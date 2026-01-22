～令和7年度静岡県セルロース循環経済ビジネス実証事業～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トレイ店舗実証のご案内

株式会社コーチョー

株式会社コーチョー（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：渡邉 直、以下「コーチョー」）は、国立大学法人静岡大学グローバル共創科学部青木憲治准教授、東洋レヂン株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：井出健太）と「廃棄茶殻を活用した資源循環活用コンソーシアム」を組成し、令和７年度静岡県セルロース循環経済ビジネス実証事業に採択され、乾燥茶殻を用いた食品トレイを開発いたしました。この度トレイの店舗実証を以下の店舗にて実施いたします。

コーチョーは“「ケア」が当たり前となる社会を「かたち」にする”ことを目指し、「社会課題」もケアすべき対象と捉え「Kocho’s Happy Cycle Action（※）」という社会課題解決型事業ブランドを立ち上げました。ペットシーツ・猫砂製造で培った技術をもとに、社会課題解決に取り組んで参ります。

トレイ店舗実証について

【実施店舗一覧】実施日時 2026年1月23日（金）～2月1日（日）

１. オレンジポットイオン富士宮店

〒418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８

２. 田子の月 菓寮鷹岡 （鷹岡店 内 併設）

〒419-0202 静岡県富士市久沢８４８－１

３. タリーズコーヒー富士中央公園店

〒416-0953 静岡県富士市蓼原町1822番地

４. 富士川楽座内 Cafe 富士山のめぐみ

〒421-3305 静岡県富士市岩淵１４８８－１

５. パスタ屋一丁目 富士柚木店

〒416-0908 静岡県富士市柚木３１９－１

トレイ画像

※Kocho’s Happy Cycle Action

「Kocho’s Happy Cycle Action(https://www.kohcho.co.jp/happy_cycle_action.html)」は廃棄物のない社会を実現するための商品サイクルを作ることを目的とし、廃棄物がなくなった結果、商品が販売終了することを最終目標として立ち上げた事業ブランドです。コーチョーの技術・ノウハウを活用し、社会課題である廃棄物に新たな価値を付与したモノづくりを行い、生活者に新たな意識的価値と行動の変化を生み出し、生活者ひとりひとりの廃棄物削減意識を向上させ社会全体の廃棄物削減を目指しています。その結果モノとコトの新たな好循環が生まれ、最終的に原材料である廃棄物ゼロ社会の実現を目指します。

※Kocho’s Happy Cycle Actionロゴマーク

会社概要

社名：株式会社コーチョー

代表：代表取締役社長 渡邉 直

本社所在地：〒419-0201 静岡県富士市厚原字川窪295

創業：1963年12月

事業内容：ペットシーツ等のペット用トイレタリー用品の製造・販売及び福祉事業

URL：https://www.kohcho.co.jp(https://www.kohcho.co.jp/)



創業当初の主力製品は、女性のアメニティライフに貢献したいという思いから女性用生理用ナプキンを製造・販売しておりました。その後、大人用紙おむつ、ベビー用紙おむつとバリエーションを増やし、“人が使用するクオリティをそのままペットにも”をモットーに、現在では、ペットシーツ・猫砂のみならず、ペット用トイレタリー製品全般を、消費者の皆様にご提供してまいりました。中でも、『炭シート搭載 ネオシーツ超吸収DX』は、安心吸収、炭の力による消臭機能で高い評価をいただいております。

経営理念にある『やさしさをかたちに』を、基本理念に社会貢献する商品づくりを心がけています。時代のニーズに合わせて製品や製造技術などの改良、開発を重ね、これからもよりよい製品をお届けしていきます。



本件に関する問い合わせ先

株式会社コーチョー 経営戦略部 TEL: 0545-71-2610 FAX: 0545-71-2047



以上