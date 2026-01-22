アニメ『文豪ストレイドッグス』より、浴衣姿の「中原中也」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルアーツ上海」より、『文豪ストレイドッグス 中原中也 浴衣Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
●文豪ストレイドッグス 中原中也 浴衣Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196286&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■文豪ストレイドッグス 中原中也 浴衣Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：15,500円(税込)
□発売日：2027年2月予定
□ブランド：グッドスマイルアーツ上海
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約200mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：KAMUI(グッドスマイル上海)
彩色：TH
水風船を携えた指先に至るまで繊細な造形にこだわり、キャラクターの飄々とした佇まいを表現しました。肌には柔らかな陰影を施し、自然な質感を追及。
浴衣のシルエットには、流れるような皺の描写を施しています。彩色は、深い紫から紅へのグラデーションがなめらかに繋がり、まるで夜の空気が溶け込むような雰囲気を醸し出します。衣裾や袖口に描かれた模様が印象的なアクセントに。
台座は石畳・灯籠・鳥居をモチーフとし、夏祭りの世界観を演出。強い情景性を感じられる仕上がりです。
夏祭りのひと時に佇む「中原中也」を、ぜひお手元でお楽しみください。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会
