TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
カンバッジ
ミニチャーム
アクリルキーホルダー
セリフラメキーホルダー
アクリルフィギュア
かわいい表情を使用したアルマにご注目ください！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4437
【注文受付期間】
・2026年1月22日(木)18:00～2月5日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年3月中旬～4月上旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ
価格 : 各770円（税込）
種類数：全7種
ミニチャーム
価格 : 各550円（税込）
種類数：全6種
アクリルキーホルダー
価格 : 各880円（税込）
種類数：全5種
セリフラメキーホルダー
価格 : 1,100円（税込）
種類数：全1種
アクリルフィギュア
価格 : 各1,650円（税込）
種類数：全5種
【権利表記】
(C)ななてる／KADOKAWA／神里・夜羽研究所
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売