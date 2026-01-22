アニメ『文豪ストレイドッグス』より、浴衣姿の「中原中也」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルアーツ上海」より、『文豪ストレイドッグス 中原中也 浴衣Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

文豪ストレイドッグス 中原中也 浴衣Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

■文豪ストレイドッグス 中原中也 浴衣Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：15,500円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約200mm

【素材】プラスチック



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：KAMUI(グッドスマイル上海)

彩色：TH

水風船を携えた指先に至るまで繊細な造形にこだわり、キャラクターの飄々とした佇まいを表現しました。肌には柔らかな陰影を施し、自然な質感を追及。

浴衣のシルエットには、流れるような皺の描写を施しています。彩色は、深い紫から紅へのグラデーションがなめらかに繋がり、まるで夜の空気が溶け込むような雰囲気を醸し出します。衣裾や袖口に描かれた模様が印象的なアクセントに。

台座は石畳・灯籠・鳥居をモチーフとし、夏祭りの世界観を演出。強い情景性を感じられる仕上がりです。

夏祭りのひと時に佇む「中原中也」を、ぜひお手元でお楽しみください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

【店舗情報】

