新しい会員ランクサービス「JRキューポわくわくプログラム」が2026年4月1日よりスタートします！
九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡市博多区、社長：古宮洋二、以下、JR九州は、新たな会員ランクサービス「JRキューポわくわくプログラム」を2026年4月1日より開始いたします。
これまでは「JRキューポアプリ」をご利用のお客さま（約85万会員）を対象に会員ランクサービスを提供してまいりましたが、本プログラムではその対象を大きく拡大し、すべての「JR九州Web会員」のお客さま（約450万会員）にお楽しみいただけるサービスといたします。
鉄道や駅ビルなど、JR九州グループのご利用状況に応じて5つの会員ランクを設定し、ランクが上がるごとに楽しさが広がる「わくわく」する特典をご提供いたします。最上位ランクでは、JR九州内乗り放題きっぷやホテル宿泊ご招待など、特別な体験をご用意しております。
１ プログラム名称
毎日の“わくわく”からハレの日の“わくわく”まで
JRキューポでまちとまち、まちと人、人と人をつなぐ
「JRキューポわくわくプログラム」
２ プログラムの特徴
３ 対象となるお客さま
JR九州Web会員
※JR九州インターネット列車予約サービス、JRキューポアプリなどをご利用のお客さま
４ プログラム開始日
2026年4月1日
※会員ランクの判定期間が開始します。
※本プログラムで判定された会員ランクは、2027年4月から適用されます。
５ 会員ランク制度
【会員ランク】
ご利用状況に応じて、以下の5つのランクを設定いたします。
（レギュラー・シルバー・ゴールド・プラチナ・ダイヤモンド）
【会員ランクの判定期間・適用期間】
○判定期間：毎年4月1日～翌年3月31日（1年間）
○適用期間：翌年度1年間
※2026年4月以降、判定を開始します。
【会員ランクの判定条件】
以下の項目から、ランクを決定いたします。
○年間獲得ポイント数
○年間利用サービス数
○おまとめ登録（JQ CARD、SUGOCAの登録状況）
※ダイヤモンド・プラチナはJR九州インターネット列車予約サービスなどの鉄道利用が必要。
※各ランクに必要な具体的な達成条件の数値、対象サービス等は、3月中にプレスリリースでお知らせします。
６ 主な特典内容（予定）
ランクに応じて、日々の暮らしや旅を彩る特典をご用意しております。
＜ダイヤモンドランクの特典の例＞
○九州の旅：
JR九州内乗り放題きっぷ進呈
D&S列車きっぷ進呈
JR九州グループのホテルペア宿泊招待券進呈
○お買い物：
JRキューポをAMUプレミアム付き値引クーポンへ交換可能
○ポイント：
JR九州インターネット列車予約サービスのポイント付与率アップ
JRキューポアプリのポイント付与率アップ
※上記は特典の一例です。その他の特典も現在準備中です。
※特典の詳細は2026年3月中にプレスリリースで改めてご案内いたします。
７ 現行の「JRキューポアプリ会員ランクサービス」について
「JRキューポわくわくプログラム」の開始に伴い、現在提供しております「JRキューポアプリ会員ランクサービス」は、2026年3月31日をもって終了いたします。
2025年度のご利用への感謝として、2025年4月～2026年3月のご利用実績に応じた特典を、2026年4月以降にJRキューポアプリ等にてご提供させていただく予定です。詳細は決まり次第、ご案内申し上げます。
【補足】
○JR九州Web会員とは
JR九州インターネット列車予約サービス、JRキューポアプリなど JR九州グループのサービスを横断し てご利用いただける会員です。ひとつの会員IDで各種サービスにログインでき、JRキューポをためた り、つかったりできます。
会員登録のご案内はこちら⇒https://www.jrkyushu.co.jp/webmember/
○JRキューポとは
JR九州インターネット列車予約サービス、JQ CARD、SUGOCA、JRキューポアプリなど、JR九州の各種サ ービスをご利用いただくとたまるポイントです。たまったポイントは JRキューポ特典きっぷへの交換、SUGOCAへのチャージ、JRキューポアプリ加盟店でのご利用や特典商品・他社提携ポイントへの交換などにご利用いただけます。
JRキューポのご案内はこちら⇒https://www.jrkyushu.co.jp/point/
○おまとめ登録とは
JR九州Web会員IDにJQ CARDやSUGOCA(記名式)を登録することです。おまとめ登録することで、各サービスのご利用でたまったポイントを合算してつかうことができます。
おまとめ登録の方法はこちら⇒https://www.jrkyushu.co.jp/point/omatome/#howTo