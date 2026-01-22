＜新連載＞『補講男子 The Comic』1月22日(木)18時よりスタート！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営する無料WEBコミック誌【コミック アース・スター】の新作情報をお送りいたします。

『補講男子 The Comic』（漫画：荻野スミ 原作：EARTH STAR SPICA）の連載が、コミック アース・スター（https://comic-earthstar.com/(https://comic-earthstar.com/)） にて本日より開始となりました。

『補講男子 The Comic』作品紹介

＜STORY＞

少し先の未来。若者たちの勉強嫌いを克服するべく結成された「補講男子」。彼ら天才たちは、悩める生徒たちの勉強嫌いを"はなまる"で解決していく。そしてこの春――勉強も運動も苦手な少女・まる子は、「何も考えず、楽しいことだけ」を胸に高校へと進学する。そんな彼女の前に現れた補講男子たち。勉強とときめきが静かに重なり合う、不思議な学園生活が始まる。

キャラクター紹介

『補講男子』とは

端名 まる子私立秀賢高校の新入生。"どうせできない"という感情に支配され、挑戦そのものを避けてきた。だが、補講男子との出会いによって、「思考する喜び」が少しずつ芽吹き始める。藤代 晴仁国語担当のベテラン補講男子。持ち前の明るさと優しさで数多くの受講生から人気を集めるWITHPERのリーダー。個性豊かな他教科メンバーにも頼りにされている。柏谷 信数学担当のハイスペック補講男子。幼いころからその才能を発揮し、持ち前の美貌と頭脳で女性の注目の的になりやすく、自覚もある。堂満 智理科担当の無我夢中補講男子。とにかく実験や研究を愛しつつも、なぜだか人間関係にはドライな対応を見せる。いつでも正直に発言をしていくので、ひとつひとつの発言が信頼できると定評がある。貴志 礼世社会担当のミステリアス補講男子。誰に対しても物腰柔らかく、落ち着きがある。WITHPERリーダー藤代のサポートをしつつ、悪ふざけに乗り気なシーンも。机の下が定位置のため、よく同僚を驚かせる。茶屋町 義也英語担当のファッショナブル補講男子。親の仕事の都合で、普段はファッションブランドの運営などで忙しくしている。受講生との距離を縮めるのがうまいのはトレンド意識が秘訣となっているらしい。

「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。

『補講男子』とは勉強嫌いの乙女たちに向けて、ボイスドラマと楽曲で「勉キュン」をお届けするメディアミックス“着席”プロジェクトです。

