優秀な大魔法使いの兄を持つ、心優しい少年リオ。不思議な本に選ばれたリオを中心に巻き起こるハイファンタジーここに開幕！WEBマンガ『藍嵐のリオ』が近日連載開始予定

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）の電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）の第一弾として、『藍嵐のリオ』（あいらんのりお）を連載開始予定です。本作品は大魔法使いの兄をもつ少年・リオが、ある日不思議な本に選ばれたことから始まるハイファンタジーです。正式な配信開始日、配信プラットフォームは後日発表をお待ちください。

最新情報はHIKE編集部のXをチェック！

HIKE編集部公式X：https://x.com/hike_editorial

【作品情報】藍嵐のリオ（読み：あいらんのりお）

一冊の魔導書からはじまる、少年リオの冒険活劇！

著者：巳波カイ

あらすじ

タイナ村で暮らす少年「リオ」は大魔法使いと村中から慕われる兄「リベトラ」をもつ。

兄に比べて自分は魔法の才能がない……と落ち込んでいたリオは、ある日一冊の魔法書と出会う。

魔法書との出会いもつかぬ間、何者かに村が滅ぼされる事件が発生。

村を守るためリオを安全な場所へと避難させるリベトラに、離れたくないと泣くリオ。

「本に選ばれたから大丈夫だ」と言い残しリベトラとリオは離れ離れに……。

不思議な本、滅ぼされた村、兄の目的……。

少年リオをめぐるハイファンタジーがここにはじまる！

巳波カイコメント

はじめまして、巳波カイです！

初連載でドキドキしていますが、 賑やかなキャラクター達とこの先に待ち受ける物語の展開に、

描いている私自身が一番ワクワクしています。

回を追うごとに変化していく彼らの日常と、 この世界の行く末をぜひ一緒に体感してください。

これからどうぞよろしくお願いします！

「COMIC ELAN」とは

『作家の熱意は新たな可能性へ』

COMIC ELANは少年/青年向け作品を中心に扱うレーベルです。

レーベル名は「熱意・飛躍」 などの意味を持つ「elan」に由来。作家の熱意あふれる作品から新たな可能性を追求していきます。

強い想いが込められた作品は、従来の漫画の枠を超えてさらなる飛躍へと繋がる力を秘めており、様々な可能性をみなさまにお届けします。

4作品を連載開始予定

HIKE編集部について

「HIKE編集部」はオリジナル電子書籍（コミック）を制作して各プラットフォームに展開するほか、アニメ化やグッズ販売など自社で全てのコンテンツを制作・展開できるHIKEの強み（IP360度展開）を活かし、漫画だけにとどまらない魅力的な作品を世界にお届けします。

少年/青年向け作品の「COMIC ELAN」（コミックエラン）、少女/女性/TL作品の「Blossom」（ブロッサム）、「BL」作品を取り扱う「BLUE BELL」（ブルーベル）の3レーベルを設立し、2026年の配信を目標に制作を進めています。

HIKE編集部公式サイト：https://hikebooks.com/

HIKE編集部公式X：https://x.com/hike_editorial

「Blossom」、「BLUE BELL」でも鋭意制作中

『心潤す多彩なストーリー』Blossom（ブロッサム）

少女/女性/TL作品を中心に取り扱うBlossomは、色とりどりな花が咲くように様々な想いや感情が紡ぐ女性向け漫画レーベルです。

心に潤いをもたらし、人生が豊かになるような、多彩なストーリーをお楽しみください。

『夢にいざなう愛の鐘』BLUE BELL（ブルーベル）

BL作品を中心に取り扱うBLUE BELLは、森の奥地で幻想的に咲くブルーベルの花を由来とし、夢のような世界をお届けするBLレーベルです。

交わる愛が奏でる夢のようなひとときを、あなたの心に響かせます。

各レーベルでマンガ家さんを募集中！下記ジャンルが得意な方は大歓迎！

【COMIC ELAN】

・少年／青年向けバトル・アクションを得意とする方

・少年／青年向けバトル・アクションのコミカライズを得意とする方

・少年／青年向けラブコメを得意とする方

【Blossom】

・ロマンスファンタジーを得意とする方

【BLUE BELL】

・ストーリー重視のBLを得意とする方

詳細や応募はHIKE編集部公式サイトをご覧ください。

https://hikebooks.com/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

