【パズル＆ドラゴンズ】TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と待望の初コラボ実施！

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と待望の初コラボ実施！

https://pad.gungho.jp/member/collabo/re-zero/2601/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/re-zero/2601/)



　パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』にて、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボを2026年1月23日（金）より実施いたします。



　今回のコラボでは、「ナツキ・スバル」や「エミリア」「レム」「ラム」「ベアトリス」などの人気キャラクターたちが、コラボガチャやダンジョンに登場します。



「ナツキ・スバル＆エミリア」

「レム＆ラム」

「ベアトリス」


きせかえドロップ

　対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には、コラボ期間中でのみ入手可能なきせかえドロップや特別なバッジ、BGMのセットなどを手に入れることができます。



　コラボダンジョンには、降臨ダンジョンやコロシアムなど複数ご用意。クリアすると「魔法石」などの報酬を入手できます。称号チャレンジ！では、ダンジョンクリアで称号「Re:」を獲得することができます。またモンスター交換所やMPショップも、コラボキャラクターがラインナップします。





　その他、初コラボ記念として、合計1,000名様にギフトコードが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。Xアカウント「パズル＆ドラゴンズ＿PR用公式（@puzzdra_PR）」をフォローして続報をお待ちください。



　初開催となるTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボをどうぞお楽しみください。



▼コピーライト表記


(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会


ダウンロード！ :
http://goe.bz/20260122padpt01
『パズル＆ドラゴンズ』基本情報

タイトル：パズル＆ドラゴンズ
ジャンル：パズルRPG
対応機種：
・iOS15以降の対応端末
・Android OS 7.0以降の対応端末


公式サイト： https://pad.gungho.jp/


(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.





