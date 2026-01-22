「不動産投資フェア2025」にて万博後の大阪の最新動向をテーマに講演｜プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーションは、2025年11月9日（日）にグランフロント大阪で開催された「不動産投資フェア2025」に協賛企業として参加いたしました。

【不動産投資フェア2025について】

「不動産投資フェア2025」は世界的なインフレ加速や地政学リスクの高まりにより、個人資産の運用環境はこれまで以上に不確実性を増しています。

こうした状況において、生活に不可欠な「住」を基盤とする不動産は、安定した需要とインフレヘッジの観点から、改めて注目される投資分野となっています。

本フェアでは、「日本の不動産はこれからどう変わるのか」をテーマに、最新データや市場動向をもとに、不動産を活用した資産形成の可能性を多角的に解説します。変化の時代における賢い不動産活用について、専門家が分かりやすくお伝えするイベントです。

当日は、万博・IRを踏まえた“大阪の将来価値”をテーマとした講演が行われ、多くの来場者の関心を集めました。

【セミナー概要】

開催日：2025年11月9日（日）10:30～16:00

会場：グランフロント大阪 北館4F ナレッジシアター

定員：150名

主催：株式会社ダイヤモンド社メディア局

【当日の様子】

当日は資産形成や投資に高い関心を持つ来場者が多数集まった本イベントにおいて、不動産を中心とした資産運用のご提案を実施しました。

将来の資産形成に関心を持つ会社員や自営業者など、幅広い層の来場者と直接対話する機会を得ることができ、弊社ブランドの認知向上につながる素敵な出展となりました。

【弊社登壇者紹介】

株式会社プレサンスコーポレーション／マーケティング支社 General manager 佃 大和

講演テーマ：「激動の大阪～不動産投資は『今と目先の物件選び』ではなく『時と場所』で備える将来の資産づくり」

万博の次はIR！再開発が進む大阪を舞台に不動産で備える資産形成の考え方と

エリア選びのポイントを分かりやすく解説

弊社から登壇し、万博・IR・大規模再開発など、投資家から注目を集める大阪の今後について、多方面から読み解く内容で、将来の資産形成における魅力やリスク、エリア選定について解説。

大学卒業後にプレサンスへ新卒入社。営業として全国を飛び回った後、セミナーやイベントの企画を立ち上げ、現在はマーケティング支社のゼネラルマネージャー。

不動産は当然のことながら、株などの他投資商材にも精通し、自社物件を含め複数の資産を保有する投資マニア。特定商材に偏らない分散型資産戦略を得意とし、大阪市況や開発動向にも明るい。丁寧で実践的かつ中立的な視点が信頼を集めている。

【株式会社プレサンスコーポレーションについて】

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。

2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

プレサンスコーポレーションの使命は次の世代に真の価値を創造すること。

私たちプレサンスコーポレーションがご提案する“マンション”という商品にも、そうした時代の選別に耐えうる確かな価値と品質、そして数十年後の将来を託せる信頼性が求められています。

それらのニーズを満たし、真の価値を創造することこそが私たちの使命。

常にお客様の視点、住まう方の立場に立ち、マンションディベロッパーとしての、真摯なものづくりとコンサルティングからアフターフォローまで含めたトータルでのサービス提供で、本当にご納得して頂けるマンションをご提案し続けています。

会社名：株式会社プレサンスコーポレーション

代表者：代表取締役 原田昌紀

創立 ：1997年10月1日

資本金：78億8,623万2,091円

所在地：大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階

コーポレートサイト：https://www.pressance.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンスNEXT マーケティング支社 WEB戦略室

担当：鶴巻、山本

電話番号：0120-983-277

メールアドレス：web-inquiry@pressance.co.jp