンと出会うが―果たして宝の山は、どこに？

作：寺山修司

詩・演劇・映画を自在に横断した前衛表現の旗手。劇団「天井桟敷」を率い、街や観客を巻き込みながら、演劇の新しい形を探求し続けた。スティーブンソンの冒険小説「宝島」をベースにしたこの作品は、子供が参加し、体験できる音楽劇である。

演出：金守珍

蜷川幸雄と唐十郎という「アングラ・小劇場」の代表とも言うべき演出家から直接指導を受ける。1987年、日本の演劇界において失われつつあった〈物語（ロマン）〉の復権を掲げ、劇団・新宿梁山泊を創立。劇場やテントなどの空間を最大限に活かしたダイナミックな演出力が高く評価され、紀伊國屋演劇賞（個人賞・団体賞）、読売演劇大賞（演出家賞・優秀作品賞）など、数々の演劇賞を受賞している。

構成：宇野亞喜良

半世紀以上にわたり美意識の最前線を走り続けるイラストレーター・グラフィックデザイナー。紫綬褒章・旭日小綬章などを受章。寺山修司や唐十郎の演劇ポスターも数多く手がける。この作品では、寺山の「宝島」に、寺山自身の人生と短歌を重ね、台本を再構築している。

Project Nyx（プロジェクト・ニクス）とは

宇野亞喜良の美術・衣装、金守珍の演出を基盤に、新宿梁山泊の水嶋カンナが06年に立ち上げ。不朽の名作から知られざる傑作まで、忘却の彼方に漂うイメージに息を吹き込み、現代のパフォーマンスとして蘇らせる実験演劇ユニット。 さまざまなジャンルのアーティストが出逢うことにより、演劇という枠を超え、音楽、舞踊、アートが融合した新たなエンターテインメントの創造を志す。 旗揚げより、妖しく華麗でアヴァンギャルドなヴィジュアルの、 “エンターテインメント美女劇”を掲げ、女性の美しさ、強さを表現し続けている。近年では“女歌舞伎”に挑戦し、性差を乗り越え、様々な既存意識を突破する、ボーダーレスな作風を生み出している。公式ホームページhttps://project-nyx.com/公式Xhttps://x.com/ProjectNyx公式Instagramhttps://www.instagram.com/project_nyx/

NY公演 寺山修司『青ひげ公の城』（2025年）より

公演概要

Project Nyx 第29回公演『宝島』公演期間：2026年2月6日 (金) ～ 2026年2月15日 (日)会場：池袋 シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）■出演者水嶋カンナ / 山上優 / 小谷佳加 / 伊藤さやか / 荒木里佳 / 染谷知里 / 諸治蘭 / 紅日毬子 / 山田のぞみ / 星野李奈 / 手塚日菜子 / 浅井香穂 / 町本絵里 / 一條日和 / 白海さと / 伊藤美奈 / 山本耀 / 三浦詩乃 / 中村茉夢 / 四方美古都 / 稲葉心音 / 井ノ口萌映 / 水町博子演奏・出演：黒色すみれ■スタッフ作：寺山修司 演出：金守珍（新宿梁山泊） 構成：宇野亞喜良舞台監督：竹原孝文 舞台美術：大塚聡 照明：ライズ劇中歌作曲・音響：大貫誉 マジック監修：渋谷駿振付：大川妙子 殺陣：佐藤正行 衣装協力：笹木明日香ヘアメイクアップ：川村和枝（p.bird）宣伝イラストレーション：宇野亞喜良 宣伝デザイン：福田真一票券：株式会社style office 制作・主催：株式会社Project Nyxプロデューサー：水嶋カンナ協力：テラヤマ・ワールド / 森崎偏陸 / ポスターハリス・カンパニー / ライズ / エスイーシステム / エスエープランニング / JSK / アルカディア / 株式会社グランドスラム / 劇団文化座 / MUSICAI / バニラ・モデルマネージメント / スコッド / 劇団GummyGums / オフィスエスツーアート / アーブル / 株式会社フェアリーテイル / Office8次元 / オフィスサカイ / 塚本美月 / 松井美佐紀■公演スケジュール2月6日(金) Ⓐ19:002月7日(土) Ⓐ14:00★2月8日(日) Ⓐ14:00★2月9日(月) Ⓐ19:00★2月10日(火) Ⓐ14:00／Ⓐ19:002月11日(水) Ⓑ14:002月12日(木) Ⓑ14:00／Ⓑ19:002月13日(金) Ⓑ19:002月14日(土) Ⓑ14:002月15日(日) Ⓑ14:00※受付は開演の４５分前、開場は３０分前※ダブルキャスト Ⓐ･･･ジム少年＝染谷知里｜パネラ＝紅日毬子Ⓑ･･･ジム少年＝紅日毬子｜パネラ＝染谷知里※★･･･アフタートーク作品の裏側や役作り、ここでしか聴けない話が詰まっています。2/7（土）14:00終演後 【劇的姉御トーク】水嶋カンナ / 山上優 / 小谷佳加 / 伊藤さやか / 荒木里佳2/8（日）14:00終演後 【カリスマ・ママ女優トーク】水嶋カンナ / 町田マリー / 浜田えり子 / 三納みなみ / 一條日和2/9（月）19:00終演後 【フィメールラッパートーク】紅日毬子 / 染谷知里 / 諸治蘭 / 山田のぞみ / 浅井香穂 / 山本耀一般：前売り5,000円 当日5,500円U25：2,500円親子シート：6,000円（全席指定・税込）※未就学児入場不可※U25・親子シートは限定数、要身分証明書■問い合わせご不明点ございましたら、こちらまでお問い合わせください。projectnyxoffice@gmail.com（公演)stage.contact55@gmail.com(チケット)

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com