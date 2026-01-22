熊本地震から10年 － 地域に根ざした児童発達支援事業所「HEW＋」－ 2025年12月開設

株式会社トヨダ体育教室

子ども達の運動の基礎作りを目的とした体育指導を行っている株式会社トヨダ体育教室（上益城郡益城町 代表取締役︓豊田隆志）は、未就学児を対象とした児童発達支援事業所「HEW＋（ヒュー プラス）」を、12月より上益城郡益城町に新たに開所させていただく運びとなりました。

長年、多くの幼稚園や保育園で体育指導を行ってきたトヨダ体育教室ですが、限られた時間と、一律の指導の中では、一人ひとりの個性やお困りごとに寄り添うことが難しいと感じていました。また、益城町は子どもの人口が増えている一方、発達に支援が必要な子どもたちが安心して通える施設が不足しています。私たちは、「もっと深く、一人ひとりに寄り添いたい」「私たちの運動指導のノウハウを、より多くの子どもたちに役立てたい」という想いから、「HEW＋」という新しい事業を始めることを決意しました。ぜひ私たちの新しい取り組みを取材していただけますと幸いです。

HEW＋（ヒュープラス）ロゴ地域に根ざした支援と連携

HEW＋は、熊本地震から10年という節目を迎え、復興とともに新たな地域づくりが進む益城町において、地域の子どもたちが安心して通える“身近な支援の場”を目指しています。益城町は新しい住宅地の開発が進み、子育て世代が増加している一方で、発達支援を必要とする子どもが増えているという課題を抱えています。現在、町内や近隣地域では支援事業所の数が限られており、「通える範囲に施設が少ない」「家庭だけでは対応が難しい」といった声も多く聞かれます。

こうした地域の現状を踏まえ、私たちは約40年にわたり熊本県内で培ってきた幼児体育の知識と経験を生かし、「運動を通じた発達支援」を軸にした新たな支援拠点を設立いたします。運動には、子どもの身体能力だけでなく、社会性や自己肯定感を育てる力があります。HEW＋では、遊びや運動を通じて、子どもたちが自らの力を発揮し、成長を実感できる時間を提供します。

また、町内の保育園・幼稚園・小学校との連携を深め、現場での課題や成長の様子を共有しながら、一人ひとりに寄り添った継続的な支援を行います。家庭や先生方との連携を重視し、子どもの成長を地域全体で支える仕組みづくりを進めます。地域に根ざし、誰もが安心して子育てできるまちを目指して、HEW＋は、益城町と共に未来を育む支援拠点となることを目指します。

施設内施設（HEWスタジオ）施設詳細

名 称 ：児童発達支援事業所 HEW＋

所 在 地 ：〒861-2234 熊本県上益城郡益城町古閑42-12

利用対象：未就学児

開 所 日 ：月曜日～金曜日

利用時間：9:30～16:00（送迎時間は除く）

<お問合せ先>

株式会社トヨダ体育教室 担当／成瀬（ナルセ）

TEL／096-360-0202 携帯／070-2406-5853

Eメール tydspoweii@gmail.com

WEB https://toyodataiiku.com