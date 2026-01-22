TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』より新商品が発売！

株式会社コンテンツシード


TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』より新商品が発売！


かわいい表情を使用したアルマにご注目ください！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4437


【注文受付期間】


・2026年1月22日(木)18:00～2月5日(木)23:59


【発送予定日】


・2026年3月中旬～4月上旬以降順次発送




【製品情報】



カンバッジ

価格 : 各770円（税込）


種類数：全7種






ミニチャーム

価格 : 各550円（税込）


種類数：全6種






アクリルキーホルダー

価格 : 各880円（税込）


種類数：全5種






セリフラメキーホルダー

価格 : 1,100円（税込）


種類数：全1種






アクリルフィギュア

価格 : 各1,650円（税込）


種類数：全5種






【権利表記】


(C)ななてる／KADOKAWA／神里・夜羽研究所



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売