【パズル＆ドラゴンズ】TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と待望の初コラボ実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社『パズル＆ドラゴンズ』をプレイ！ :http://goe.bz/20260122padpt01TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と待望の初コラボ実施！

https://pad.gungho.jp/member/collabo/re-zero/2601/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/re-zero/2601/)

パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』にて、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボを2026年1月23日（金）より実施いたします。

今回のコラボでは、「ナツキ・スバル」や「エミリア」「レム」「ラム」「ベアトリス」などの人気キャラクターたちが、コラボガチャやダンジョンに登場します。

「ナツキ・スバル＆エミリア」「レム＆ラム」「ベアトリス」きせかえドロップ

対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には、コラボ期間中でのみ入手可能なきせかえドロップや特別なバッジ、BGMのセットなどを手に入れることができます。

コラボダンジョンには、降臨ダンジョンやコロシアムなど複数ご用意。クリアすると「魔法石」などの報酬を入手できます。称号チャレンジ！では、ダンジョンクリアで称号「Re:」を獲得することができます。またモンスター交換所やMPショップも、コラボキャラクターがラインナップします。

その他、初コラボ記念として、合計1,000名様にギフトコードが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。Xアカウント「パズル＆ドラゴンズ＿PR用公式（@puzzdra_PR）」をフォローして続報をお待ちください。

初開催となるTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボをどうぞお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2061_1_5c0d85744ff17ae8b454eef8b15a45f2.jpg?v=202601220621 ]

▼コピーライト表記

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

※掲載時にはマル囲みにシーの表記でお願いいたします。

ダウンロード！ :http://goe.bz/20260122padpt01『パズル＆ドラゴンズ』基本情報

タイトル：パズル＆ドラゴンズ

ジャンル：パズルRPG

対応機種：

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト： https://pad.gungho.jp/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

アプリアイコン

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。