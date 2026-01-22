アニメ「ハイキュー!!」より新商品が発売！
アニメ「ハイキュー!!」より新商品が発売！
場面写真を使用した新商品にご注目ください！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4425
【注文受付期間】
・2026年1月22日(木)18:00～2月5日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年3月中旬～4月上旬以降順次発送
【製品情報】
場面写カンバッジ(ランダム)
価格 : 550円（税込）
種類数：全10種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
硬質カードケース(ランダム)
価格 : 660円（税込）
種類数：全12種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
オーロラアクリルキーホルダー
価格 : 1,100円（税込）
種類数：全8種
アクリルブロック
価格 : 1,100円（税込）
種類数：全6種
オーロラアクリルフィギュア
価格 : 1,980円（税込）
種類数：全6種
ミニアクリルアート
価格 : 2,530円（税込）
種類数：全4種
アクリルジオラマ
価格 : 2,750円（税込）
種類数：全4種
ポストカードセット
価格 : 330円（税込）
種類数：全6種
※3枚入り
【権利表記】
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
【関連サイト】
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売