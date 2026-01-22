【パズル＆ドラゴンズ】TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と待望の初コラボ実施！
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と待望の初コラボ実施！
https://pad.gungho.jp/member/collabo/re-zero/2601/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/re-zero/2601/)
パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』にて、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボを2026年1月23日（金）より実施いたします。
今回のコラボでは、「ナツキ・スバル」や「エミリア」「レム」「ラム」「ベアトリス」などの人気キャラクターたちが、コラボガチャやダンジョンに登場します。
「ナツキ・スバル＆エミリア」
「レム＆ラム」
「ベアトリス」
きせかえドロップ
対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には、コラボ期間中でのみ入手可能なきせかえドロップや特別なバッジ、BGMのセットなどを手に入れることができます。
コラボダンジョンには、降臨ダンジョンやコロシアムなど複数ご用意。クリアすると「魔法石」などの報酬を入手できます。称号チャレンジ！では、ダンジョンクリアで称号「Re:」を獲得することができます。またモンスター交換所やMPショップも、コラボキャラクターがラインナップします。
その他、初コラボ記念として、合計1,000名様にギフトコードが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。Xアカウント「パズル＆ドラゴンズ＿PR用公式（@puzzdra_PR）」をフォローして続報をお待ちください。
初開催となるTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボをどうぞお楽しみください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2061_1_5c0d85744ff17ae8b454eef8b15a45f2.jpg?v=202601220621 ]
▼コピーライト表記
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
ダウンロード！ :
『パズル＆ドラゴンズ』基本情報
タイトル：パズル＆ドラゴンズ
ジャンル：パズルRPG
対応機種：
・iOS15以降の対応端末
・Android OS 7.0以降の対応端末
※32bit版の端末は非対応です。
公式サイト： https://pad.gungho.jp/
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
アプリアイコン
