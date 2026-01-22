TVアニメ『葬送のフリーレン』リブ付ロングスリーブTシャツ、Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマット、MOKUスタ、アクリルコースター(スタンド付)、クリアファイルの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『葬送のフリーレン』の新商品を受注開始いたしました。

▼リブ付ロングスリーブTシャツ

ティザービジュアルver./フリーレン＆ヒンメル

■サイズ：Mサイズ（身丈69cm/身幅52cm/肩幅45cm/袖丈62cm）

Lサイズ（身丈73cm/身幅55cm/肩幅48cm/袖丈63cm）

XLサイズ（身丈77cm/身幅58cm/肩幅52cm/袖丈64cm）

■素材：綿

▼Tシャツ

フリーレン

■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）

Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）

XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）

■素材：綿

▼B2タペストリー

フリーレン&フェルン/フリーレン&ヒンメル/フリーレン&フェルン ハロウィンver./フリーレン 晴れ着ver.

■サイズ：B2サイズ728×515mm

■素材：ポリエステルスエード

■上部のみ紐付き

▼キャラクターラバーマット

フリーレン&フェルン/フリーレン&ヒンメル

■サイズ：約600×350×2mm

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー

▼MOKUスタ

フリーレン&フェルン/フリーレン&ヒンメル/フリーレン&フェルン ハロウィンver./フリーレン 晴れ着ver.

■サイズ：約140×106mm

■素材：木製（MDF）

▼アクリルコースター(スタンド付)

フリーレン/フェルン/シュタルク/ヒンメル

■サイズ：約80mm

■素材：アクリル、PVC（スタンド）

■専用スタンド付属

▼クリアファイル

フリーレン/フリーレン&フェルン/フリーレン&フェルン ハロウィンver./フリーレン 晴れ着ver.

■サイズ：約220×310mm

■素材：ポリプロピレン

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

■関連リンク

購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130421/251826/list.html

きゃらON！ https://www.charaon.jp/

◆Xアカウント

きゃらON！ https://twitter.com/CharaON_tweet

きゃらON！女子部 https://x.com/CharaON_jyoshi

◆Instagram

アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/