¡ÚÆü´ÚÂæ 3¥«¹ñ¤Î¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¸ø±é¤¬Âçºå¤Ç³«Ëë¡Û ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¹ç¤¦¡ÖÂÀ¸Ý¤Î¶ÁÌÄ¡×¤¬2·îÂçºå¤Ç³«ºÅ
Ê¸²½¤ò±Û¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¹ñºÝ¸òÎ®¸ø±é¡ÖÂÀ¸Ý¤Î¶ÁÌÄ¡×¤¬Âçºå¤Ç³«Ëë¡£
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤ÎÅÁÅý²»³Ú²È¤¬½¸¤¦¡ÖÆü´ÚÂæ¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¸ø±é ÂÀ¸Ý¤Î¶ÁÌÄ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢ÂÀ¸Ý¤äÂÇ³Ú´ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÁÅý²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñ¤ä¸À¸ì¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò±Û¤¨¤¿Áê¸ßÍý²ò¤È¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤äÎò»Ë¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦±é¡¦Í»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê·Ý½ÑÉ½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Î³Æ¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉñÂæÉ½¸½¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¾å¤Ç¶Á¤¹ç¤¤¡¢¥ê¥º¥à¤È¿ÈÂÎÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²»³Ú¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤¬¸²ºß²½¤¹¤ëÃæ¡¢·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¸Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅýÂÇ³Ú´ï¤Î¶Á¤¤Ï¡¢¸À¸ì¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿²»³Ú¡¦ÂÀ¸Ý¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤ò·ë¤Ö¡ÖÊ¸²½¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅÔ»Ô¡¦Âçºå¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ëËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ÈÌ¤Íè¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤ò¼é¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤®¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ë--¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÂÀ¸Ý¤Î¶ÁÌÄ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£https://youtu.be/7w7lmXX7GTk
¸ø±é³µÍ×
¡¦¸ø±éÌ¾¡§Æü´ÚÂæ¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¸ø±é ÂÀ¸Ý¤Î¶ÁÌÄ¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦²ñ¾ì¡§Âçºå¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë¡¦³«¾ì¡§17:30 ¡¿ ³«±é¡§18:00¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
½Ð±éÃÄÂÎ
¡¦ÆüËÜ¡§ÉñÂÀ¸Ý¤¢¤¹¤«ÁÈ¡¢»³ÃæÍµµ®¡ßÂÀ¸Ý°ìºÂ ±ï¡ÊJapanese Drums Entertainment EN¡Ë¡¦ÂæÏÑ¡§½½¸Ý·â³ÚÃÄ¡ÊTen Drum Art Percussion Group¡Ë¡¦´Ú¹ñ¡§´Ú¹ñÇÀ³Ú¡¦Å·¹©¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±éÁÕ¡§°ìÈÌ¸øÊç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¼Ô
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡¦°ìÈÌ¡§Á°Çä 4,000±ß¡¦³ØÀ¸¡§Á°Çä 2,500±ß¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¡§Á°Çä 2,000±ß¢¨ÅöÆü·ô¤Ï³Æ500±ßÁýhttps://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2540475
ÏÂÂÀ¸Ý¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÏ¢Æ°´ë²è¡Ë
¸ø±éÁ°Æü¤Î 2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ»²²Ã·¿¤ÎÏÂÂÀ¸Ý¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¦»þ´Ö¡§18:30～20:00¡¦²ñ¾ì¡§Âçºå¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー ¥ê¥Ïー¥µ¥ë¼¼¡¦ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡Ê·Ð¸³ÉÔÌä¡Ë¡¦»²²ÃÈñ¡§°ìÈÌ 3,000±ß¡¿³ØÀ¸ 1,000±ß¡ÊÄê°÷¤¢¤ê¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Íâ21Æü¤Î¸ø±é¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±éÁÕ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£https://ws.formzu.net/sfgen/S558677454/
¢£Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー »³ÃæÍµµ®¤¬ÉÁ¤¯ÉñÂæ¤È¤Ï
ËÜ¸ø±é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖOSAKA ÂÀ¸ÝEXPO¡×¤Î¼çºË¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë²è±é½Ð¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤ë»³ÃæÍµµ®¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±éÁÕ³èÆ°¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÏÂÂÀ¸Ý»ØÆ³¡¢ÉáµÚ³èÆ°¤ä¼¡À¤Âå°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥×¥íÏÂÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¤Î±éÁÕ¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ø¤â²»³Ú¤ÎÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¿Í¸¢¹Ö±é¡õÏÂÂÀ¸Ý¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤ÈÅÁÅý¤Î¶¦Â¸¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎËÜ¸ø±é¡ÖÆü´ÚÂæ¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¸ø±é ÂÀ¸Ý¤Î¶ÁÌÄ¡×¤¬¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤ò·ë¤Ö¡ÖÊ¸²½¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÃæÍµµ®¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¡£Âçºå²»³ÚÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô²»³Ú²ÊÂÇ³Ú´ïÀì¹¶Â´¶È¸å¡¢kogakusyuæÆ¤Ë²ÃÆþ¡£2021Ç¯¤è¤êÏÂÂÀ¸Ý¡¦¼ÄÅ«ÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¥½¥í³èÆ°¤ò»ÏÆ°¡£¹ñÆâ³°¤Î¸ø±é¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦À¾Â¼Í³µª¹¾»á¤È¤Î¶¦±é¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î±éÁÕ³èÆ°¤äÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤ä³Ø¹»¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¥Áー¥àÅù¤Ø¤Î»ØÆ³¡¦³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡ÖOSAKA ÂÀ¸ÝEXPO¡×¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤äÉñÂæ±é½Ð¡¢ºî¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Áー¥à¡ÖMOVE¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆµåËáÂ¼ÅÏ¾®³Ø¹»¥Ô¥¢¥ÎÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÅìËÌ¤ä·§ËÜ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£InstagramÅê¹Æ :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/waka_yamanaka//
ËÜ¸ø±é¤Î¼çºÅ¡¦±¿±Ä¾ðÊó
¡¦¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í NextLinks¡¦¶¦ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡¦¶¨ÎÏ¡§Âçºå¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡¦¸å±ç¡§Âçºå»Ô¡¦¶¨»¿¡§Arc³ô¼°²ñ¼Ò
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¼èºà¡¦¤´¾·ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê¼èºà¡¦¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í NextLinks¡¡TEL¡§050-3557-8752¡Ê10:00～18:00¡Ë
¡Ú¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¼èºà¡¦¤´¾·ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê¼èºà¡¦¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í NextLinks¡¡TEL¡§050-3557-8752¡Ê10:00～18:00¡Ë