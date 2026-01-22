合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUS(所在地：東京都新宿区、代表社員：加藤隆生)は、世界初・国内最大となる"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS(以下、東京ミステリーサーカス)」で開催中のイベントが1日中遊び放題になる「ワンデーパスポート」を、大好評につき2026年2月より毎月発売することを発表いたします。★詳細はこちら：https://mysterycircus.jp/topics/13551

東京ミステリーサーカスで開催中のイベントが1日限定で遊び放題！ 「ワンデーパスポート」を毎月数量限定で販売！

新宿、歌舞伎町に位置する「東京ミステリーサーカス」は、絶体絶命の危機からの脱出を目指す「リアル脱出ゲーム」をはじめ、参加者自身が主人公となって物語を体験する、多彩な“謎”に満ちた体験型イベントを常時15種類以上楽しめる、新たなエンターテインメントの発信基地。2025年に期間限定で販売され完売が続出した、東京ミステリーサーカスで開催中のイベントが遊び放題となる特別なチケット「ワンデーパスポート」を、ご好評の声にお応えして2026年2月より毎月数量限定で販売いたします。今回の販売より、2025年に提供していたソロチケット、ペアチケットの販売を終了。お好きな人数でご利用いただけるチケットへとリニューアルし、これまで以上にご利用しやすいチケットに進化しました。

「ワンデーパスポート」ご利用限定のさまざまな特典も

「ワンデーパスポート」にはさまざまな特典が付属。当日は通常のオープン時間より1時間半早い10:00からご入場が可能で、さらに東京ミステリーサーカスの公式キャラクター「くまっキー」がお出迎えいたします。さらに、クロークが無料でご利用いただけるため、荷物を気にすることなく身軽にイベントをお楽しみいただけるほか、常設カフェ「HIMITSU COFFEE」にてドリンク飲み放題のサービスをご用意。また、「ワンデーパスポート」購入者限定のオリジナルグッズのお渡しや、グッズ購入時に使える300円分の割引券など、東京ミステリーサーカスを余すことなく満喫できる、特典が満載です。この機会にぜひ「ワンデーパスポート」で、東京ミステリーサーカスで過ごす特別な1日を心ゆくまでお楽しみください。▼オリジナルグッズイメージ画像

東京ミステリーサーカス「ワンデーパスポート」 概要

◼︎チケット特典①東京ミステリーサーカスで開催中のイベントが1日遊び放題②通常より早い10:00から入店可能③クローク利用無料④限定オリジナルグッズをプレゼント⑤常設カフェ「HIMITSU COFFEE」のドリンク飲み放題付き⑥グッズ購入時に使える300円分の割引券(「TMC GOODS SHOP」で利用可能)⑦公式キャラクター「くまっキー」が皆様をお出迎え※事前に3つまで希望のイベントを事前予約できます。チケット購入後、別途メールにてヒアリングを行います。※空きがあれば、4つ以上のイベントにも参加が可能です。当日、窓口で随時予約受付を行ないます。■チケット価格ワンデーパスポート：13,600円ワンデーパスポート（小学生）： 6,800円※小学生チケットのみのご購入はできません。■使用可能日2026年2月19日(木)、3月18日(水)のうち1日※購入時に使用日をご選択いただきます。※「ワンデーパスポート」使用希望日のイベントチケットをすでにご購入いただいている場合、キャンセル、変更はいたしかねます。あらかじめご了承ください。※「ワンデーパスポート」は毎月第4水曜日に実施予定ですが、イベントの開催スケジュールにより変更となる場合がございます。※開催イベント、開催時期によりワンデーパス対除外になる場合ございますので、あらかじめご了承ください。※4月以降の詳細については後日発表いたします。■2月、3月開催分販売スケジュール＜少年探偵SCRAP団(FC)先行＞2026年1月24日(土)12:00～1月30日(金)23:59＜一般＞2026年1月31日(土)12:00～※4月以降分の販売スケジュールは後日発表いたします。■チケット購入URLhttps://ticket.mysterycircus.jp/index.php?dispatch=products.view&product_id=581

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実 世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、様々な場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1300万人以上を動員している。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテイメントである。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆公式サイト：https://realdgame.jp/☆Xアカウント：@realdgame

〈補足情報〉『東京ミステリーサーカス』概要

■施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS(東京ミステリーサーカス、略称：TMC)■所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル(JR 新宿駅東口 徒歩7分 / 西武新宿駅 徒歩2分)■料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制■ご利用方法：チケット制☆公式サイト：https://mysterycircus.jp☆Xアカウント：＠T_MysteryCircus